MC Quyền Linh sao thế này?

MC Quyền Linh là gương mặt quen thuộc với đông đảo khán giả Việt. Nhiều người bày tỏ sự ấn tượng, yêu thích với nam MC bởi lối dẫn dắt cảm xúc, chân thành cùng tính cách giản dị, gần gũi. Cũng chính bởi sự duyên dáng ấy mà MC Quyền Linh chiếm trọn tình cảm của công chúng, được xem là một trong những "MC quốc dân".

Mới đây, MC Quyền Linh tiếp tục ghi điểm với màn dẫn dắt trong lễ cưới tập thể 80 cặp đôi ở Hà Nội. Vẫn với phong cách gần gũi, nam MC khéo léo trò chuyện với các cặp đôi, chia sẻ về những ý niệm xoay quanh chuyện tình yêu, hạnh phúc.

MC Quyền Linh gây chú ý khi xuất hiện trong một sự kiện cộng đồng tại Hà Nội

Đáng chú ý, khi hỏi đến một cặp đôi đã có 40 năm bên nhau nhưng có đến 35 năm người vợ phải chăm chồng bị tai nạn, gắn liền với xe lăn, Quyền Linh bày tỏ rõ sự xúc động trên sân khấu. Nam MC nghẹn ngào đến mức lạc giọng khi cảm nhận được sự hạnh phúc, yêu thương của cặp đôi.

Clip: MC Quyền Linh nghẹn ngào đến lạc giọng vì xúc động trước hạnh phúc của một cặp đôi

“Tôi xúc động, nghẹn ngào khi nghe anh nhắc đến cái nắm tay, đồng hành cùng nhau suốt cuộc đời này. Và bên cạnh đó là lời cảm ơn đến các bà, các mẹ, những người phụ nữ luôn sẵn sàng ở bên, chăm sóc cho những người đàn ông”, MC Quyền Linh chia sẻ trên sân khấu.

Cảm xúc này của MC Quyền Linh khiến nhiều người cũng rưng rưng xúc động. Không ít người cho rằng, “nam MC quốc dân” rất phù hợp với những chương trình mang tính cộng đồng, có cách hỏi thăm gần gũi và cảm động. Bởi việc MC Quyền Linh thể hiện sự nghẹn ngào cũng là biểu hiện của việc chân thành, đặt tâm huyết vào công việc cũng như câu chuyện của nhân vật.

Đặc biệt hơn ở phía dưới sân khấu, MC Quyền Linh cũng nhận được sự ủng hộ rất lớn từ vợ - doanh nhân Dạ Thảo và con gái Lọ Lem. Cả hai cũng có mặt và chăm chú theo dõi, dành sự động viên đến MC Quyền Linh.

Vợ - doanh nhân Dạ Thảo và con gái Lọ Lem cũng có mặt để ủng hộ MC Quyền Linh

Đây không phải lần đầu tiên nam MC khóc, thể hiện sự nghẹn ngào trong sự kiện. Trước đây, khi thực hiện các chương trình thiện nguyện, MC Quyền Linh cũng bày tỏ sự xúc động, thậm chí nghẹn ngào khi về các hoàn cảnh khó khăn. Anh cũng từng giải thích rằng không có cách nào để nói nên lời nên việc rơi nước mắt sẽ xóa đi những nghẹn ngào đó. MC Quyền Linh cũng từng bày tỏ trong cuộc sống, việc khóc đôi khi khiến chúng ta nhẹ người hơn, sau đó sẽ hướng tới những điều tốt đẹp.

Có thể nói ở tuổi ngoài 50, không chỉ sở hữu những dấu ấn trong sự nghiệp, MC Quyền Linh còn có một tổ ấm hạnh phúc, cuộc sống viên mãn đáng ngưỡng mộ. Vợ đẹp, hai con gái xinh xắn, giỏi giang là Lọ Lem và Hạt Dẻ đều được nhiều người yêu mến.