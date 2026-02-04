MC Huyền Trang Mù Tạt khoe visual xinh đẹp sắc sảo chụp ảnh cưới cùng tuyển thủ U23 Việt Nam từng chấn động Thường Châu

MC Huyền Trang Mù Tạt mới đây khiến cộng đồng mạng không khỏi xôn xao khi chia sẻ loạt ảnh chụp cùng chồng sắp cưới - tiền vệ Phạm Đức Huy - cựu tuyển thủ U23 Việt Nam từng để lại dấu ấn mạnh mẽ trong kì tích lịch sử tại Thường Châu. Khung hình hậu trường chụp ảnh cưới nhanh chóng thu hút sự chú ý nhờ visual nổi bật của cặp đôi.

Trong loạt ảnh, MC Huyền Trang diện váy cưới trắng với phom dáng mềm mại, thiết kế tinh tế, vừa đủ để tôn lên vóc dáng thanh mảnh và khí chất dịu dàng nhưng không kém phần sắc sảo. Gương mặt rạng rỡ, làn da mịn màng cùng lối trang điểm trong trẻo giúp nữ MC ghi điểm tuyệt đối, đúng chuẩn hình ảnh cô dâu hiện đại. Dù đã quen thuộc với khán giả qua màn ảnh nhỏ, nhưng trong khoảnh khắc đời thường này, Huyền Trang vẫn khiến nhiều người phải xuýt xoa vì nhan sắc ngày càng thăng hạng.

Đứng cạnh cô là cầu thủ Phạm Đức Huy thuộc dàn tuyển thủ U23 Việt Nam từng là một phần ký ức không thể quên của người hâm mộ bóng đá nước nhà. Diện vest đen lịch lãm, thần thái điềm đạm, Đức Huy ghi điểm bởi vẻ ngoài trưởng thành, phong độ và sự chững chạc sau nhiều năm gắn bó với sân cỏ. Sự đồng điệu từ ánh mắt đến cử chỉ của cả hai khiến khán giả dễ dàng cảm nhận được sự gắn bó và hạnh phúc viên mãn.

Đức Huy cùng MC Mù Tạt chụp ảnh cưới

Sau màn cần hôn ở Hàn Quốc lãng mạn như phim, việc cả hai cùng nhau chuẩn bị cho đám cưới, chụp ảnh cưới rộn ràng càng khiến người hâm mộ bất ngờ và thích thú. Loạt ảnh mang tone màu nhẹ nhàng, sang trọng, không phô trương nhưng vẫn toát lên sự ấm áp và trọn vẹn.

Ngay dưới bài đăng, đông đảo bạn bè, đồng nghiệp cùng khán giả đã gửi lời chúc mừng tới cặp đôi. Nhiều người dành lời khen cho nhan sắc xinh đẹp, ngày càng mặn mà của nữ MC cũng như sự "xứng đôi vừa lứa" với chồng - chàng tuyển thủ từng góp mặt trong một trong những thời khắc đáng nhớ nhất của bóng đá Việt Nam.

Cặp đôi sẽ làm đám cưới trong năm 2026 (Ảnh: FBNV)



