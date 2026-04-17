Hoa hậu Việt lên tiếng thông tin thay thế Hương Giang ở Miss Grand International mùa All Stars

Sau hành trình ở Miss Universe, Hương Giang được công bố là thí sinh Việt Nam tham dự mùa giải All Stars Miss Grand International. Tuy nhiên, từ sau khi trang chủ cuộc thi xác nhận thông tin, Hương Giang không có bất kì động thái nào liên quan đến công tác chuẩn bị. Song song đó, Hoa hậu Đỗ Nhật Hà gây chú ý khi đăng thông báo "Road to Miss Grand International All Stars" khiến khán giả vô cùng hoang mang.

Trên trang cá nhân, Đỗ Nhật Hà từng chia sẻ về quyết định này: " Sau 4 năm tạm dừng hành trình chinh phục vương miện để khám phá và phát triển bản thân ở nhiều vai trò khác nhau từ MC song ngữ, diễn viên cho đến nhà hoạt động xã hội hôm nay, Hà chính thức lựa chọn quay trở lại. Không chỉ đơn thuần là sự trở lại, đây còn là một bước tiến với một phiên bản hoàn thiện hơn, bản lĩnh hơn và sẵn sàng hơn bao giờ hết để chinh phục những cột mốc mới, cũng như mở rộng hành trình phát triển tại thị trường giải trí Thái Lan. Quyết định này không đến từ cảm hứng nhất thời, mà là kết quả của một quá trình suy nghĩ nghiêm túc và sự chuẩn bị kỹ lưỡng".

Chính vì thế, thời gian qua, xuất hiện nhiều tin đồn cho rằng Hoa hậu Chuyển giới Đỗ Nhật Hà sẽ thay thế Hương Giang ở Miss Grand International.

Cho đến trưa 17/4, Đỗ Nhật Hà đã đăng thông báo chính thức liên quan đến sự việc này. Theo đó, cô cho biết đã nộp đơn ghi danh mong muốn được trở thành thí sinh của Miss Grand International nhưng đã bị từ chối vì nhiều lý do. Đỗ Nhật Hà đính kèm email phản hồi từ tổ chức Miss Grand International có nội dung: "Đối với đại diện của Việt Nam, chúng tôi có một thỏa thuận chính thức với chính phủ, theo đó sẽ chỉ có một đại diện duy nhất từ Việt Nam tham gia. Tuy nhiên, bạn là một cá nhân rất tài năng cho cuộc thi MGI All Stars lần thứ 2, và bạn vẫn được chào đón đăng ký tham gia. Cảm ơn bạn đã quan tâm".

Đỗ Nhật Hà cho biết việc cô mong muốn được thi Miss Grand là tự nguyện, xuất phát từ mong muốn cá nhân chứ không phải chiêu trò thu hút sự chú ý. Đỗ Nhật Hà lên tiếng: "Ngay từ đầu, Hà đã chủ động tìm hiểu thông tin, thể lệ cuộc thi, đánh giá hồ sơ cá nhân của mình, đồng thời trực tiếp liên hệ với Ban Tổ chức với tựu cách thí sinh độc lập để xác minh các điều kiện tham dự và Hà rất trân trọng khi nhận được phản hồi chính thức, thiện chí từ phía cuộc thi. Theo nội dung phản hồi, việc lựa chọn đại diện từ Việt Nam sẽ tuân theo một 'arrangement' - được hiểu là một cơ chế/thoả thuận riêng, theo đó chỉ có một đại diện được ghi nhận. Bên cạnh đó, Hà cũng rất cảm kích khi nhận được lời đánh giá tích cực từ Ban Tổ chức, cùng đề nghị chào đón Hà trong mùa giải tiếp theo - MGI All Stars 2nd Edition.

Chính vì vậy, Hà hoàn toàn tôn trọng quy định và cơ chế của Ban Tổ chức. Hà xin phép không đưa ra bất kỳ kết luận nào, và tin rằng mỗi người sẽ có góc nhìn riêng. Đồng thời, Hà cũng xin khẳng định: Hà tham gia với tinh thần nghiêm túc, thiện chí và sự chuẩn bị chỉn chu. Hà không có bất kỳ chủ đích nào trong việc tạo tranh cãi hay 'đánh bóng tên tuổi'. Tất cả những gì Hà thực hiện đều dựa trên việc làm việc trực tiếp, minh bạch với Ban Tổ chức".

