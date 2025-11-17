CLIP: Nha Trang nước lũ lên nhanh, cả Quốc lộ lẫn đường sắt bị tê liệt

Trong 12 giờ qua, mưa lớn kéo dài khiến mực nước trên các sông tại Khánh Hòa dâng nhanh, gây ngập úng và chia cắt nhiều khu vực.

Trên sông Cái Nha Trang, mực nước lúc 8 giờ ngày 17-11 tại Trạm thủy văn Đồng Trăng đạt 9,71 m, vượt báo động 2 là 0,21 m; tại Trạm Diên Phú ghi nhận 5,6 m, trên mức báo động 3 là 0,1 m.

Tại sông Cái Phan Rang, mực nước cũng lên rất nhanh, đạt 38,27 m tại Trạm Tân Mỹ, vượt báo động 3 đến 0,77 m.

Lũ lên nhanh khiến nhiều người dân trở tay không kịp, đến 8 giờ nước đã lên đến bụng ở khu vực phường Tây Nha Trang

Nhiều người dân Nha Trang phải nghỉ làm vì nước lũ lên nhanh

Mưa lớn đã gây ngập nhiều điểm tại TP Nha Trang và khu vực lân cận. Tại ngã ba Đoàn Trần Nghiệp – Phạm Văn Đồng, nước ngập sâu.

Ở phường Nam Nha Trang, nước đổ về khu Thành Phát – Thành Đạt với lưu lượng lớn, buộc chính quyền địa phương phải sơ tán một số hộ dân có nguy cơ sạt lở. Xóm Cầu Đá, Đảo Trí Nguyên và Hòn Tre cũng ghi nhận ngập cục bộ.

Phóng viên Báo Người Lao Động có mặt tại khu vực ngập nặng nhất của phường Tây Nha Trang, tỉnh Khánh Hòa, thông tin từ hiện trường:

Clip: Mưa lớn gây lũ ở Khánh Hòa lên nhanh, nhiều khu vực bị chia cắt

Trước tình hình ngập lũ, Sở Giáo dục và Đào tạo đã yêu cầu các đơn vị trực thuộc chủ động cho học sinh nghỉ học và xây dựng kế hoạch dạy bù vào thời gian thích hợp. Tuyệt đối không tổ chức dạy học, các hoạt động giáo dục cho học sinh khi không đảm bảo an toàn.

Đường 23/10 thuộc phường Tây Nha Trang

Nhiều tuyến đường bị lũ chia cắt

Mưa lớn làm đường sắt qua xã Nam Cam Ranh bị ngập và sạt lở, nhiều đoàn tàu Bắc - Nam phải tạm dừng chờ nước rút tại các ga Cam Thịnh Đông, Kà Rôm và Nha Trang.

Quốc lộ 1 qua địa phận tỉnh Khánh Hòa cũng bị tê liệt khi ngập nặng ở khu vực Cam Ranh và Ninh Hòa. Riêng tại Nha Trang, cầu Phú Kiểng đã bị cuốn trôi.

Tại xã Diên Lạc (huyện Diên Khánh), đến sáng 17-11, địa phương đã di dời khẩn cấp 5 hộ với 16 nhân khẩu khỏi khu vực xung yếu đồng thời lập 15 chốt chặn tại các cầu, tràn và điểm ngập sâu, tuyệt đối không cho người dân và phương tiện qua lại.

Nhà dân ngập nặng

Dự báo trong 24 giờ tới, lũ trên sông Cái Nha Trang sẽ tiếp tục lên và đạt đỉnh trong 7-12 giờ tới. Đỉnh lũ tại Đồng Trăng xấp xỉ báo động 3, trong khi Trạm Diên Phú có thể vượt báo động 3 từ 0,5-1m.

Các sông, suối trong tỉnh có khả năng xảy ra lũ ở mức báo động 2-3, một số nơi vượt báo động 3. Riêng sông Cái Phan Rang dự kiến đạt đỉnh trong 1-7 giờ tới, với mức lũ tại Tân Mỹ vượt báo động 3 khoảng 0,5-1m.

7 người chết và mất tích Về tình hình thiệt hại, đến sáng ngày 17-11 ghi nhận có 5 người chết, 2 người mất tích (trước đó nhiều thông tin cho rằng 2 người này đã tử vong), 1 người bị thương.



