Quyết định sai lầm khiến Trấn Thành ê chề

Trong Running Man Vietnam, Trấn Thành vốn là một trong những người chơi nổi bật nhờ sự nhanh nhạy, khả năng suy luận và cách dẫn dắt tâm lý đối thủ. Thế nhưng, ở tập phát sóng mới nhất với sự góp mặt của Minh Hằng, Sơn.K và Pháp Kiều, nam MC lại có một quyết định khiến cục diện trò chơi đảo chiều theo cách không ai ngờ tới.

Cụ thể, các thành viên bước vào nhiệm vụ truy tìm hai kẻ trộm vàng đang trà trộn giữa 10 người chơi. Trong quá trình điều tra, hàng loạt manh mối được đưa ra, từ việc kẻ trộm là nữ, hoạt động trong lĩnh vực diễn xuất cho đến cái tên gồm bốn chữ. Những dữ kiện này khiến sự chú ý của các thành viên đổ dồn về phía Ninh Dương Lan Ngọc và Minh Hằng.

Tuy nhiên, trong khi Lan Ngọc liên tục rơi vào diện nghi vấn, Minh Hằng lại được Trấn Thành hết lòng bảo vệ nhờ thân phận điều tra viên. Tin tưởng vào suy luận của mình, nam MC quyết định loại Lan Ngọc bằng cách trực tiếp xé bảng tên của nữ diễn viên. Nhưng kết quả Lan Ngọc chỉ là dân thường, hoàn toàn không phải kẻ trộm.

Clip: Lan Ngọc bất lực khi bị Trấn Thành loại dù mang thân phận "dân thường"

Cú lật kèo nằm ở việc Minh Hằng sở hữu hai thân phận, trong đó có cả vai trò kẻ trộm. Manh mối quan trọng rằng “điều tra viên cũng có thể là kẻ trộm” đã bị các thành viên bỏ qua, tạo cơ hội để Minh Hằng cùng Quang Trung giành chiến thắng. Từ người được Trấn Thành tin tưởng và bảo vệ, Minh Hằng bất ngờ trở thành nhân tố quyết định khiến toàn bộ suy luận của nam MC đổ bể.

Sau khi sự thật được hé lộ, Trấn Thành không giấu được sự bất lực trước quyết định của mình. Nam MC tự nhận: "Tất cả là tại tôi hết. Tôi như một kẻ tội đồ". Lời thú nhận vừa thể hiện sự tiếc nuối, vừa trở thành điểm nhấn hài hước của màn chơi khi người từng tự tin dẫn dắt mọi người lại vô tình tiếp tay cho phe đối thủ.

Liên Bỉnh Phát cũng nhanh chóng "bồi thêm" khi nhận xét: “Tính ra chị Hằng thắng không phải nhờ Quang Trung mà anh Thành giúp chị Hằng nhiều lắm, giúp chị Hằng loại hết dân thường". Lan Ngọc không quên trách móc người anh thân thiết: "Gia đình mình có vấn đề là tại Hai hết đó".

Trấn Thành ôm mặt "ê chề", tự nhận tội đồ vì quá tin tưởng Minh Hằng

Trấn Thành nhận lỗi vì "tiếp tay" cho "kẻ trộm"

Chiến thắng của Minh Hằng gây tranh luận

Diễn biến này cũng kéo theo những ý kiến trái chiều về chiến thắng của Minh Hằng. Một bộ phận khán giả đặt nghi vấn liệu chương trình có đang vô tình “dọn đường” cho nữ ca sĩ khi để cô được Trấn Thành bảo vệ trong phần lớn thời gian điều tra. Việc Lan Ngọc bị loại ngay trước thời điểm thân phận thật của Minh Hằng được công bố càng khiến tình huống trở nên gây chú ý.

Ở chiều ngược lại, cũng có ý kiến cho rằng kết quả này xuất phát từ chính diễn biến của trò chơi. Chương trình đã đưa ra manh mối về việc một người có thể sở hữu hai thân phận, nhưng các thành viên chưa kịp nhận ra hoặc chưa đủ cơ sở để đưa ra kết luận chính xác. Vì vậy, việc Minh Hằng giành chiến thắng có thể được xem là kết quả của chiến thuật và khả năng đánh lạc hướng đối thủ, thay vì mặc định là sự sắp đặt từ ê-kíp.

Minh Hằng gây bất ngờ khi mang 2 thân phận quan trọng trong trò chơi

Thực tế, các trò chơi suy luận luôn có những cú đảo chiều bất ngờ, đặc biệt khi người chơi phải liên tục phân tích thông tin và quyết định trong thời gian giới hạn. Một phán đoán sai có thể khiến cả đội trả giá, nhưng cũng chính những tình huống ngoài dự tính này tạo nên sức hấp dẫn cho chương trình.

Sau cùng, Trấn Thành có thể trở thành “tội đồ” trong nhiệm vụ lần này, còn Lan Ngọc phải chịu một màn loại đầy oan ức, nhưng tất cả vẫn nằm trong khuôn khổ trò chơi. Dàn cast vẫn vui vẻ sau khi kết quả được công bố và chúc mừng chiến thắng của phe trộm. Câu chuyện cũng cho thấy trong Running Man Vietnam, đôi khi người chơi nguy hiểm nhất không phải người bị nghi ngờ nhiều nhất, mà chính là người được cả nhóm đặt niềm tin tuyệt đối.

Minh Hằng đã trở lại Running Man Vietnam lần 2, cô cũng được khen vì sự hài hước, thông minh

Ảnh: Running Man Vietnam, FBNV