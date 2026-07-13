"Quyết định đúng đắn nhất là sang Việt Nam chụp ảnh cưới": Bộ ảnh tại khu chợ cũ của cặp đôi Thái Lan gây bão khắp quốc tế

Giữa rất nhiều lựa chọn chụp ảnh cưới trong khu vực, một cặp đôi đến từ Thái Lan lại quyết định sang TP.HCM để lưu giữ khoảnh khắc trọng đại. Không chỉ khiến nhiều người thích thú, đoạn video hậu trường của họ còn vô tình trở thành "quảng cáo miễn phí" cho dịch vụ chụp ảnh cưới và những góc phố đậm chất điện ảnh của Việt Nam.

TikToker người Thái Lan Mint (@burntdumplingg) với gần 75.000 lượt theo dõi mới đây đã đăng tải đoạn video ghi lại hậu trường buổi chụp ảnh cưới tại TP.HCM. Cô hào hứng chia sẻ: "Tôi nghĩ đi chụp ảnh cưới ở Việt Nam là sự lựa chọn đúng đắn. Tôi rất thích".

Bộ ảnh cưới của TikToker người Thái Lan Mint (@burntdumplingg) thu hút sự chú ý của dân mạng

Dù chỉ là những thước phim ngắn phía sau ống kính, người xem vẫn dễ dàng cảm nhận được sự đầu tư chỉn chu của buổi chụp. Từ trang phục, phụ kiện, make-up đến cách ekip hỗ trợ cô dâu chú rể đều được chuẩn bị kỹ lưỡng. Trong suốt video, cặp đôi liên tục thay đổi ba concept khác nhau và không ngừng xuýt xoa "đẹp quá", "dễ thương" mỗi khi xem lại thành quả.

Đặc biệt, những bối cảnh quen thuộc của TP.HCM như các con phố, khu chợ hay bảo tàng hiện lên đầy chất thơ qua góc máy, khiến không ít cư dân mạng Việt Nam bất ngờ. Nhiều người Thái Lan cũng bày tỏ sự thích thú, liên tục hỏi địa chỉ studio và địa điểm chụp sau khi xem video.

Chia sẻ với chúng tôi, bạn An Duy - đại diện Tiệm Ảnh Cưới Cổ Tích, đơn vị thực hiện bộ ảnh cho biết cặp đôi biết đến studio thông qua Instagram và TikTok. Studio vốn được nhiều khách hàng yêu thích nhờ những bộ ảnh cưới theo phong cách retro, giàu màu sắc hoài niệm và có tính kể chuyện.

Theo chia sẻ từ cặp đôi người Thái, lý do khiến họ quyết định sang TP.HCM chụp ảnh cưới chính là vì yêu thích phong cách mà studio theo đuổi. Với họ, những khu chợ cũ, con hẻm nhỏ và nhịp sống đời thường của thành phố tạo nên một phông nền rất riêng, vừa mang nét hoài cổ, vừa giữ được cảm giác chân thật, gần gũi.

Những bối cảnh quen thuộc của TP.HCM như các con phố, khu chợ hay bảo tàng hiện lên đầy chất thơ qua góc máy

Chợ Phùng Hưng - góc hoài niệm giữa lòng thành phố

Bộ ảnh lần này được thực hiện chủ yếu tại chợ Phùng Hưng (quận 5 cũ). Đây là địa điểm sở hữu nhiều góc chụp đậm dấu ấn thời gian, rất phù hợp với tinh thần retro mà cặp đôi mong muốn.

Theo An Duy, trong suốt buổi chụp, ekip không quá đặt nặng việc tạo dáng mà chủ yếu để cô dâu chú rể tương tác với nhau một cách tự nhiên. Cả hai liên tục cười đùa, trò chuyện và tận hưởng hành trình khám phá TP.HCM, nhờ vậy những khoảnh khắc ghi lại đều rất chân thực và giàu cảm xúc.

