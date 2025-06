"Bố ơi! Mình đi đâu thế?" là chương trình truyền hình thực tế do Trung tâm Phim truyền hình Việt Nam sản xuất, dựa trên chương trình truyền hình thực tế của Hàn Quốc "Dad! Where are we going?". Chương trình bắt đầu phát sóng số đầu tiên vào cuối năm 2014 đã để lại nhiều kỷ niệm đáng nhớ trong lòng khán giả.

Có thể nói, bố con nhà doanh nhân Đỗ Minh chính là "làn gió mới" của chương trình "Bố ơi, mình đi đâu thế?" mùa 2. Tuy không phải nghệ sĩ nổi tiếng như diễn viên Mạnh Trường, nhạc sĩ Minh Khang... nhưng bố Minh và bé Totti (tên thật là Gia Thành, sinh năm 2009) gây ấn tượng mạnh cho người xem chính bởi tính cách thân thiện, hòa đồng, không ngại khó, ngại khổ…

Những khoảnh khắc "đốn tim khán giả" của Totti trong hành trình "gian nan khổ luyện"

Mặc dù sinh ra và lớn lên trong một gia đình "không phải dạng vừa" nhưng cậu bé Totti không hề kiêu căng, tự mãn, cũng chẳng phàn nàn khi phải ở nhà lá hay hai bố con tự đi chợ, nấu cơm bằng bếp củi... Ngược lại, Totti chính là cậu bé xông xáo nhất trước những thử thách "khó nhằn" mà chương trình đưa ra.

Là "chiến binh" trổ tài trong màn bắt vịt, chăn lợn... cùng đồng đội nhưng "tiểu anh hùng" Totti vẫn dừng lại giúp Chip gỡ tay áo bị mắc khỏi hàng rào thép gai hoặc sẵn sàng lội xuống bùn để nhặt dép cho Suti...

Không chỉ thân thiện, ga-lăng khi thường xuyên giúp đỡ các thành viên nhí khác, Totti còn được chị Suti nhận xét là "Con thích em Totti nhất; Em Totti cũng đẹp với cả hay!".

Ở bên cạnh Totti, bố Minh luôn có những câu giao tiếp khá thú vị với con, nhằm phát triển khả năng ngôn ngữ của cậu bé. Đặc biệt, những tình cảm ngọt ngào của cặp bố con này khiến trái tim khán giả yêu mến họ không ngừng tan chảy.

Ngay cả lúc trách mắng Totti hay khi con gặp khó khăn trong việc xin thực phẩm, bố Minh luôn nhẹ nhàng chỉ bảo, nhẫn nại hướng dẫn để lần sau con thực hiện đúng hơn. Đặc biệt, ở cuối tập 2, hình ảnh "ông bố đại gia" đọc sách để "cậu con quý tử" ngủ trên chiếc giường đơn sơ trong ngôi nhà lá đã để lại ấn tượng khó phai trong lòng khán giả.

Totti khiến khán giả phì người khi chê lấy chê để bố Minh đeo mãi một kính và mặc mãi một chiếc quần

"Từ khi các cháu còn nhỏ, vợ chồng tôi vẫn luôn có quan điểm phải cho các con trải nghiệm cuộc sống một cách phong phú nhất. Các con của tôi luôn được khuyến khích và tạo điều kiện để tiếp xúc với hoàn cảnh khác với sinh hoạt thường nhật.

Các bé nhà tôi cũng thường xuyên tập luyện các môn thể thao như bơi, cưỡi ngựa, đạp xe… với cường độ tương đối cao và hay đi du lịch nên có sức khỏe cũng như khả năng chịu khó, chịu khổ khá tốt. Do vậy, khi tham gia chương trình, Totti rất hào hứng với các thử thách. Cháu hầu như không bao giờ tỏ ra mệt mỏi" - doanh nhân Đỗ Minh chia sẻ trên Đẹp Online.

