Từ tối 7/12, hàng loạt fanpage đăng tải thông tin "Bắt khẩn cấp Quyền Linh vì bán hàng kém chất lượng", "MC Quyền Linh chính thức bị bắt giữ"... Nhân vật bị công an còng tay trong video được khán giả nhận xét "trông giống Quyền Linh". Tuy nhiên, khi nhìn vào những chuyển động gương mặt, đây thực chất là video AI.

Dưới bài đăng, một số khán giả nhận ra đây là video AI, nhưng vẫn có người nhầm lẫn nhân vật trong video là NSƯT Quyền Linh. Sau khi được người thân thông báo, nam nghệ sĩ lên tiếng đính chính, khẳng định đây là thông tin sai sự thật.

Quyền Linh liên tục đính chính thông tin liên quan việc quảng cáo.

Nam nghệ sĩ cho biết anh vừa có chuyến công tác ở Hà Nội và làm việc cùng Hội Điện ảnh, hoàn toàn không có chuyện bị bắt.

"Nhiều bạn bè gửi tôi thông tin trên. Khi tôi livestream, nhiều người thân và khán giả bình luận 'may quá không phải tin thật'. Nhiều nghệ sĩ gần đây bị giả mạo thông tin, hình ảnh do AI tạo ra. Tôi mong khán giả tỉnh táo chọn lọc, tránh bị nội dung sai sự thật dẫn dắt", Quyền Linh cảnh báo.

Vài ngày trước, Nhật Kim Anh đính chính sau loạt bài đăng như "Nhật Kim Anh bỏ trốn", "Nhật Kim Anh bị khởi tố". Nhiều nghệ sĩ nữ như Hồ Ngọc Hà, Ngô Thanh Vân, Mỹ Tâm... liên tiếp cảnh báo bị lợi dụng hình ảnh, giọng nói bằng AI để tung tin giả và quảng cáo sản phẩm kém uy tín. Các nghệ sĩ kêu gọi cơ quan chức năng can thiệp hành vi vi phạm pháp luật.

Hồi tháng 8, Đại Nghĩa và Quốc Trường đồng loạt cảnh báo, kêu cứu tình trạng kẻ gian dùng AI ghép giọng và khẩu hình của cả hai vào video kêu gọi đầu tư lừa đảo, quảng cáo dự án bất hợp pháp.

Mạc Văn Khoa, Khắc Việt cũng gặp tình trạng bị cắt ghép giọng nói để kêu gọi cờ bạc hoặc quảng cáo trá hình. Các nghệ sĩ khẳng định đây là nội dung giả mạo, gây ảnh hưởng nghiêm trọng và kêu gọi khán giả cảnh giác.