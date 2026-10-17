Quyết định của Mai Ngô

Sau thành tích Top 12 Miss Supranational 2026, Mai Ngô tiếp tục có bước chuyển mới trong sự nghiệp khi đảm nhận vai trò host chương trình thực tế Nhà thiết kế trẻ Việt Nam. Đây là lần đầu tiên người đẹp thử sức ở vị trí dẫn dắt một chương trình sau nhiều năm quen thuộc với khán giả qua các cuộc thi và show truyền hình thực tế.

Mai Ngô thử sức ở vai trò mới

Mai Ngô vừa xác nhận đảm nhận vai trò host Nhà thiết kế trẻ Việt Nam, đồng hành cùng các thí sinh trong hành trình tìm kiếm gương mặt chiến thắng. Chương trình còn có sự tham gia của nhà thiết kế Đỗ Mạnh Cường, Hoàng Minh Hà và stylist Kelbin Lei trong vai trò giám khảo.

Mai Ngô vừa xác nhận đảm nhận vai trò host Nhà thiết kế trẻ Việt Nam.

Chia sẻ về quyết định này, Mai Ngô cho biết cô hào hứng khi có cơ hội làm việc cùng những tài năng trẻ. Sau nhiều năm tham gia các chương trình truyền hình thực tế với tư cách thí sinh, việc chuyển sang vị trí host cũng đặt ra cho người đẹp những trải nghiệm và thử thách khác biệt.

Mai Ngô bày tỏ mong muốn truyền cảm hứng để các thí sinh mạnh dạn bước ra khỏi vùng an toàn, thử nghiệm những ý tưởng mới và tìm thấy bản sắc riêng trong thời trang. Người đẹp cũng thẳng thắn nhìn nhận bản thân chưa có nhiều kinh nghiệm ở vai trò dẫn dắt, song xem đây là cơ hội để tiếp tục học hỏi và hoàn thiện mình.

Đồng hành cùng Mai Ngô còn có nhà thiết kế Đỗ Mạnh Cường, Hoàng Minh Hà và stylist Kelbin Lei.

Bước tiến mới sau hành trình thi sắc đẹp

Năm 2026 đánh dấu một chặng đường đáng chú ý của Mai Ngô khi cô đại diện Việt Nam tham dự Miss Supranational tại Ba Lan. Người đẹp lọt Top 12 chung cuộc, tiếp tục ghi dấu ấn tại đấu trường quốc tế sau thành tích tương tự ở Miss Charm 2025.

Trước đó, Mai Ngô đã có nhiều năm hoạt động trong lĩnh vực người mẫu, tham gia các chương trình truyền hình thực tế và thử sức ở các cuộc thi sắc đẹp. Cô từng giành Á quân The Face Vietnam 2016, Á hậu 4 Miss Grand Vietnam 2022 và Á quân 1 Người mẫu toàn năng 2023.

Mai Ngô lọt Top 12 chung cuộc Miss Supranational tại Ba Lan.

Việc nhận lời làm host Nhà thiết kế trẻ Việt Nam cho thấy Mai Ngô đang mở rộng phạm vi hoạt động, thay vì chỉ tập trung vào các cuộc thi sắc đẹp. Với kinh nghiệm trình diễn, làm việc trước ống kính và tham gia nhiều chương trình thực tế, người đẹp có nền tảng để thử sức ở vai trò mới. Tuy nhiên, khả năng dẫn dắt và kết nối với thí sinh sẽ là những yếu tố cần được thể hiện qua quá trình chương trình lên sóng.

Ở thời điểm hiện tại, quyết định thử sức với một vị trí mới giúp Mai Ngô có thêm hướng phát triển sau hành trình thi quốc tế. Đây cũng là cơ hội để cô cho thấy những khía cạnh khác trong hoạt động nghệ thuật, bên cạnh hình ảnh người mẫu và người đẹp thường xuyên xuất hiện tại các sân chơi nhan sắc.

Ảnh: BTC.