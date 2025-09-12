Còn giữ 3 thói quen này khi đi siêu thị, còn nghèo!

Ai mà chẳng phải đi siêu thị? Đây chắc chắn là hoạt động gần như thường nhật, đặc biệt là với những người đang sống ở các thành phố lớn, nơi có nhiều chuỗi siêu thị và cửa hàng tiện lợi. Và nếu để ý, chắc hẳn bạn sẽ thấy sau mỗi lần đi siêu thị, tâm trạng chúng ta phấn chấn đáng kể, chỉ có ví là ngày càng "thoi thóp".

Thế nên mới bảo nếu không khéo, đi siêu thị chính là hoạt động khiến tiền "vỗ cánh" với tốc độ đáng kinh ngạc, chủ yếu thường do 3 sai lầm dưới đây.

1 - Không có danh sách đồ cần mua, cứ lượn lờ không chủ đích

Nhiều người đi siêu thị với tâm thế vừa đi vừa nghĩ, chẳng cần chuẩn bị trước làm gì, để đến nơi rồi tính. Chính sự thiếu kế hoạch này khiến ví tiền bốc hơi một cách không thực sự xứng đáng..

Khi không có danh sách mua sắm cụ thể, chúng ta thường bị cám dỗ bởi những món hàng được trưng bày bắt mắt, những chương trình khuyến mãi giảm giá hấp dẫn, hoặc đơn giản chỉ vì sự tò mò. Tâm lý thấy thì mua khiến giỏ hàng đầy lên nhanh chóng, trong khi phần lớn những món ấy lại không thật sự cần thiết.

Ảnh minh họa

Không ít người sau khi về nhà mới nhận ra mình vừa chi một khoản tiền lớn cho những thứ có thể hoàn toàn bỏ qua. Thói quen đi siêu thị mà không lên danh sách trước đó, chẳng khác nào để đồng tiền trôi đi theo cảm hứng nhất thời. Một danh sách đồ cần mua, tuy đơn giản nhưng lại là công cụ giúp mỗi lần đi siêu thị trở nên gọn gàng, tiết kiệm và có chủ đích rõ ràng.

2 - Chẳng biết làm gì nên... đi siêu thị!

Siêu thị vốn là nơi để mua sắm, nhưng với nhiều người, nó lại trở thành địa điểm giết thời gian mỗi khi rảnh rỗi. Thay vì đọc sách, tập thể dục hay học thêm kỹ năng, không ít người chọn cách lang thang trong siêu thị chỉ vì… chán.

Đây là một thói quen tưởng vô hại nhưng thực chất lại tiềm ẩn nhiều rủi ro tài chính. Khi bước chân vào không gian ngập tràn hàng hóa, não bộ dễ dàng rơi vào trạng thái kích thích tiêu dùng. Kể cả khi không có nhu cầu thực sự, việc đi dạo siêu thị trong lúc rảnh rỗi thường dẫn đến những quyết định mua sắm cảm tính.

Người ta dễ bị cuốn theo ý nghĩ "thôi mua ít đồ ăn vặt mang về" hay "mua món này cho vui", dần dần tích lũy thành thói quen tiêu tiền mà không đem lại giá trị thiết thực. Về lâu dài, đi siêu thị chỉ để lấp khoảng trống buồn chán không chỉ làm hao hụt tài chính mà còn lấy đi cơ hội đầu tư thời gian vào những hoạt động có ích hơn. Đối với những ai muốn thoát nghèo, mỗi giờ rảnh nên được dùng để phát triển bản thân hoặc gia tăng thu nhập, thay vì tiêu tốn trong một không gian vốn được thiết kế để tiêu tiền.

3 - Mua thử cho biết!

Suy nghĩ tưởng chừng vô hại này chính là cái bẫy tinh vi khiến nhiều người rơi vào vòng xoáy chi tiêu vô lý. Siêu thị liên tục tung ra các sản phẩm mới, từ đồ ăn, thức uống đến đồ gia dụng, mỹ phẩm… Tâm lý muốn trải nghiệm sản phẩm mới, cộng với sự tò mò, dễ khiến chúng ta mở hầu bao.

Ảnh minh họa

Một món đồ lạ giá chỉ vài chục nghìn, nghe qua tưởng không thấm vào đâu, nhưng nếu tuần nào cũng "mua thử", tháng nào cũng "thử cho biết", thì tổng số tiền bỏ ra không hề ít. Điều đáng nói hơn là phần lớn những sản phẩm mua theo kiểu này thường chỉ được dùng một vài lần, sau đó bị bỏ xó, hoặc tệ hơn là hết hạn rồi vứt đi.

Đây là một dạng tiêu tiền dựa trên hứng thú nhất thời, không đem lại giá trị bền vững. Trong khi người có tư duy tài chính vững chắc thường cân nhắc kỹ lưỡng trước khi chi tiền, thì người chưa dư dả lại dễ sa đà vào sự tò mò mua sắm. Hãy nhớ rằng, sự giàu có không đến từ việc trải nghiệm mọi thứ mới lạ, mà từ khả năng biết đâu là cái cần, đâu là cái chỉ để thỏa mãn cảm xúc trong chốc lát.

Thế nên nếu muốn thay đổi tình hình tài chính, muốn quản lý tốt chi tiêu và tích lũy cho tương lai, việc đầu tiên cần làm có lẽ là học cách đi siêu thị một cách có ý thức: biết mình cần gì, nên mua gì, và đặc biệt là dừng lại trước những cám dỗ không cần thiết. Giàu hay nghèo đôi khi không nằm ở số tiền bạn kiếm được, mà ở cách bạn tiêu tiền mỗi ngày.