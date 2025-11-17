Quảng Trị: Mưa rất to, sơ tán khẩn cấp hàng trăm hộ dân

Sáng 17-11, Văn phòng thường trực Ban chỉ huy Phòng thủ dân sự tỉnh Quảng Trị cho biết trong 24 giờ qua, tại địa bàn tỉnh này có mưa vừa đến mưa to, lượng mưa phổ biến từ 40-110 mm, có nơi lớn hơn như Tà Rụt 258,2 mm, Hướng Sơn 203,8 mm, Vĩnh Ô 145mm, Ba Lòng 136,8mm...

Nước lũ dâng cao chia cắt nhiều nơi ở xã Ba Lòng, tỉnh Quảng Trị

Sơ tán khẩn cấp người và tài sản

Tình hình nước lũ dâng cao, gây cô lập nhiều nơi ở xã Ba Lòng, tỉnh Quảng Trị. Ảnh: Thanh Liệu

Nhiều ngầm tràn ở các xã miền núi phía Nam Quảng Trị bị nước dâng, chia cắt

Nước lũ dâng cao, chia cắt hàng loạt ngầm tràn ở các xã miền núi ở Nam Quảng Trị

Đến sáng cùng ngày, có hàng chục điểm ở xã Bến Quan, Đakrông, Bến Quan, La Lay, Lìa... bị nước dâng, gây chia cắt. Có nhiều nơi nước dâng hơn 3 m, gây chia cắt giao thông hoàn toàn.

Trong sáng 17-11, ông Phan Thanh Liệu, Phó Chủ tịch UBND xã Ba Lòng (tỉnh Quảng Trị), cho biết do mưa lớn kéo dài, nước lũ dâng cao khiến nhiều thôn, bản tại xã này bị cô lập; nhiều nhà dân ngập sâu trong lũ.

Để đảm bảo an toàn, xã Ba Lòng đã sơ tán khẩn cấp 210 hộ dân với 785 nhân khẩu đến nơi an toàn.

"Hiện tại nước lũ vẫn đang tiếp tục dâng cao, nhiều khu vực bị ngập từ 0,8 - 3 m gây chia cắt, cô lập hoàn toàn. Chúng tôi đang triển khai các biện pháp di dời, sơ tán nhằm đảm bảo an toàn cho người dân" - ông Liệu thông tin.