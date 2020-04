"Quàng thượng" vi phạm lệnh giới nghiêm nửa đêm bị hốt lên phường, nhưng nhìn hậu quả ai cũng phì cười

Nếu so với chó, mèo là loài vật nuôi có phần... lạnh lùng và ít thân mật với chủ. Nhiều người hài hước ví rằng mèo mới là chủ nhân thực sự của con người, khi chúng thường thể hiện bộ mặt lạnh lùng và có phần "quý phái" ở trong mọi hoàn cảnh. Cái tên "quàng thượng" ra đời có lẽ cũng là vì lý do đó.

Mới đây, một hình ảnh hài hước của "quàng thượng" được đăng tải khiến dân mạng vừa thích thú vừa không nhịn được cười. Người đăng tải cho biết: "Thanh niên mèo Thái Lan vi phạm lệnh giới nghiêm, ra ngoài sau 10h đêm bị hốt lên phường".

Hình ảnh "quàng thượng" bị áp giải lên phường giữa đêm khiến dân mạng vừa thương vừa buồn cười. Ảnh chụp màn hình

Chẳng là, ở Thái Lan, để ngăn chặn sự lây lan do Covid-19, chính phủ nước này đã ban bố lệnh giới nghiêm toàn quốc từ 22 giờ tới 4 giờ sáng hôm sau, bắt đầu có hiệu lực từ ngày 3/4. Thế nhưng không rõ vì lý do gì, chú mèo này lại lang thang giữa đêm hôm và lập tức bị tổ tuần tra... "áp giải" lên phường. "Chủ thớt" bắt gặp cảnh tượng này và nhanh chóng ghi hình lại làm bằng chứng. Còn mèo ta thì ngước lên nhìn với đôi mắt to tròn ngây thơ vốn có với hy vọng thoát tội?

Ánh mắt ngơ ngác khi bất ngờ bị... tóm!

Hậu quả nhìn có vẻ thương nhưng thực sự... hài hước!

Nhưng thôi xong, có lẽ để "làm gương" cho những đối tượng khác, chú mèo nhà này đã lập tức bị cho đeo biển cảnh cáo với... lỗi vừa vi phạm. Nhìn gương mặt hài hước của "quàng thượng" lúc này, dân mạng đã không nhịn được cười.



Những hình ảnh này mới đăng tải được ít giờ nhưng vẫn đang thu hút sự quan tâm của đông đảo dân mạng. Lượt tương tác vẫn không ngừng tăng lên, và nhiều người cực thích thú trước hình ảnh kì lạ của "quàng thượng" này:

- "Chết cười, nhìn vừa thương nhưng lại vừa buồn cười. Mặt lúc nào cũng nhơn nhơn ra, kể cả khi bị bắt nhỉ?".

- "Đúng là kiểu thần thái "đây là đâu, các anh là ai?". Cho đeo biển mà mặt vẫn giải trí thế kia. Đúng là một phen nhớ đời nhá, lần sau đừng có đi đêm về hôm nghe chưa?".

- "Thanh niên này chắc bị vợ đuổi ra khỏi nhà rồi, đêm hôm rồi còn đi đâu, thương quá".

- "Nhìn mặt nó kìa, giải trí gì đâu. Ha ha. Cái mặt cũng côn đồ ghê ta".

- "Bị hốt lên phường? Thế là phường lại tốn pate à? Ha ha. Lần sau chừa nhé "quàng thượng" ơi".

Hiện hình ảnh hài hước về chú mèo này vẫn được dân mạng xôn xao chia sẻ.