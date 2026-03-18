Quầy rau siêu thị nhìn bó nào cũng xanh mơn mởn: Nhân viên tiết lộ "quy tắc ngầm"

Nhiều người khi đi siêu thị thường có chung một cảm giác: quầy rau lúc nào cũng trông rất tươi. Từ rau cải, xà lách cho đến bông cải hay cần tây, hầu hết đều xanh mướt và gọn gàng như vừa mới được mang từ vườn vào.

Không ít người thắc mắc vì sao rau trong siêu thị hiếm khi trông héo hay xỉn màu, trong khi rau mua ở chợ đôi khi chỉ vài tiếng là đã xuống sắc. Theo chia sẻ của những người từng làm trong bộ phận rau củ của siêu thị, để quầy rau lúc nào cũng giữ được vẻ tươi mơn mởn, phía sau đó thường có những quy tắc vận hành khá chặt chẽ.

Rau được bổ sung và thay mới liên tục trong ngày

Một trong những nguyên tắc phổ biến trong ngành bán lẻ thực phẩm là luôn giữ quầy hàng đầy và tươi mắt . Vì vậy, nhân viên thường xuyên kiểm tra kệ rau trong suốt ngày bán.

Nếu thấy rau bắt đầu héo, dập hoặc không còn đẹp mắt, nhân viên sẽ nhanh chóng loại bỏ và thay bằng lô rau mới từ kho lạnh phía sau. Ngoài ra, nhiều siêu thị áp dụng nguyên tắc luân chuyển hàng hóa : rau nhập trước được đưa ra phía trước, còn lô mới đặt phía sau để đảm bảo sản phẩm luôn được bán theo thứ tự. Nhờ việc kiểm tra và bổ sung liên tục như vậy, quầy rau hiếm khi rơi vào tình trạng trống hoặc xuất hiện quá nhiều rau đã cũ.

Hệ thống phun sương giúp rau trông tươi hơn

Một chi tiết quen thuộc ở nhiều siêu thị là hệ thống phun sương định kỳ trên các kệ rau. Cứ vài phút, một lớp nước mỏng lại được phun nhẹ lên các loại rau lá như xà lách, cải xanh hay cần tây. Việc duy trì độ ẩm này giúp rau không bị khô và héo khi trưng bày trong thời gian dài. Đồng thời, những giọt nước nhỏ bám trên lá cũng khiến rau trông bóng và tươi hơn trong mắt người mua.

Ngoài yếu tố bảo quản, hiệu ứng thị giác này còn giúp quầy rau nhìn hấp dẫn hơn, từ đó dễ thu hút người mua ngay khi bước vào khu vực thực phẩm tươi.

Rau được sắp xếp có chủ ý để tạo cảm giác "vừa mới"

Không phải ngẫu nhiên mà quầy rau trong siêu thị thường trông rất bắt mắt. Theo các chuyên gia bán lẻ, cách trưng bày cũng là một yếu tố quan trọng . Rau củ thường được xếp đầy các khay nghiêng hoặc thùng lớn để tạo cảm giác dồi dào, tươi mới. Các loại rau có màu sắc khác nhau cũng được đặt cạnh nhau để tạo độ tương phản, khiến cả quầy nhìn sinh động hơn.

Ngoài ra, nhiều siêu thị còn đặt khu rau củ gần lối vào. Khi khách hàng vừa bước vào đã thấy màu xanh của rau và trái cây, họ dễ hình thành ấn tượng rằng cửa hàng bán thực phẩm tươi và chất lượng.

Nhân viên thường xuyên kiểm tra và loại bỏ rau kém đẹp

Một quy tắc ít được chú ý nhưng khá quan trọng là rau xấu sẽ được dọn bỏ nhanh . Trong quá trình bán, nếu phát hiện rau dập, úa hoặc héo, nhân viên sẽ nhặt ra để tránh ảnh hưởng đến toàn bộ quầy. Bởi chỉ cần vài bó rau trông kém tươi, người mua có thể lập tức đánh giá cả quầy rau không còn mới. Do đó, việc kiểm tra, sắp lại và làm mới kệ rau diễn ra nhiều lần trong ngày.