Đỗ Nhật Hà sinh năm 1996, là một người mẫu, diễn viên và MC nổi tiếng người Việt Nam. Cô từng đạt danh hiệu Hoa hậu Chuyển giới Việt Nam 2018. Ngoài ra, Đỗ Nhật Hà từng lọt top 6 Miss International Queen 2019 và là thí sinh chuyển giới đầu tiên nhận "vé vàng" tại Miss Universe Vietnam 2022.

Vào đầu tháng 1/2026, trên trang chủ chính thức của Miss Grand International bất ngờ công bố thông tin về thí sinh Việt Nam tham dự mùa giải All Stars năm nay. Không nằm ngoài sự dự đoán của người hâm mộ, Hoa hậu Chuyển giới Quốc tế - Hương Giang chính là "chiến binh" ghi danh năm nay. Trên trang chủ cuộc thi chia sẻ thông tin về Hương Giang như sau: "Nguyễn Hương Giang là người mẫu, ca sĩ, nhà sản xuất truyền hình Việt Nam và là một trong những nhân vật chuyển giới có tầm ảnh hưởng nhất tại Đông Nam Á. Cô được công chúng cả nước biết đến rộng rãi khi trở thành thí sinh chuyển giới đầu tiên tham gia Vietnam Idol, đánh dấu một cột mốc lịch sử, góp phần thay đổi cách nhìn và sự đại diện của người chuyển giới trong truyền thông Việt Nam.

Với sự nghiệp thành công trải dài ở nhiều lĩnh vực như âm nhạc, truyền hình và sản xuất giải trí, Hương Giang đã phát hành nhiều ca khúc hit và tham gia hàng loạt chương trình được đánh giá cao. Không chỉ dừng lại ở vai trò nghệ sĩ biểu diễn, cô còn khẳng định vị thế là một nhà lãnh đạo và nhân tố sáng tạo đứng sau nhiều dự án quy mô quốc gia, trong đó có Miss Universe Vietnam".

Hương Giang sở hữu kinh nghiệm sân khấu dày dặn, từng đăng quang Hoa hậu Chuyển giới Quốc tế 2018. Cô có khả năng trình diễn, giao tiếp tốt và được đánh giá cao ở kỹ năng truyền cảm hứng. Bên cạnh đó, Hương Giang là gương mặt quen thuộc của showbiz Việt, có sức ảnh hưởng truyền thông lớn, lượng người theo dõi trên MXH cũng cực khủng, đây là những yếu tố giúp Việt Nam dễ dàng tạo dấu ấn trong mắt khán giả quốc tế. Khi thi Miss Universe, Hương Giang cũng phần nào tạo được ấn tượng với ông Nawat Itsaragrisil.

Miss Grand International (Hoa hậu Hòa bình Quốc tế) là cuộc thi sắc đẹp quốc tế thường niên, được thành lập tại Thái Lan từ năm 2013 bởi ông Nawat Itsaragrisil. Đây là một trong những đấu trường nhan sắc lớn, cùng với Miss Universe, Miss World, Miss International và Miss Earth thường được gọi là "Big 5" của thế giới. Nguyễn Thúc Thuỳ Tiên là đại diện đầu tiên của Việt Nam đăng quang cuộc thi này vào năm 2021. Những năm gần đây, MGI gây chú ý tại nhiều quốc gia vì phong cách tổ chức sôi động, truyền thông mạnh mẽ nhưng cũng không ít lần vướng vào các tranh cãi. Năm 2024, Việt Nam cử Nguyễn Thị Yến Nhi đến chinh chiến và dừng chân ở top 22 chung cuộc.

Năm nay Miss Grand International thông báo sẽ tổ chức mùa All Star. Ban tổ chức cuộc thi cho biết mùa giải này sẽ quy tụ các thí sinh từng thi quốc tế nhưng chưa đăng quang, mở rộng cho cả người chuyển giới, đã kết hôn/có con, diễn ra tại Thái Lan vào đầu năm 2026. Vì vậy, Hoa hậu Hương Giang hoàn toàn đáp ứng đúng quy định và thể lệ của cuộc thi.

Tối 16/4, ông Valentin Trần hé lộ kế hoạch mới khi xác nhận Việt Nam sẽ tham dự MGI All Stars vào tháng 5 tới tại Thái Lan. Ông sẽ trực tiếp theo sát và đồng hành cùng đại diện Việt Nam tại sân chơi này, mở ra một hướng đi mới sau khi rời Miss Universe.

