Ngày 3/4, Cơ quan Cảnh sát điều tra Bộ Công an (C01) ra quyết định khởi tố vụ án hình sự Sản xuất hàng giả là thực phẩm và Lừa dối khách hàng quy định tại Điều 193, 198 Bộ luật hình sự năm 2015, liên quan Công ty CP Asia Life và Công ty CP Tập đoàn Chị Em Rọt và một số công ty, xảy ra tại TP.HCM và Đắk Lắk.

Quang Linh Vlogs và Hằng Du mục bị khởi tố, bắt giam.

Quang Linh Vlogs và Hằng Du mục bị khởi tố, bắt giam.

Cùng ngày, Cơ quan Cảnh sát điều tra Bộ Công an ra quyết định khởi tố bị can, áp dụng biện pháp tạm giam đối với Nguyễn Phong, Chủ tịch HĐQT Công ty CP Asia Life về tội Sản xuất hàng giả là thực phẩm, quy định tại khoản 4 Điều 193 Bộ luật Hình sự năm 2015.

Nguyễn Thị Thái Hằng (Hằng Du mục), Chủ tịch HĐQT Công ty CP Tập đoàn Chị Em Rọt về tội Lừa dối khách hàng, quy định tại khoản 2 Điều 198 Bộ luật Hình sự năm 2015.

Lê Tuấn Linh, Giám đốc Công ty CP Tập đoàn Chị Em Rọt về tội Lừa dối khách hàng, quy định tại khoản 2 Điều 198 Bộ luật Hình sự năm 2015.

Quang Linh Vlogs và Hằng Du mục.

Phạm Quang Linh ( Quang Linh Vlogs ) cổ đông, thành viên HĐQT Công ty CP Tập đoàn Chị Em Rọt về tội Lừa dối khách hàng, quy định tại khoản 2 Điều 198 Bộ luật Hình sự năm 2015.

Lê Thành Công (cổ đông, thành viên HĐQT Công ty CP Tập đoàn Chị Em Rọt) về tội Lừa dối khách hàng quy định tại khoản 2 Điều 198 Bộ luật Hình sự năm 2015.

Sau khi Viện kiểm sát nhân dân tối cao (Vụ 3) có các quyết định phê chuẩn các quyết định tố tụng nêu trên, Cơ quan Cảnh sát điều tra Bộ Công an thực hiện các biện pháp tố tụng, tuân thủ theo đúng quy định của pháp luật.

Cơ quan CSĐT Bộ Công an (C01) đang điều tra mở rộng vụ án, làm rõ toàn bộ sai phạm của các cá nhân liên quan.

Trước đó, thông tin sản phẩm kẹo rau củ Kera của Công ty Cổ phần Tập đoàn Chị Em Rọt được Hoa hậu Nguyễn Thúc Thủy Tiên, Nguyễn Thị Thái Hằng (Hằng Du mục) và Phạm Quang Linh (Quang Linh Vlogs) quảng cáo sai sự thật chia sẻ trên mạng xã hội, gây bức xúc dư luận, ảnh hưởng nghiêm trọng đến quyền lợi người tiêu dùng.

Cơ quan Cảnh sát điều tra Bộ Công an phối hợp với Cục Cảnh sát phòng chống tội phạm về môi trường, Công an tỉnh Đắk Lắk, Công an TP.HCM và các đơn vị nghiệp vụ điều tra, xác minh các hành vi vi phạm pháp luật liên quan đến việc sản xuất, quảng bá kẹo Kera của Công ty CP Tập đoàn Chị Em Rọt trên nền tảng mạng xã hội.