Quỹ nghỉ việc của 3 con giáp này tự nhiên dày lên trong tháng 5, vì một lý do không ai ngờ

Trong bối cảnh kinh tế hiện tại, việc nộp đơn xin nghỉ việc để tìm kiếm một bến đỗ mới chưa bao giờ là quyết định dễ dàng nếu bạn không có một khoản phòng thân đủ vững chãi. "Quỹ nghỉ việc" hay còn được nhiều người gọi bằng cái tên ưu ái là khoản tiền bảo chứng cho sự tự do của người trưởng thành luôn là nỗi trăn trở hằng đêm của những ai đang cảm thấy ngột ngạt nơi công sở. Thế nhưng, bước sang tháng 5 này, diễn biến tài chính của một vài con giáp lại có sự xoay chuyển vô cùng thú vị và đầy tính chữa lành.

Khoản tiền dự trữ của họ bỗng dưng phình to không ngừng, nhưng nguyên nhân lại chẳng xuất phát từ việc trúng số hay được tăng lương thăng chức. Nguồn thu này đến từ một lý do vô cùng mộc mạc: Những sở thích cá nhân nhỏ bé, nghề tay trái tưởng chừng chỉ làm cho vui lúc rảnh rỗi, hay thậm chí là những hạt mầm tử tế gieo từ rất lâu bỗng chốc đơm hoa kết trái thành tiền bạc. Dòng tiền vô tình chảy vào túi giống như một cơn mưa rào mùa hạ, mát lành và kịp thời, giúp họ đứng trước ngã rẽ sự nghiệp với một tâm thế đầy kiêu hãnh, tự do và sẵn sàng buông bỏ những thứ không còn thuộc về mình.

1. Tuổi Sửu: Thu quả ngọt từ những đam mê thầm lặng

Tuổi Sửu vốn nổi tiếng trong vòng tròn hoàng đạo là những người chăm chỉ, cần mẫn và sống rất thực tế. Họ ít khi mơ mộng hão huyền về những khoản tiền từ trên trời rơi xuống và luôn tin rằng chỉ có mồ hôi công sức mới tạo ra giá trị bền vững. Vậy mà bước sang tháng 5 này, quỹ phòng thân của tuổi Sửu lại có sự gia tăng đáng kinh ngạc làm chính bản thân họ cũng phải ngỡ ngàng. Lý do không đến từ công việc chính thức đầy áp lực mà xuất phát từ những dự án nhỏ giọt hoặc những đam mê thầm lặng từ thuở nào bỗng nhiên sinh lời rực rỡ.

Có thể là một góc vườn nhỏ tự tay chăm bón bỗng cho thu hoạch những sản phẩm được nhiều người săn đón, một món đồ thủ công tự làm lúc buồn chán lại trở thành trào lưu, hay một công việc bán thời gian nhận làm vì nể nang người quen bỗng mang lại mức thù lao hậu hĩnh vượt xa mong đợi. Đặc biệt vào những ngày giữa tháng 5, dòng tiền này sẽ càng bộc lộ sức mạnh rõ nét, đổ về tài khoản liên tục giúp tuổi Sửu nhận ra rằng bản thân hoàn toàn có một bệ đỡ an toàn vững chắc. Nếu môi trường công sở hiện tại đã quá độc hại và vắt kiệt sức lao động, họ hoàn toàn đủ dũng khí để dừng lại, cho mình một trạm dừng chân nghỉ ngơi, nạp lại năng lượng trước khi bước vào hành trình mới mà không cần phải canh cánh nỗi lo cơm áo gạo tiền mỗi sáng thức giấc.

2. Tuổi Ngọ: Sở thích cá nhân hóa thỏi nam châm hút lộc

Vốn mang trong mình trái tim tự do và khao khát được bay nhảy, tuổi Ngọ luôn ấp ủ xây dựng một quỹ nghỉ việc thật dày để có thể tự do xách balo lên đi tìm nguồn cảm hứng sống mới bất cứ khi nào bản thân thấy chênh vênh. Thế nhưng bấy lâu nay, những khoản chi tiêu tủn mủn của đời sống thường nhật cứ bào mòn tài chính khiến những chú ngựa đành phải ngậm ngùi kìm hãm bước chân. Bước ngoặt thực sự xuất hiện vào tháng 5 khi những tài lẻ và sở thích cá nhân tưởng chừng vô thưởng vô phạt của tuổi Ngọ bỗng nhiên lọt vào mắt xanh của những vị khách sộp.

Một bài viết tản mạn vu vơ trên mạng xã hội, một bức ảnh chụp phong cảnh bằng lăng kính đầy chất thơ, hay kỹ năng làm bánh, cắm hoa vốn chỉ dùng để xả stress sau giờ hành chính lại vô tình trở thành thỏi nam châm hút lộc không tưởng. Xuyên suốt những ngày cuối tuần của tháng 5, cơ hội hợp tác tự do và các dự án ngắn hạn sẽ liên tục gõ cửa, mang về những khoản thu nhập vãng lai đầy sức nặng. Khoản tiền này nhanh chóng bồi đắp cho quỹ tự do của tuổi Ngọ, làm dày thêm sự tự tin và củng cố quyết tâm thay đổi môi trường sống hoặc mạnh dạn rẽ hướng sang một con đường sự nghiệp khác biệt hoàn toàn, nơi họ được sống đúng với bản ngã và đam mê thực sự của mình.

3. Tuổi Hợi: Lộc lá đến từ sự tử tế và vòng kết nối cũ

Tuổi Hợi là những người mang năng lượng ấm áp, yêu thích sự bình yên nhưng lại rất hay bị cuốn vào vòng xoáy áp lực của những KPI, những cuộc họp kéo dài lê thê chốn văn phòng. Rất nhiều lần họ khao khát một khoảng lặng để cân bằng lại thân tâm trí, muốn viết một lá đơn xin nghỉ ngơi nhưng ngòi bút lại chần chừ vì sợ hãi cảm giác chơi vơi khi mất đi nguồn thu nhập cố định mỗi tháng. Tháng 5 này, vũ trụ dường như đã lắng nghe trọn vẹn tiếng lòng đầy mỏi mệt ấy của tuổi Hợi và quyết định gửi đến một món quà tài chính vô cùng thiết thực.

Nguồn thu bất ngờ này không hề xa lạ mà lại bắt nguồn từ chính sự tử tế và những mối quan hệ cũ mà họ từng dốc lòng giúp đỡ không một chút toan tính thiệt hơn. Đó có thể là một người bạn cũ bất ngờ rủ rê hùn vốn vào một dự án kinh doanh ăn nên làm ra nhanh chóng, một đối tác cũ giới thiệu mối làm ăn béo bở, hoặc thậm chí là một món nợ tưởng chừng đã trôi vào dĩ vãng bỗng nhiên được người ta mang đến tận cửa hoàn trả đầy đủ kèm theo sự hàm ơn sâu sắc. Ngay từ những ngày đầu tháng 5, vận may tiền bạc này đã bắt đầu nhen nhóm và bùng nổ, giúp tài khoản tiết kiệm của tuổi Hợi nhảy số liên tục. Sự vững chãi về mặt vật chất trong giai đoạn này giống như một cái ôm ấm áp từ cuộc đời, giúp tuổi Hợi cởi trói những áp lực vô hình, dũng cảm buông bỏ những điều tồi tệ và tự cho phép mình một đặc quyền lớn nhất của người trưởng thành: Quyền được nghỉ ngơi.

*Thông tin mang tính tham khảo, chiêm nghiệm