10 năm sau ngày lên sóng, Totti giờ đây vô cùng cao ráo, điển trai, ra dáng "thanh niên gương mẫu", rắn rỏi và trưởng thành hơn. Không chỉ yêu thích thể thao và các hoạt động ngoại khóa, Totti còn học rất giỏi và hiện đang du học ở Anh. Vẫn dáng người cao dong dỏng nhưng anh chàng gây ấn tượng bởi vẻ ngoài thu hút, nổi bật.

Trưởng thành nhờ triết lý "không nuông chiều" của bố, "thanh niên năng động" sống trách nhiệm và "hồn nhiên đúng tuổi"

Không chỉ đồng hành từ mỗi bước đi trên chặng đường con khôn lớn, bố Minh cực kì khuyến khích các con thường xuyên duy trì hoạt động thể thao như bơi, chạy bộ, đạp xe... và tham gia các giải đấu để rèn luyện sức khỏe thể chất cũng như tinh thần.

Tâm sự về khoảng thời gian khi "Bố ơi! Mình đi đâu thế?" mùa 2 vừa phát sóng, bố Minh trải lòng: "Gia đình tôi đã rất vui khi xem chương trình lên sóng. Totti có cơ hội bộc lộ nhiều điểm thú vị trong tính cách. Về vấn đề nổi tiếng sớm, tôi cũng như các ông bố khác thống nhất với nhau sẽ làm các bé hiểu việc mình được truyền thông chú ý đến là do tham gia một chương trình nổi tiếng, chứ không phải vì các cháu có tố chất gì đặc biệt hơn người…".

"Tôi không bao giờ cố chứng tỏ mình giỏi giang trước mặt các con. Nhiều khi với con trẻ, mình yếu đuối một chút, kém cỏi một chút thì các bé lại thoải mái với mình hơn. Điều đó cũng giúp các con trong việc nỗ lực chứng minh khả năng hơn", doanh nhân Đỗ Minh cho biết thêm.

Một trong những vấn đề khiến các phụ huynh đau đầu nhất là khi "khối nghỉ hè" chính thức khởi động. Trong thời đại công nghệ thông tin, để thoát khỏi sự chi phối của "mạng xã hội", điện thoại thông minh, máy tính bảng… thì nhiều phụ huynh chọn cách gửi con về quê, bàn giao nhân sự nhờ "khối nghỉ hưu" trông nom giúp. Còn với doanh nhân Đỗ Minh, mặc dù bận rộn với công việc kinh doanh nhưng anh luôn dành thời gian rỗi để cùng các con vận động, liên tục tham gia các hoạt động vui chơi ngoài trời.

"Đó là cách để con thấy không nhất thiết phải "dán mắt" vào tivi hay smartphone mới vui. Vợ tôi cũng đồng quan điểm với tôi trong chủ trương cho con mình có nhiều trải nghiệm sống, cũng như rất chú trọng vào rèn luyện thể thao và khả năng chịu đựng", bố Minh chia sẻ.

"Tăng cường tập luyện thể thao, nhất là thể thao ngoài trời, gần gũi với thiên nhiên và động vật, để con tích cực tham gia các hoạt động xã hội phù hợp với khả năng của mình. Mỗi bộ môn tôi đều muốn con được học vì ham thích thật sự chứ không phải vì bố mẹ áp đặt. Đặt cho con mục tiêu làm người hạnh phúc hơn là phải làm người thành công bằng mọi giá", doanh nhân Đỗ Minh cho biết thêm.

Hành trình trưởng thành của Totti không chỉ là kết quả của việc học tập chăm chỉ mà còn nhờ vào triết lý giáo dục của bố Minh: "Thành công không thể đánh đổi bằng sự nuông chiều".

Dù là "công tử chính hiệu" nhưng cậu bé Totti lại rất thân thiện với bạn bè, hòa đồng với anh em của mình. Cách sống tự lập, có trách nhiệm với bản thân, gia đình và biết trân trọng những gì mình có chính là những điều được bố Minh gửi gắm trong lá thư chan chứa tình cảm viết cho cậu bé Totti khi chương trình "Bố ơi, mình đi đâu thế?" mùa 2 kết thúc.

(Ảnh trong bài: FBNV)