Quốc Trường và Ngọc Trinh là 2 cái tên được cư dân mạng nhiệt tình đẩy thuyền trong thời gian qua. Cả hai xuất hiện cùng nhau trên các phiên livestream, hoạt động đời thường. Trên sóng, Quốc Trường và Ngọc Trinh còn có những tương tác thân mật.

Trên kênh TikTok có hơn 7 triệu người theo dõi, Ngọc Trinh mới đây đăng tải khoảnh khắc bên diễn viên Quốc Trường. Là 2 cái tên hot hiện nay nên clip này nhanh chóng thu hút sự bàn tán của netizen. Trong video, Quốc Trường và Ngọc Trinh nhép lại một trend đang hot trên TikTok.

Gần cuối video, nam diễn viên sinh năm 1988 còn thoải mái dựa vào vai của Ngọc Trinh. Cô cũng thoải mái cười tươi rạng rỡ trước hành động thân thiết của Quốc Trường. Dưới phần bình luận, netizen còn nhiệt tình đẩy thuyền và cho rằng cả hai rất đẹp đôi.

Ngọc Trinh và Quốc Trường hợp cạ khi đu trend hot trên TikTok. Nguồn: Ngọc Trinh

Nam diễn viên 8x còn tình tứ tựa đầu vào vai của Ngọc Trinh. Nguồn: Ngọc Trinh

Trước đó, loạt hình ảnh Ngọc Trinh ngồi chung bàn ăn cùng mẹ và người thân Quốc Trường được netizen bàn tán xôn xao. Trong khung hình, người đẹp thoải mái cười tươi, chụp ảnh thân thiết với mẹ Quốc Trường, khiến nhiều người không khỏi đồn đoán rằng cô đã chính thức “ra mắt” gia đình.

Chỉ vài tuần sau, trong một buổi livestream quảng bá sản phẩm, Quốc Trường bất ngờ mang bánh kem xuất hiện, phía sau màn hình thoáng lộ hình ảnh cổng cưới với dòng chữ “vu quy”. Khoảnh khắc này nhanh chóng làm dậy sóng TikTok, kéo theo hashtag “Quốc Trường cầu hôn Ngọc Trinh” đạt hàng triệu lượt xem.

Dù nam diễn viên sau đó lên tiếng cho biết đây chỉ là màn “tương tác vui”, nhưng những cử chỉ thân mật như cùng đi du lịch hay liên tục tương tác trên mạng xã hội vẫn khiến công chúng đặt nhiều dấu hỏi về mối quan hệ của cả hai.

Hình ảnh Quốc Trường và Ngọc Trinh thân mật trong thời gian qua khiến netizen thích thú. Ảnh: Tổng hợp

Trên trang cá nhân, diễn viên Quốc Trường từng đăng tải hình ảnh bên Ngọc Trinh và viết dòng chú thích ẩn ý: "Ok. Chốt đơn, khách hàng và cả nhà đều vui". Tuy nhiên phía dưới phần bình luận, anh đã lên tiếng phủ nhận chuyện hẹn hò, khẳng định mối quan hệ của cả hai chỉ là đồng nghiệp làm ăn. Quốc Trường viết: "Hợp tác làm ăn các bạn ơi, khổ ghê".

Quốc Trường từng khẳng định mối quan hệ với Ngọc Trinh chỉ là đối tác làm ăn. Ảnh: FBNV

Quốc Trường (tên đầy đủ Trần Quốc Trường) được biết đến qua nhiều vai diễn trong các phim truyền hình ăn khách như Cây Táo Nở Hoa hay Biệt Đội Cảnh Sát. Không chỉ hoạt động nghệ thuật, anh còn xây dựng hình ảnh doanh nhân thành công với chuỗi nhà hàng và các dự án bất động sản. Nhờ ngoại hình cao ráo, điển trai cùng sự nghiệp ổn định, nam diễn viên nhiều lần được khán giả ưu ái gọi là “hoàng tử miền Tây”.

Trong khi đó, Ngọc Trinh nổi tiếng với danh xưng “nữ hoàng nội y”, bắt đầu từ lĩnh vực người mẫu và dần mở rộng sang kinh doanh mỹ phẩm, thời trang. Cả hai đều trải qua nhiều năm tập trung cho công việc, hiếm khi công khai chuyện tình cảm. Dù từng vướng những ồn ào liên quan đến đời tư, họ vẫn giữ thái độ kín tiếng trước truyền thông.