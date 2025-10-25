Ngày 25/10, tờ Daily Mail đưa tin Cruz Beckham đang hứng chỉ trích dữ dội từ dư luận sau khi phát hành 2 ca khúc mới mang tên Optics và Lick The Toad. Phần lời bài hát gây sốc khi lặp đi lặp lại những ca từ xoay quanh chủ đề tình dục, các cuộc vui thể xác nhạy cảm và chất kích thích.

Trên mạng xã hội, các khán giả lên án việc Cruz Beckham phát hành ca khúc có nội dung phản cảm về tình dục, cổ xúy sử dụng ma túy. Không ít người chê bai con trai út của Beckham bất tài, sự nghiệp âm nhạc "flop" đến mức phải chiêu trò gây sốc để gây chú ý. Hành động của Cruz Beckham được nhận định không khác gì "bôi tro trát trấu" vào mặt cha mẹ. Những năm qua, David và Victoria Beckham luôn xây dựng hình ảnh 1 gia đình chuẩn mực, nề nếp và hoàn mỹ không tỳ vết. Nhưng giờ Cruz Beckham lại làm nhạc với có nội dung phản cảm về tình dục và chất gây nghiện. Không ít người cũng chê bai việc vợ chồng Beckham để mặc con trai nổi loạn.

Cruz Beckham gây sốc khi viết nhạc về tình dục, ma túy. Sản phẩm mới của anh được cho là phá hỏng hình ảnh gia đình chuẩn mực mà cha mẹ đã cất công xây dựng

Thực tế, đây không phải lần đầu Cruz Beckham gây tranh cãi. Năm 2022, khi chụp ảnh cho i-D Magazine, quý tử nhà Beckham gây choáng với diện mạo nhuộm tóc hồng, hàm răng mạ bạc, chẳng ngại cởi trần ở tuổi 17. Khi tạo dáng, Cruz còn cố tình để lộ các hình xăm hay tụt quần đến mắt cá, khoe nội y để thể hiện sự nổi loạn. Khi đó, nhiều người đã chê bai nỗ lực "ép chín" của Cruz, đồng thời yêu cầu vợ chồng Beckham xem lại việc định hướng cho con. Việc Cruz Beckham xăm mình vào thời điểm đó là trái luật. Theo quy định, nước Anh cấm người dưới 18 tuổi xăm mình.

Cruz Beckham theo đuổi hình ảnh nổi loạn từ năm 17 tuổi

Cruz sinh năm 2005, bộc lộ khả năng ca hát từ bé. Dòng nhạc anh yêu thích là ballad nhẹ nhàng, giàu cảm xúc. Cậu út nhà Beckham đã ký hợp đồng với Tap Music - công ty đại diện của Ellie Goulding, Lana Del Rey và Dua Lipa, từ năm 2022. Danh ca Marc Anthony, cha đỡ đầu của Cruz, đã âm thầm hậu thuẫn cho sự nghiệp âm nhạc của con trai nuôi nhiều năm qua.

Năm 2016, con trai Beckham phát hành đĩa đơn đầu tay mang tên If Everyday Was Christmas. Thời điểm đó, Cruz chỉ mới 11 tuổi nhưng đã sở hữu ca khúc đạt hơn 4,5 triệu lượt xem. Truyền thông ưu ái gọi Cruz là "Justin Bieber 2.0" bởi cả hai có nhiều điểm tương đồng về giọng hát, ngoại hình, sự nổi tiếng khi còn rất trẻ và có chung người dẫn đường chỉ lối là Poo Bear. Poo Bear chính là người đứng sau thành công của Justin Bieber với bản hit Where Are U Now.

Theo nguồn tin của Heat Magazine, Cruz Beckham luôn muốn thay đổi hình ảnh để tạo ra sự khác biệt. Cậu út nhà Beckham không muốn có kết cục lận đận giống 2 anh trai của mình. Dù nghiêm túc với âm nhạc, nhưng đến nay vẫn chưa có sản phẩm âm nhạc nào của Cruz tạo tiếng vang đủ lớn để anh thoát khỏi cái bóng "con trai nhà Beckham".

Sau 3 năm ca hát, sự nghiệp của Cruz Beckham vẫn giậm chân tại chỗ. Anh chỉ được nhớ đến là con trai của David và Victoria Beckham

Nguồn: Daily Mail