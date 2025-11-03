Năm 2021, Nguyễn Thúc Thùy Tiên tạo cú bùng nổ truyền thông khi giành chiến thắng Miss Grand International. Cô là người đẹp Việt đầu tiên đoạt ngôi vị cao nhất tại cuộc thi này. Từng là nàng hậu được yêu mến hàng đầu showbiz, hình ảnh của Hoa hậu Thùy Tiên bị ảnh hưởng nghiêm trọng khi bị bắt vì tội Lừa dối khách hàng vào cuối tháng 5/2025.

Thời điểm thông tin Thùy Tiên bị bắt được công bố, fan sắc đẹp quốc tế cũng bàn luận rầm rộ. Mới đây, mạng xã hội chia sẻ hình ảnh Hoa hậu Nguyễn Thúc Thùy Tiên được cho là xuất hiện trên slide trình chiếu tại một cuộc họp của Miss Grand International.

Trong cuộc họp này, Chủ tịch Nawat Itsaragrisil nhắc tới tên của Hoa hậu sinh năm 1998. Trên slide trình chiếu có hàng loạt hình ảnh cũ của Thùy Tiên khi xuất hiện trên bìa tạp chí danh tiếng, hợp tác với thương hiệu hàng đầu thế giới.

Hình ảnh của Hoa hậu Thùy Tiên được cho là xuất hiện trong cuộc họp của Miss Grand International

Tháng 5/2025, Hoa hậu Nguyễn Thúc Thùy Tiên bị bắt tạm giam vì tội Lừa đối khách hàng

Thời điểm Thùy Tiên vướng vào vòng lao lý, ông Nawat từng lên tiếng giải đáp câu hỏi cô có bị tước bỏ vương miện. Ông Nawat chia sẻ: "Bởi hành vi sai trái của cô ấy không xảy ra khi cô ấy đang trong thời hạn hợp đồng với tổ chức chúng tôi, đây là hành vi phạm tội cá nhân".

Ông Nawat cho biết đã kết thúc hợp đồng với Hoa hậu Thuỳ Tiên cách đây nhiều năm nên hiện không liên quan đến vụ việc nàng hậu đang gặp phải. Nawat Itsaragrisil từng chia sẻ: "Nếu cô ấy vẫn nằm trong sự quản lý của tôi, chắc chắn sự việc sẽ không xảy ra. Nếu muốn trách, phải trách đơn vị chủ quản hiện tại - người đã đưa ra quyết định nhận show, làm quản lý, đưa lời khuyên nên hay không nên. Đó mới là nơi có thể có phần trách nhiệm, vì hiện tại chúng tôi không liên quan gì đến việc nhận show của cô ấy".

Về việc tước vương miện của Thùy Tiên, ông Nawat từng chia sẻ phải chờ kết luận từ cơ quan điều tra tại Việt Nam

Trước khi bị bắt giam, Hoa hậu sinh năm 1998 là cái tên nổi tiếng hàng đầu showbiz, được nhiều nhãn hàng săn đón

Ngày 19/5, Bộ Công an đã khởi tố và bắt tạm giam Hoa hậu Nguyễn Thúc Thuỳ Tiên về hành vi "Lừa dối khách hàng" theo quy định tại khoản 2 Điều 198 Bộ luật hình sự. Cơ quan điều tra cho biết Thuỳ Tiên biết trên phiếu kết quả kiểm nghiệm kèm theo hồ sơ công bố, thông tin trên nhãn sản phẩm kẹo rau củ Kera thì hàm lượng chất xơ rất thấp, chỉ chiếm 0,935%, không có nhiều tác dụng bổ sung chất xơ cho người kén ăn rau, không biết cụ thể Công ty cổ phần Asia Life sử dụng loại nguyên liệu nào để sản xuất kẹo.

Hoa hậu Thuỳ Tiên có vai trò là người hợp tác làm ăn chung, hưởng lợi nhuận theo thỏa thuận góp vốn tương đương 30%, các cổ đông còn lại góp 70%. Tuy nhiên, vào tháng 2/2025, Thuỳ Tiên đã đề nghị chuyển đổi hợp đồng từ cổ đông sang người hợp tác quảng bá sản phẩm. Sản phẩm này đã được Công ty CP tập đoàn Chị Em Rọt bán ra thị trường 135.325 hộp trong thời gian từ 12/12/2024 đến ngày 19/3/2025, gây ảnh hưởng nghiêm trọng đến quyền lợi người tiêu dùng. Tổng số tiền thu được gần 18 tỷ đồng , trong đó Thuỳ Tiên được trả tiền hoa hồng gần 7 tỷ đồng .

Tại cơ quan chức năng, Thuỳ Tiên nói: "Khi mà em thấy sản phẩm này có nhiều ý tưởng hay ho thì em đã nói với mọi người em muốn tham gia điều hành. Em nghĩ là tầm giữa tháng 12/2024, sau phiên livestream đầu tiên. Khi mà mình là người nổi tiếng thì trách nhiệm của mình sẽ rất là lớn, mọi người sẽ vì mình mà mua sản phẩm rất là nhiều".

Hoa hậu Nguyễn Thúc Thùy Tiên thu lợi bất chính gần 7 tỷ đồng

Tháng 9/2025, theo thông tin từ Bộ Công an cho biết Cơ quan Cảnh sát điều tra đã ban hành kết luận điều tra vụ án hình sự đề nghị truy tố số 47/KLĐT-VPCQCSĐT-P3 đối với vụ án Lừa dối khách hàng. Đồng thời, cơ quan chức năng cũng chuyển toàn bộ hồ sơ, vật chứng của vụ án kèm bản kết luận điều tra đến Viện kiểm sát Nhân dân tối cao để đề nghị truy tố đối với 5 bị can theo đúng quy định và trình tự Pháp luật.

Theo thông tin trên báo Pháp luật TP.HCM, Tòa án Nhân dân TP.HCM đã chính thức tiếp nhận hồ sơ vụ án "lừa dối khách hàng" liên quan đến Thuỳ Tiên và Công ty cổ phần Tập đoàn Chị Em Rọt, Công ty cổ phần Asia Life. Vụ án sẽ được xét xử sơ thẩm tại TAND TP.HCM, VKSND Tối cao phân công VKSND TP.HCM thực hành quyền công tố và kiểm sát xét xử vụ án. Điều này đồng nghĩa với việc phiên tòa xét xử sơ thẩm Hoa hậu Thuỳ Tiên và bị can, dự kiến diễn ra trong thời gian ngắn sắp tới.