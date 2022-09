Quyến rũ và tinh khôi, chiếc tivi tối giản này chiếm trọn tình cảm của chị em

Trước đến nay, nghệ thuật luôn được xem là chất xúc tác tuyệt vời nhằm mang đến nguồn cảm hứng bất tận cho con người từ mọi khía cạnh trong cuộc sống. Đặc biệt hơn khi hiện nay, yếu tố nghệ thuật ngày càng len lỏi đến gần hơn với chúng ta thông qua các sản phẩm nội thất quen thuộc. Một chiếc TV tối giản, xinh xắn cũng tạo nên một không gian sống hiện đại, tinh tế và mang nhiều giá trị cảm xúc hơn bao giờ hết.



Mang trong mình tinh thần "độc bản thiết kế" điển hình, cùng với đó là gam màu ‘trắng tinh tế’ vô cùng hợp thời đã giúp The Serif chiếm trọn cảm tình của những người yêu cái đẹp trong suốt thời gian vừa qua. Nhưng giờ đây, vẻ đẹp tối giản pha nét hiện đại ấy càng trở nên nổi bật hơn, khi The Serif được điểm tô thêm hai sắc màu mới với ‘xanh thời thượng’ cùng ‘hồng sáng tạo’, mang đến một không gian sống đậm chất thơ cho hội chị em phụ nữ.

"Trước đến giờ mình chưa từng nghĩ sẽ có một chiếc TV sở hữu sắc hồng thật sự ấn tượng như trên The Serif, vì vốn dĩ TV truyền thống chỉ tồn tại những màu sắc trắng đen tẻ nhạt. Với mình, cảm giác tươi sáng nhưng không kém phần sành điệu của sắc ‘hồng sáng tạo’ trên The Serif, hoàn toàn xóa nhòa ranh giới giữa TV và món đồ nội thất trong gia đình" - chị Bích Thùy, hiện đang làm công việc Thiết kế đồ họa chia sẻ.

"Phá vỡ mọi rào cản trong một chiếc TV quen thuộc với thiết kế dạng chữ "I" thanh mảnh, cùng màu ‘xanh thời thượng’ cực bắt mắt. The Serif mang đến một không gian sống vừa nổi bật nhưng vẫn giúp mình thể hiện được cá tính riêng một cách tối đa" - Khánh My, Biên tập viên Mỹ thuật cho biết.

Dường như những gam màu nhẹ nhàng và tinh khôi trên The Serif không chỉ khiến hội chị em mê đắm đuối, mà còn thu hút được sự chú ý từ NTK Công Trí. Lấy cảm hứng từ tuyệt tác nghệ thuật The Serif, NTK Công Trí đã "thổi hồn" vào những thiết kế của mình với tên gọi "Độc bản thiết kế - Say Sắc I".

Với cảm hứng từ những gam màu nhẹ nhàng và tinh khôi trên The Serif, NTK Công Trí đã tạo nên những "độc bản thiết kế" mang nét đẹp của sự hiện đại và không kém đi phần quyến rũ vốn có của thời trang.

Có thể nói, sự hợp tác giữa Samsung và NTK Công Trí đã tạo nên sự giao thoa đầy cảm hứng mà ta chưa từng thấy trước đây. Không còn quá khô cằn từ công nghệ, hay đầy tính ủy mị của thời trang. "Độc bản thiết kế - Say Sắc I" dường như đã mang đến làn gió mới lạ chiếm trọn cảm tình của chị em phụ nữ.

Phụ nữ thường yêu thích một không gian sống mang tính chiều sâu riêng biệt. Trở về nhà, điều cần nhất là những khoảng lặng quý báu, tận hưởng những khoảnh khắc rung động bất chợt bởi sự biến chuyển của thiên nhiên, hay bởi khung cảnh được sắp đặt khéo léo dưới bàn tay con người. Với sự đơn giản và tinh tế, đầy chân thực và lãng mạn, với The Serif là không gian mà phái đẹp luôn mong muốn.