Không chỉ nổi tiếng với giới trẻ TP.HCM, chợ Phùng Hưng từ lâu còn là một trong những địa điểm được nhiều bạn trẻ lựa chọn để chụp ảnh Tết, ảnh thời trang hay ảnh cưới. Khu chợ gây ấn tượng bởi những dãy nhà mang gam màu rực rỡ, biển hiệu cũ kỹ, các quầy bán há cảo, dimsum lâu năm cùng nhịp sống tấp nập đặc trưng của khu Chợ Lớn. Tất cả tạo nên khung cảnh đậm chất phim TVB xưa, pha chút vintage, giúp mỗi bức ảnh đều mang màu sắc điện ảnh mà không cần dàn dựng quá nhiều.

Chợ Phùng Hưng là địa điểm sở hữu nhiều góc chụp đậm dấu ấn thời gian, rất phù hợp với tinh thần retro mà cặp đôi mong muốn.

Bảo tàng TP.HCM - công trình kiến trúc cổ được nhiều cặp đôi yêu thích

Ngoài concept retro tại chợ Phùng Hưng, cặp đôi còn thực hiện thêm một bộ ảnh tại Bảo tàng TP.HCM cùng concept chụp với chiếc xe cổ màu hồng.

"Điều mình khá ấn tượng là dù là người Thái Lan nhưng hai bạn rất hào hứng khám phá và đưa những nét văn hóa, kiến trúc đặc trưng của Việt Nam vào chính bộ ảnh cưới của mình", An Duy chia sẻ.

Bảo tàng TP.HCM từ lâu đã là một trong những địa điểm chụp ảnh được nhiều bạn trẻ và các cặp đôi lựa chọn. Tọa lạc ngay trung tâm Quận 1 (cũ), công trình gây ấn tượng bởi kiến trúc Pháp cổ với tông màu vàng đặc trưng, những dãy hành lang rộng, hệ cửa vòm cao cùng cầu thang gỗ và các ô cửa sổ lớn đón ánh sáng tự nhiên.

Bảo tàng TP.HCM là địa điểm chụp ảnh cưới yêu thích của nhiều cặp đôi

Được xây dựng vào cuối thế kỷ XIX, tòa nhà từng là Dinh Gia Long trước khi trở thành Bảo tàng TP.HCM. Không gian bên trong vẫn lưu giữ nhiều chi tiết kiến trúc cổ như sàn gạch hoa, trần nhà cao, ban công và những căn phòng mang đậm dấu ấn lịch sử. Chính vẻ đẹp cổ điển, sang trọng nhưng không kém phần gần gũi đã biến nơi đây thành bối cảnh lý tưởng cho nhiều bộ ảnh cưới, ảnh thời trang và các sản phẩm nghệ thuật.

Sự kết hợp giữa kiến trúc mang hơi thở châu Âu và những nét văn hóa đặc trưng của Sài Gòn giúp mỗi khung hình tại Bảo tàng TP.HCM đều mang màu sắc hoài niệm, phù hợp với phong cách kể chuyện mà cặp đôi người Thái Lan theo đuổi. Đây cũng là một trong những điểm đến được nhiều du khách quốc tế ghé thăm khi khám phá trung tâm TP.HCM, bên cạnh các công trình biểu tượng khác của thành phố.

Ngày càng nhiều cặp đôi quốc tế chọn TP.HCM để chụp ảnh cưới

Theo đại diện studio, đây không phải là cặp đôi nước ngoài đầu tiên tìm đến Tiệm Ảnh Cưới Cổ Tích. Trước đó, studio cũng từng đồng hành cùng nhiều khách hàng đến từ Mỹ và nhiều quốc gia châu Á.

Theo đại diện studio, trước đó đã có nhiều cặp đôi nước ngoài tìm đến Việt Nam để chụp ảnh cưới

Xu hướng này cho thấy phong cách chụp ảnh cưới retro tại TP.HCM đang ngày càng thu hút khách quốc tế. Bên cạnh việc sở hữu một bộ ảnh khác biệt, nhiều cặp đôi còn xem đây là dịp để khám phá những góc rất đặc trưng của thành phố - từ các khu chợ lâu đời, con hẻm cũ, công trình kiến trúc mang dấu ấn lịch sử cho đến nhịp sống bình dị của người dân địa phương. Chính những yếu tố ấy đã tạo nên sức hút riêng, biến TP.HCM trở thành điểm đến mới cho những bộ ảnh cưới mang đậm tính trải nghiệm và kể chuyện.

Ảnh: NVCC