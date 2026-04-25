Dấu hiệu lạ của Hương Giang khi Miss Grand chốt danh sách thí sinh

Mới đây, tổ chức Miss Grand International All Stars đã công bố danh sách 51 thí sinh đến từ 38 quốc gia và vùng lãnh thổ. Cuộc thi sẽ chính thức bắt đầu vào ngày 16/5, đêm Chung kết diễn ra vào ngày 30/5. Trong danh sách này, Hương Giang xuất hiện với tư cách thí sinh đến từ Việt Nam. Tính đến thời điểm hiện tại, cô cũng là cái tên duy nhất được phía Miss Grand công bố cho vị trí này.

Hương Giang xuất hiện trong danh sách "chốt sổ" 58 thí sinh mùa All Stars của Miss Grand

Tuy nhiên, điều khiến cộng đồng mạng chú ý lại không nằm ở việc Hương Giang tái xuất đấu trường sắc đẹp quốc tế, mà là trạng thái khá… lạ lẫm của cô sau khi được gọi tên. Trái với kỳ vọng về một màn "khởi động" rầm rộ, nữ ca sĩ gần như không có bất kỳ động thái rõ ràng nào liên quan đến việc chuẩn bị cho cuộc thi.

Trên trang cá nhân, Hương Giang vẫn duy trì các hoạt động quen thuộc như livestream bán hàng, tham dự sự kiện, gặp gỡ bạn bè. Không có dấu hiệu tập luyện, chuẩn bị trang phục hay chia sẻ về hành trình thi quốc tế, những điều thường thấy ở các đại diện nhan sắc trước khi lên đường chinh chiến.

Hương Giang đều đặn xuất hiện ở sự kiện, chỉ đăng ảnh cập nhật cuộc sống riêng

Cư dân mạng tò mò vì không bắt được "tín hiệu" Hương Giang đang chuẩn bị cho việc chinh chiến

Chính điều này khiến nhiều khán giả không khỏi đặt dấu hỏi. Bởi nếu so với thời điểm Hương Giang tham gia Miss Universe, sự chuẩn bị khi đó được thể hiện khá rõ ràng, từ hình ảnh luyện tập đến các hoạt động truyền thông. Trong khi lần này, mọi thứ lại diễn ra khá lặng lẽ, thậm chí có phần kín tiếng. Một số ý kiến cho rằng đây có thể là chiến lược giữ bí mật để tạo bất ngờ. Tuy nhiên, cũng không ít người bày tỏ sự tò mò, thậm chí lo lắng khi chưa thấy dấu hiệu cho thấy Hương Giang đang thực sự bước vào guồng chuẩn bị cho một đấu trường quốc tế.

Thời điểm thi Miss Universe, Hương Giang liên tục chia sẻ hình ảnh từ lựa chọn chiến lược váy áo đến việc tập luyện catwalk, gym...

Hương Giang được công bố là đại diện Việt Nam ở Miss Grand

Tháng 1/2026, trên trang chủ chính thức của Miss Grand International bất ngờ công bố thông tin về thí sinh Việt Nam tham dự mùa giải All Stars năm nay. Không nằm ngoài sự dự đoán của người hâm mộ, Hoa hậu Chuyển giới Quốc tế - Hương Giang chính là "chiến binh" ghi danh năm nay. Trên trang chủ cuộc thi chia sẻ thông tin về Hương Giang như sau: "Nguyễn Hương Giang là người mẫu, ca sĩ, nhà sản xuất truyền hình Việt Nam và là một trong những nhân vật chuyển giới có tầm ảnh hưởng nhất tại Đông Nam Á. Cô được công chúng cả nước biết đến rộng rãi khi trở thành thí sinh chuyển giới đầu tiên tham gia Vietnam Idol, đánh dấu một cột mốc lịch sử, góp phần thay đổi cách nhìn và sự đại diện của người chuyển giới trong truyền thông Việt Nam.

Với sự nghiệp thành công trải dài ở nhiều lĩnh vực như âm nhạc, truyền hình và sản xuất giải trí, Hương Giang đã phát hành nhiều ca khúc hit và tham gia hàng loạt chương trình được đánh giá cao. Không chỉ dừng lại ở vai trò nghệ sĩ biểu diễn, cô còn khẳng định vị thế là một nhà lãnh đạo và nhân tố sáng tạo đứng sau nhiều dự án quy mô quốc gia, trong đó có Miss Universe Vietnam".

Hương Giang là thí sinh Việt Nam duy nhất được tổ chức Miss Grand công bố dự thi

Hương Giang sở hữu kinh nghiệm sân khấu dày dặn, từng đăng quang Hoa hậu Chuyển giới Quốc tế 2018. Cô có khả năng trình diễn, giao tiếp tốt và được đánh giá cao ở kỹ năng truyền cảm hứng. Bên cạnh đó, Hương Giang là gương mặt quen thuộc của showbiz Việt, có sức ảnh hưởng truyền thông lớn, lượng người theo dõi trên MXH cũng cực khủng, đây là những yếu tố giúp Việt Nam dễ dàng tạo dấu ấn trong mắt khán giả quốc tế. Khi thi Miss Universe, Hương Giang cũng phần nào tạo được ấn tượng với ông Nawat Itsaragrisil.

Miss Grand International (Hoa hậu Hòa bình Quốc tế) là cuộc thi sắc đẹp quốc tế thường niên, được thành lập tại Thái Lan từ năm 2013 bởi ông Nawat Itsaragrisil. Đây là một trong những đấu trường nhan sắc lớn, cùng với Miss Universe, Miss World, Miss International và Miss Earth thường được gọi là "Big 5" của thế giới. Nguyễn Thúc Thuỳ Tiên là đại diện đầu tiên của Việt Nam đăng quang cuộc thi này vào năm 2021. Những năm gần đây, MGI gây chú ý tại nhiều quốc gia vì phong cách tổ chức sôi động, truyền thông mạnh mẽ nhưng cũng không ít lần vướng vào các tranh cãi. Năm 2024, Việt Nam cử Nguyễn Thị Yến Nhi đến chinh chiến và dừng chân ở top 22 chung cuộc.

Năm nay Miss Grand International thông báo sẽ tổ chức mùa All Star. Ban tổ chức cuộc thi cho biết mùa giải này sẽ quy tụ các thí sinh từng thi quốc tế nhưng chưa đăng quang, mở rộng cho cả người chuyển giới, đã kết hôn/có con. Vì vậy, Hoa hậu Hương Giang hoàn toàn đáp ứng đúng quy định và thể lệ của cuộc thi.

Cư dân mạng tò mò liệu Hương Giang đang toan tính điều gì?

