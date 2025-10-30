Không khí Halloween đã rần rần trong showbiz Việt, đây là dịp để dàn nghệ sĩ "biến hoá" hình ảnh mới. Mỗi năm, khoảnh khắc dàn sao dự tiệc hoá trang, đầu tư các bộ ảnh xịn đều gây sốt trên MXH. Mới đây, hội mỹ nhân LUNAS, bao gồm các Chị đẹp Ninh Dương Lan Ngọc, Huyền Baby, Khổng Tú Quỳnh, Trang Pháp và "khách mời" là Diệu Nhi đã có buổi tụ họp ăn uống để hưởng ứng Halloween sớm. Trong dàn mỹ nhân, Diệu Nhi - Trang Pháp và Huyền Baby đầu tư hoá trang ấn tượng còn Diệp Lâm Anh, Lan Ngọc, Khổng Tú Quỳnh diện đồ đen quyền lực, gợi cảm.

Không chỉ gây ấn tượng bằng ngoại hình, hội "chị đẹp" còn đầu tư bàn tiệc xa hoa với concept đen, đỏ chủ đạo, phủ đầy hoa hồng và nến cao, mang đậm tinh thần tiệc phương Tây. Những bức ảnh được chia sẻ sau buổi tiệc nhanh chóng phủ sóng mạng xã hội, nhận về hàng chục nghìn lượt tương tác.

Trong clip hậu trường được lan truyền, Lan Ngọc gây chú ý khi xuất hiện với chiếc váy đen ôm sát, cắt xẻ tinh tế khoe đường cong nóng bỏng. Khác với hình ảnh kín đáo, nữ tính thường thấy, Lan Ngọc lần này mang đến vibe quyến rũ xen lẫn cá tính. Ở hậu trường, nữ diễn viên vui vẻ đùa giỡn cùng Diệp Lâm Anh, cả hai còn bị Huyền Baby hờn dỗi vì "thất hứa" vì đã hẹn sẽ hoá trang đậm chất Halloween như Diệu Nhi hay Trang Pháp nhưng cuối cùng lại chọn style gợi cảm, nhẹ nhàng hơn.

Dàn LUNAS tưng bừng lên đồ đón Halloween sớm

Lan Ngọc diện váy ôm sát eo phẳng lì và đôi chân dài mướt mắt, cô bước đi khó khăn do chấn thương ở Running Man Việt

Diệu Nhi, Huyền Baby dỗi vì Lan Ngọc, Diệp Lâm Anh không hưởng ứng hoá trang

Bữa tiệc Halloween vừa sang chảnh vừa "bùng nổ visual" của dàn chị đẹp gây bão

Dẫu vậy, spotlight của bữa tiệc vẫn khó lòng thoát khỏi Huyền Baby – "mẹ bỉm hai con" nhưng sở hữu sắc vóc khiến ai nấy trầm trồ. Cô lựa chọn bộ đầm cúp ngực đỏ rực đính sequin, hoá thân thành "nữ ma cà rồng quyến rũ", khéo khoe vòng 1 đầy đặn cùng bờ vai trần gợi cảm. Từng chi tiết trên trang phục đều được xử lý tinh tế, giúp Huyền Baby nổi bật trong mọi khung hình.

Trên mạng xã hội, netizen không ngừng bàn tán về màn xuất hiện "chặt chém" của Huyền Baby. Không ít bình luận cho rằng nữ doanh nhân đã "lấn át cả Lan Ngọc" trong khung hình chung vì vẻ đẹp sắc sảo, khí chất sang chảnh và phong thái tự tin. Dù chỉ xuất hiện trong vài khoảnh khắc ngắn, cô vẫn chứng minh đẳng cấp nhan sắc "gừng càng già càng cay" của mình.

Huyền Baby khoe vòng 1 hừng hực trong chiếc váy 2 dây đỏ rực

"Ma cà rồng" Huyền Baby nổi bật nhất, mẹ 2 con không đùa được!

Halloween diễn ra vào ngày 31/10 hàng năm, từ phương Tây đã trở thành lễ hội phổ biến trên khắp thế giới mà một trong những hoạt động đặc thù của nó là hóa trang. Halloween bắt nguồn từ lễ hội Samhain của người Celtic cổ đại, cư trú tại vùng đất mà ngày nay là Ireland, Anh quốc và miền bắc nước Pháp. Samhain đánh dấu sự kết thúc của mùa thu hoạch và khởi đầu của mùa đông lạnh giá, thường tạo sự liên tưởng đến cái chết.

Những năm gần đây, dàn sao Việt cũng rất tích cực hưởng ứng lễ hội này. Mỗi năm, các mỹ nhân, sao nam Vbiz đưa khán giả đi từ bất ngờ này đến bất ngờ khác vì những màn hoá trang ấn tượng, đặc sắc đến nhận không ra.