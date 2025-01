Quất đào giá trăm triệu hút "giới nhà giàu"

Anh Thư - một tiểu thương bán quất cho biết: "Giá quất dịp giáp Tết năm nay có tăng so với năm ngoái, chậu nhỏ tăng khoảng 1 - 2 triệu, chậu to từ 5 - 7 triệu. Các sản phẩm quất bonsai kết hợp với gỗ lũa giá dao động từ 60 - 100 triệu đồng, năm nay do bão quét qua nên hàng đẹp cũng hiếm và khó mua".