Mỹ nam 1m82 lai Hàn Quốc sẽ cùng Mai Ngô chinh chiến tại Ba Lan, vẻ ngoài gây chú ý

Mùa thi nhan sắc quốc tế 2026 của Việt Nam đang nhận được sự quan tâm khi nhiều đại diện lần lượt được công bố. Bên cạnh Mai Ngô chuẩn bị lên đường tham dự Hoa hậu Siêu quốc gia 2026, một gương mặt nam cũng gây chú ý không kém là Nguyễn Hàn Việt - tân Nam vương Du lịch Việt Nam 2026.

Đáng chú ý, Mai Ngô và Hàn Việt sẽ cùng có mặt tại Ba Lan trong thời gian tới để tham dự hai đấu trường nhan sắc thuộc hệ thống Supranational. Nếu Mai Ngô đại diện Việt Nam tại Miss Supranational 2026 thì Hàn Việt sẽ chinh chiến tại Mister Supranational 2026.

Nguyễn Hàn Việt sẽ cùng Mai Ngô lên đường đến Ba Lan thi quốc tế. Ảnh: NVCC

Nguyễn Hàn Việt hiện là một trong những nam vương trẻ nhận được nhiều sự quan tâm sau khi đăng quang. Anh sinh năm 2003, quê Khánh Hòa, sở hữu chiều cao 1,82 m cùng gương mặt mang những đường nét lai giữa Việt Nam và Hàn Quốc. Trước khi đến với cuộc thi sắc đẹp, Hàn Việt là sinh viên Đại học Nha Trang và hoạt động trong lĩnh vực người mẫu.

Tại Hoa hậu - Nam vương Du lịch Việt Nam 2026, Hàn Việt ghi điểm nhờ ngoại hình sáng, hình thể cân đối cùng phong thái tự tin. Khả năng giao tiếp tiếng Hàn lưu loát cũng giúp anh tạo được dấu ấn riêng trong suốt hành trình dự thi.

Trong khi đó, Mai Ngô là gương mặt không còn xa lạ với khán giả yêu sắc đẹp. Người đẹp sở hữu nhiều năm kinh nghiệm hoạt động nghệ thuật, từng tham gia các cuộc thi người mẫu, sắc đẹp trong nước lẫn quốc tế. Việc được lựa chọn trở thành đại diện Việt Nam tại Miss Supranational 2026 nhận được nhiều sự quan tâm từ người hâm mộ.

Nguyễn Hàn Việt đăng quang Nam vương Du lịch Việt Nam 2026.

Trong khi đó Mai Ngô được đơn vị nắm bản quyền cử đi thi. Ảnh: NVCC

Ở tuổi 31, Mai Ngô được đánh giá có lợi thế về bản lĩnh sân khấu, kinh nghiệm trình diễn cũng như khả năng ứng biến trước truyền thông. Người đẹp cho biết cô đã chuẩn bị kỹ lưỡng cả về hình thể, kỹ năng lẫn tinh thần trước khi bước vào cuộc thi. Nhưng cũng có nhiều khán giả cho rằng Mai Ngô là gương mặt khá cũ, xuất hiện nhiều nên không khiến công chúng bất ngờ.

Việc Mai Ngô và Hàn Việt cùng lên đường đến Ba Lan được xem là một trong những mảnh ghép của nhan sắc Việt năm nay. Một bên là đại diện nữ nhiều kinh nghiệm, một bên là nam vương thế hệ mới sở hữu ngoại hình nổi bật cùng câu chuyện mang hai dòng máu Việt - Hàn.

Sự xuất hiện của bộ đôi tại đấu trường quốc tế cũng khiến người hâm mộ kỳ vọng Việt Nam sẽ tiếp tục ghi dấu ấn tại hệ thống Supranational - một trong những cuộc thi sắc đẹp lâu đời và nhiều đại diện Việt Nam có thành tích tốt.