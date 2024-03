Ấn tượng ban đầu của Priscilla Chan về Mark là chàng trai đam mê khoa học máy tính, có chút ngốc nghếch với chiếc áo in dòng code C++. Sau lần gặp gỡ đó, hai bên đều có cảm tình và kết bạn trên trang web do Mark sáng lập cho sinh viên - Facemash (tiền thân của Facebook – PV). Vì tính năng chơi khăm, Chan nghĩ Mark có thể bị đuổi học vì trò đùa của mình.