Thời gian gần đây, mối quan hệ giữa Quốc Trường và Ngọc Trinh liên tục trở thành đề tài khiến cư dân mạng bàn tán. Không còn là những lần tương tác xã giao thông thường, cả hai xuất hiện dày đặc bên nhau trong nhiều clip đời thường, livestream trò chuyện thoải mái và thậm chí còn tung hứng cực tự nhiên trước ống kính.

Cho đến mới đây, trên mạng xã hội bất ngờ bùng nổ với một từ khóa gây chú ý: Quốc Trường cầu hôn Ngọc Trinh . Cụm từ này nhanh chóng leo lên top tìm kiếm, kéo theo hàng loạt video được chia sẻ lại với tốc độ chóng mặt.

Từ khoá Quốc Trường cầu hôn Ngọc Trinh lên hot search

Nguồn cơn khiến từ khoá Quốc Trường cầu hôn Ngọc Trinh xuất hiện đến từ một phiên livestream chung gần đây. Theo đó, cả hai thoải mái trò chuyện và tung hứng cực ăn ý, khiến không khí buổi phát sóng vốn đã rôm rả lại càng thêm phần náo nhiệt. Giữa lúc Ngọc Trinh đang tương tác với khán giả, Quốc Trường bất ngờ rời khung hình. Vài phút sau, nam diễn viên quay trở lại với chiếc bánh kem trên tay, tạo nên một khoảnh khắc khiến người xem không khỏi vỡ oà.

Đáng chú ý hơn, màn hình phía sau bất ngờ chuyển sang hình ảnh cổng cưới vu quy, làm không gian lập tức biến thành khung cảnh đậm chất lễ thành đôi. Sự kết hợp giữa bánh kem, ánh đèn và phông nền cưới khiến dân tình xem livestream được phen hú hét trong phần bình luận. Hàng loạt lời đẩy thuyền xuất hiện dồn dập, gọi đây là màn cầu hôn online.

Chính từ khoảnh khắc này, cụm từ Quốc Trường cầu hôn Ngọc Trinh bắt đầu lan truyền mạnh trên TikTok. Dù thực chất chỉ là màn tương tác tạo bất ngờ trong buổi livestream và sự hưởng ứng nhiệt tình từ khán giả, hiệu ứng mà nó tạo ra lại lớn hơn rất nhiều.

Quốc Trường mang bánh bất ngờ tặng Ngọc Trinh (Clip: Thám Tử Showbiz)

Quốc Trường và Ngọc Trinh được "đẩy thuyền" liên tục là do tần suất cả hai cạnh nhau ngày càng dày đặc. Trong ngày "nữ hoàng nội y" khai trương quán mới, Quốc Trường đã có mặt chúc mừng và cả hai có những tương tác khiến khán giả không khỏi nghi ngờ.

Khi tin đồn còn chưa kịp hạ nhiệt, Quốc Trường tiếp tục có động thái khiến dân tình chú ý. Trên trang cá nhân, nam diễn viên đăng tải hình ảnh chụp cùng Ngọc Trinh với biểu cảm vô cùng thoải mái. Trong khung hình, người đẹp khoác tay anh đầy tình tứ, cả hai đều cười rạng rỡ.

Phía dưới phần bình luận, nhiều bạn bè nghệ sĩ lẫn netizen nhiệt tình vào cuộc gọi tên cặp đôi và mong chờ một cái kết đẹp. Trước làn sóng nghi vấn hẹn hò ngày càng lan rộng, Quốc Trường đã nhanh chóng lên tiếng. Nam diễn viên khẳng định mối quan hệ giữa anh và Ngọc Trinh chỉ dừng lại ở mức hợp tác làm ăn.

Mối quan hệ giữa Quốc Trường và Ngọc Trinh khiến nhiều netizen bàn tán không ngớt