Quốc gia nào nguy hiểm nhất để đi du lịch năm 2020?

Theo chuyên gia của Numbeo chuyên phân tích cơ sở dữ liệu toàn cầu về giá tiêu dùng, tỉ lệ tội phạm, chất lượng chăm sóc sức khỏe cho thấy, chỉ số tội phạm ở Venezuela là 84,36% và chỉ số an ninh tương ứng là 15,64%. Vị trí thứ 2 trong danh sách là Papua New Guinea với chỉ số tội phạm xấp xỉ 80%, tiếp theo là Nam Phi 77,3% và Afghanistan 76,9%.

Quốc gia nào nguy hiểm nhất cho mùa du lịch năm 2020?. (Ảnh: Reuters)

Ngoài ra, trong 10 quốc gia nguy hiểm nhất theo đánh giá của Numbeo là Honduras (76,6%), Trinidad và Tobago (72,4%), Brazil (68,3%), Guyana (68,1%), El Salvador (67,8%) và Syria (67,4%).

Trước đó, vào tháng 11/2019, các chuyên gia của Bản đồ Rủi ro Du lịch đã cảnh báo về những nguy cơ tiềm ẩn ở nước ngoài đối với cá nhân trong năm 2020. Theo đó, Libya và Somalia là những nơi nguy hiểm nhất trên thế giới vào năm 2020. Những nơi an toàn nhất được gọi tên là Phần Lan, Na Uy, Iceland và các quốc gia Bắc Âu khác.

Được biết, Bản đồ Rủi ro Du lịch (Travel Risk Map) được tạo ra bởi các chuyên gia rủi ro toàn cầu International SOS, xếp hạng sự an toàn của các quốc gia theo 3 tiêu chí khác nhau bao gồm Y tế, An ninh và An toàn đường bộ.

Libya, Somalia đều xếp hạng thấp trong cả 3 tiêu chí cùng với Afghanistan và Venezuela. Điều đó có nghĩa là các quốc gia này nguy hiểm nhất thế giới. Ngược lại, Na Uy, Phần Lan, Iceland, Thụy Điển và Greenland đều được coi là có nguy cơ thấp về các vấn đề y tế, an ninh và an toàn đường bộ, đây cũng là những đất nước an toàn nhất.

Ngoài ra, khi nói đến sức khỏe, những nơi du khách có nguy cơ mắc vấn đề y tế hoặc bệnh tật cao nhất bao gồm các quốc gia châu Phi như Nigeria, Guinea, Sierra Leone, Liberia, Nam Sudan, Eritrea và Cộng hòa Trung Phi. Yemen cũng là quốc gia tiềm ẩn rủi ro cao khi nói đến sức khỏe cùng với Syria và Triều Tiên. Cuối bảng xếp hạng này, những nơi có nguy cơ mắc bệnh thấp hầu hết ở châu Âu, Canada, Mỹ, New Zealand, Australia, Hàn Quốc và Nhật Bản.