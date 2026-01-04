Quen nhau ở quán ăn đêm, "tổng tài" 19 tuổi cua luôn chị nhân viên 39 tuổi, giờ nổi tiếng nhất Chợ Đà Lạt

“Tổng tài chợ Đà Lạt” là cái tên được cư dân mạng đặt cho Xuân Thành (SN 2005) - chàng trai bán phô mai nướng ở chợ Đà Lạt. Thời gian vừa qua, Xuân Thành thu hút sự chú ý từ trên mạng đến ngoài đời bởi ngoại hình bảnh bao, thường diện sơ mi, quần âu, đội mũ phớt. Đặc biệt hơn, việc vừa bán hàng vừa biểu diễn DJ, múa lửa, nhảy nhót theo nhạc khiến sạp hàng của Xuân Thành luôn đông nghịt người đứng xem.

Xuân Thành được nhiều người gọi vui là "tổng tài bán phô mai nướng" ở chợ Đà Lạt (Nguồn: @cuhuduaphandiem)

Tuy nhiên đáng chú ý, bên cạnh Xuân Thành luôn có sự đồng hành, hỗ trợ của bạn gái. Chuyện tình của cặp đôi cũng nhanh chóng trở thành tâm điểm bàn tán trên MXH. Bởi lẽ, bạn gái của Xuân Thành tên Vân Kiều (SN 1986), lớn hơn anh 20 tuổi, đã từng trải qua một cuộc đổ vỡ hôn nhân.

Được biết, Xuân Thành và bạn gái quen nhau từ khoảng giữa năm 2025. Thời điểm đó, Vân Kiều ban ngày làm trợ giảng dạy múa, ban đêm đi phụ bán ở một quán ăn. Cũng tại quán ăn này mà Thành và Kiều gặp nhau, cả hai trò chuyện hợp nhau về nhiều điều trong cuộc sống. Chính vì vậy, Thành là người chủ động xin số điện thoại và cũng là người mở lời cho mối quan hệ này.

Dù chênh lệch tuổi tác nhưng cặp đôi cũng không ngần ngại công khai mối quan hệ, thể hiện tình cảm, thường xưng hô vợ - chồng trên MXH. Nhiều người cũng dành lời khen rằng bạn gái của Xuân Thành có phong cách ăn mặc trẻ trung, năng động nên nhìn rất “hack tuổi”. Trong khi đó, “tổng tài chợ Đà Lạt” lại được nhận xét là có phần chín chắn, trưởng thành hơn tuổi.

Xuân Thành và bạn gái lớn hơn 20 tuổi - Vân Kiều

Cặp đôi chia sẻ nhiều khoảnh khắc hạnh phúc trên MXH

Từ khi quen nhau, cả hai tập trung vào khởi nghiệp xe bán phô mai nướng, đồ ăn vặt tại chợ Đà Lạt. Xuân Thành là người đứng chế biến chính và biểu diễn các tiết mục văn nghệ để thu hút còn Vân Kiều sẽ hỗ trợ về việc chăm sóc khách hàng, thu tiền, dọn dẹp,... Ngoài ra thời gian gần đây, cả hai còn cùng nhau làm nội dung trên TikTok để vừa giải trí, vừa quảng bá lại tăng thêm thu nhập.

Song khi chia sẻ cuộc sống trên mạng, cả hai cũng nhận không ít những lời bình luận trái chiều. Nhiều người cho rằng khoảng cách tuổi tác của Xuân Thành và Vân Kiều quá xa, không hợp nhau,... nhưng “tổng tài bán phô mai nướng” đều lên tiếng bênh vực. Xuân Thành trả lời một số bình luận từ netizen cho rằng tình yêu thì không quan trọng tuổi tác hay ngoại hình, cả hai đều đồng điệu trong tâm hồn và đang cùng nhau hoàn thiện hơn mỗi ngày.

Về phía gia đình, mẹ của Xuân Thành cũng ủng hộ chuyện tình của con trai. Vân Kiều cũng thường được “mẹ chồng tương lai” gọi điện hỏi thăm, quan tâm và dành nhiều tình cảm.

Tình đến hiện tại, cặp đôi đã có khoảng 7 tháng bên nhau

Quầy bán phô mai nướng của cặp đôi luôn thu hút đông khách vì hình thức kinh doanh sáng tạo

Cho những ai chưa biết, Nguyễn Hồ Xuân Thành (SN 2005), từng viral trên MXH khi theo mẹ đi bán bánh tráng nướng tại chợ Đà Lạt. Thời điểm đó, Xuân Thành khiến nhiều người ấn tượng bởi sự tập trung, kỹ thuật nướng bánh điêu luyện của anh chàng.

Từ nhỏ, Xuân Thành đã là người khá ít nói, thậm chí khách hỏi thăm thì anh chàng cũng rất kiệm lời, ngại chia sẻ. Hoàn cảnh gia đình của Xuân Thành cũng có phần vất vả nhưng anh vẫn được đi học hành đàng hoàng, chỉ ra chợ bán phụ mẹ những ngày cuối tuần.

Sau nhiều năm trôi qua, Xuân Thành đã có nhiều thay đổi ở ngoại hình. Tuy nhiên sự ngại ngùng khi nhiều người tiếp cận hay phong thái tập trung khi làm việc thì vẫn y nguyên hồi nhỏ. Anh chàng cũng kế nghiệp bán hàng của mẹ, tự mở một quầy hàng riêng và tạo ra những hình thức kinh doanh hấp dẫn, thu hút.

Ảnh: FBNV