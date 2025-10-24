Victoria Beckham lần đầu lên tiếng giữa drama mâu thuẫn gia đình, rạn nứt với con dâu tỷ phú

Trên podcast Call Her Daddy cùng MC Alex Cooper, Victoria Beckham đã có những chia sẻ hiếm hoi về cách cô và chồng David Beckham nuôi dạy bốn người con, đồng thời khéo léo đề cập đến những "thay đổi trong mối quan hệ gia đình" giữa tin đồn bất hòa với con trai cả Brooklyn và con dâu Nicola Peltz.

"Chúng tôi là một gia đình rất gắn bó. Giao tiếp là điều then chốt. Chúng tôi luôn nói với các con rằng, bất cứ khi nào có điều gì muốn chia sẻ, đây là nơi an toàn để nói ra. Nhưng chúng cũng cần tự đi trên hành trình của riêng mình," Victoria chia sẻ.

Victoria Beckham thoải mái chia sẻ về vấn đề gia đình

Khi được hỏi về cách thích nghi với những thay đổi trong gia đình, cô nói thêm: "Một lần nữa, tất cả là về giao tiếp. Tôi rất hào hứng khi thấy các con trưởng thành và theo đuổi những điều khác nhau. Mỗi đứa đều có đam mê riêng".

Theo The Daily, Victoria Beckham cũng thẳng thắn đề cập đến cụm từ "nepo baby" – cách gọi các con của người nổi tiếng được cho là hưởng lợi từ danh tiếng của cha mẹ:

"Chúng ta liên tục dán nhãn con cái của người nổi tiếng là 'nepo baby'. Hãy cho chúng một cơ hội, đó không phải lỗi của chúng. Tôi nghĩ mọi người nên nhìn nhận công bằng hơn. Các con tôi đều là những người tốt bụng, chăm chỉ, và không trông đợi điều gì sẽ đến dễ dàng chỉ vì cha mẹ nổi tiếng".

Những chia sẻ trên được đưa ra trong bối cảnh gia đình Beckham nhiều lần vướng tin đồn rạn nứt với vợ chồng Brooklyn – Nicola. Truyền thông Anh và Mỹ từng tiết lộ rằng Brooklyn vắng mặt trong tiệc sinh nhật lần thứ 50 của cha mình hồi tháng 5, trong khi nhiều thành viên nhà Beckham cũng không tham dự lễ kỷ niệm một năm cưới của Brooklyn và Nicola tại Mỹ. Ngoài ra, việc cặp đôi trẻ ít khi xuất hiện bên cạnh gia đình Beckham trong các sự kiện gần đây càng làm dấy lên nghi vấn "sóng ngầm".

Vợ Beckham không trực tiếp nói về "sóng ngầm" gia đình

Những bức ảnh gần đây đều vắng vợ chồng con trai cả

Tuy nhiên, cách Victoria lựa chọn ngôn từ trong buổi phỏng vấn cho thấy cô đang muốn xoa dịu dư luận, thay vì đối đầu. Bằng việc nhấn mạnh vào sự gắn bó, tôn trọng hành trình riêng của từng người con và khuyến khích đối thoại, cô như gửi thông điệp rằng mối quan hệ trong gia đình vẫn ấm áp, chỉ đơn giản đang thay đổi theo thời gian.

Giới truyền thông nhận định, việc Victoria công khai bênh vực con cái trước làn sóng chỉ trích "nepo baby" và tránh né trực tiếp đề cập đến Nicola Peltz là cách xử lý thông minh vừa bảo vệ hình ảnh gia đình, vừa giữ được sự riêng tư.

Trong bối cảnh gia đình Beckham luôn được xem là "tượng đài hạnh phúc" của làng giải trí thể thao Anh, mỗi phát ngôn của họ đều thu hút sự chú ý đặc biệt. Dù tin đồn mâu thuẫn vẫn chưa được xác nhận, nhưng qua những lời chia sẻ nhẹ nhàng mà sâu sắc của Victoria, người hâm mộ tin rằng các thành viên nhà Beckham vẫn đang tìm cách duy trì sự gắn kết và yêu thương.