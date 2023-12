Quảng Nam: Đi đào dế, tá hỏa phát hiện bộ xương người ở rừng keo

Sáng 11/12, lãnh đạo UBND phường Thanh Hà, TP Hội An xác nhận thông tin trên.

Trước đó, khoảng 15h ngày 10/12, một số người dân đi đào dế ở khu vực rừng keo nằm trên địa bàn phường Thanh Hà thì tá hỏa khi phát hiện bộ xương người. Ngay sau đó, người dân trình báo cho cơ quan chức năng.

Rất đông người dân tập trung theo dõi vụ việc. (Ảnh: T.Q)

Tiếp nhận thông tin, lực lượng Công an TP Hội An cùng Công an tỉnh Quảng Nam khẩn trương có mặt tại hiện trường để lấy thông tin, khám nghiệm.

Qua xác minh, danh tính nạn nhân được xác định là Nguyễn T. (60 tuổi, trú phường Thanh Hà). Bước đầu, lực lượng chức năng xác định nạn nhân tử vong là do tự thiêu.

Hiện, thi thể ông T. đã được bàn giao cho gia đình lo hậu sự.

Cách đây gần 2 tháng, tại Bình Dương, một số người đi bẫy chim đã hốt hoảng khi phát hiện một bộ xương.

Theo đó, trưa 17/10, những người đi bẫy chim trong khu đất trống trên đường Thuận Giao 28, phường Thuận Giao, TP Thuận An, phát hiện một bộ xương nghi xương người nên trình báo cơ quan chức năng.

Công an TP Thuận An đã nhanh chóng có mặt tại hiện trường, phối hợp với các đơn vị nghiệp vụ Công an tỉnh Bình Dương làm rõ.

Tại hiện trường, bộ xương không có phần đầu. Sau quá trình tìm kiếm công an phát hiện một phần đầu ở gần đó.