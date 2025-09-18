Quốc yến ngày 17/9 tại Lâu đài Windsor không chỉ thu hút sự chú ý vì sự xa hoa với 160 khách mời quyền lực, mà còn bởi cách Hoàng gia Anh sắp xếp chỗ ngồi khiến dư luận bàn tán.

Dẫn đầu đoàn là Vua Charles (76 tuổi) đi cùng Tổng thống Trump (79 tuổi). Ngay sau đó, Vương hậu Camilla sánh bước cùng Melania Trump. Thân vương William thì đi bên Paula Reynolds – nữ lãnh đạo ngành năng lượng.





Đáng nói, Vương phi Kate Middleton lại không sánh vai cùng chồng như thường lệ mà được xếp đi cùng Michael Boulos – doanh nhân thế hệ Gen Z, chồng của Tiffany Trump. Đây chính là chi tiết khiến truyền thông “chĩa ống kính”, bởi lẽ Tiffany cũng có mặt nhưng bị xếp tận… năm vị trí phía sau, đi cùng CEO Apple Tim Cook.





Tại bàn tiệc, Michael Boulos ngồi ngay cạnh Vương phi Kate, còn Tiffany thì “lọt thỏm” ở bốn ghế sau, ngồi giữa Tim Cook và David Owen – phu quân của CEO Dame Emma Walmsley. So với các anh chị Ivanka, Donald Jr. và Eric thường xuyên xuất hiện nổi bật bên cha trong các chuyến công du, Tiffany từ lâu vốn bị đánh giá là “mờ nhạt”. Và lần này, cách sắp xếp chỗ ngồi càng khiến hình ảnh đó thêm rõ rệt.

Câu chuyện càng thêm thú vị khi nhìn lại: Tiffany và Michael Boulos từng đính hôn ngay tại Vườn Hồng Nhà Trắng trước khi nhiệm kỳ đầu tiên của ông Trump kết thúc năm 2021, rồi tổ chức hôn lễ xa hoa tại Mar-a-Lago năm 2022. Cặp đôi hiện đã có con trai đầu lòng – bé Alexander Trump Boulos, chào đời tháng 5/2025.





Dù được cho là kín tiếng, vợ chồng Tiffany – Boulos vẫn đồng hành trong nhiều sự kiện chính trị lớn của ông Trump, từ lễ đề cử tại Đại hội Đảng Cộng hòa 2024 đến lễ nhậm chức nhiệm kỳ hai, thậm chí cả diễu binh sinh nhật Tổng thống. Song, trong khung cảnh quốc yến Anh – Mỹ lần này, sự đối lập giữa “người được chọn” Michael Boulos và “người bị ra rìa” Tiffany Trump đã vô tình trở thành tâm điểm gây bàn tán khắp truyền thông.

Theo People