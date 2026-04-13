Mai Ngô vướng tranh cãi khi tiếp tục thi Miss Supranational 2026

Những ngày qua, cư dân mạng tò mò về danh tính người đẹp Việt Nam tiếp theo đến với đấu trường nhan sắc Miss Supranational 2026 (Hoa hậu siêu Quốc gia). Không để netizen thêm tò mò, tối 13/4, Á hậu Mai Ngô đã chính thức xác nhận chính là "chiến binh" mang chuông đi đánh xứ người. Ngay lặp tức, mọi thông tin liên quan đến hành trình sự nghiệp, nhan sắc của Mai Ngô trở thành tâm điểm bàn tán.

Theo đó, lý do Mai Ngô được lựa chọn vì cô có kỹ năng trình diễn ấn tượng, tinh thần cầu tiến và luôn thể hiện sự nghiêm túc trong công việc. Bản thân Mai Ngô cũng mong muốn được chinh phục những cột mốc mới.

Bên cạnh những ý kiến ủng hộ cho rằng Mai Ngô từng chinh chiến nhiều cuộc thi nên có kinh nghiệm, kỹ năng tốt thì một số khán giả tranh cãi. Một bộ phận khán giả cho rằng Mai Ngô không phù hợp với tiêu chí cuộc thi, ngoại hình lẫn kỹ năng tiếng Anh, thuyết trình cũng còn nhiều hạn chế.

Dẫu vậy, hành trình của Mai Ngô tại Miss Supranational 2026 vẫn chưa chính thức bắt đầu. Chính vì thế, công chúng vẫn đang dõi theo và chờ đợi màn thể hiện của cô trong thời gian tới. Với kinh nghiệm sẵn có cùng sự chuẩn bị nghiêm túc, không loại trừ khả năng Mai Ngô có thể tạo nên bất ngờ và đạt được thành tích ấn tượng trên đấu trường quốc tế.

Mai Ngô là ai?

Mai Ngô sinh năm 1995 tại TP.HCM, là gương mặt quen thuộc với khán giả qua nhiều chương trình truyền hình thực tế như: Vietnam's Next Top Model 2013, The Face Vietnam 2016, The New Mentor, Người mẫu toàn năng 2023…Năm 2022, Mai Ngô đạt danh hiệu Á hậu tại Miss Grand Vietnam 2022. Tại cuộc thi Miss Charm 2025 (Hoa hậu Sắc đẹp Quốc tế), Mai Ngô liên tục gây bàn tán khi lộ khuyết điểm ngoại tình, khả năng biện luận... Chung cuộc, cô vào top 12 chung cuộc và chiến thắng danh hiệu Miss Tourism Charm 2025.

Thời điểm thi Miss Charm, Mai Ngô từng chia sẻ: "Phải mất 20 năm luyện tập, trau dồi và mài dũa, hành trình em đi không hề dễ dàng. 14 năm lăn lộn trên đấu trường người mẫu, 10 năm em thử sức với Beauty Queen thì mới có một Mai Ngô trưởng thành và tạn định và đứng đây ngày hôm nay. Và em biết rằng, không có bất kỳ vinh quang nào mà đến với em một cách dễ dàng. Mỗi lần thất bại, mỗi lời chê bai là mỗi lần em đứng lên. Và đó là những bài học khắc sâu vào trong Mai Ngô đó chính là những bài học và nội lực mới.Ngày hôm nay em đứng đây, em cảm thấy mình rất may mắn. Vì trong mọi hành trình của em luôn có sự ủng hộ của tất cả mọi người. Em cảm thấy biết ơn các vị tiền bối, hậu bối, những người luôn dang rộng vòng tay có thể hỗ trợ em mỗi khi em gục ngã. Và những tình cảm của khán giả đã luôn ủng hộ em trong từng bước chân mà em đi".

Miss Supranational là cuộc thi sắc đẹp diễn ra tại Ba Lan từ năm 2009, do Hiệp hội sắc đẹp Thế giới (World Beauty Association S.A - WBA) có trụ sở ở Panama điều hành. Hoa hậu Siêu quốc gia 2026 dự kiến được tổ chức tại Ba Lan vào tháng 7 tới. Tại cuộc thi này, người có thành tích cao nhất là Nguyễn Huỳnh Kim Duyên với vị trí Á hậu 2.

