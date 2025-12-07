Quang Lâm Meme - “em họ Sơn Tùng M-TP” lấy vợ

Quang Lâm Meme (SN 2000) được biết đến là một TikToker, sở hữu nhiều đoạn clip triệu view trên MXH. Ngoài nội dung về vlog, cuộc sống đời thường, Quang Lâm còn viral khi sở hữu gương mặt có nhiều nét giống với MONO (Nguyễn Việt Hoàng, SN 2000) - em trai của Sơn Tùng M-TP. Chính vì vậy, nhiều người vẫn gọi vui Quang Lâm với biệt danh “em họ Sơn Tùng M-TP”.

Quang Lâm Meme từng viral với những bức ảnh chụp cùng gia đình Sơn Tùng M-TP, được nhận xét có nét giống MONO

Mới đây, trên trang cá nhân của mình, Quang Lâm gây bất ngờ khi xả loạt ảnh trong lễ ăn hỏi, đám cưới của mình. Thông tin này khiến cộng đồng mạng ngỡ ngàng bởi trước đó, anh chàng khá kín tiếng trong chuyện tình cảm, chưa từng hé lộ có bạn gái. Cho đến gần đây, Quang Lâm mới “đánh úp” khi đăng ảnh về cô dâu của mình lên MXH.

Quang Lâm bất ngờ "đánh úp" cộng đồng mạng khi đăng ảnh đám cưới

Trước ngày cưới, cả hai cùng nhau đi chụp ảnh cưới, chuẩn bị các hoạt động cho ngày trọng đại. Được biết, hôn lễ của cặp đôi đã diễn ra vào ngày 4/12 vừa qua nhưng đến hiện tại, Quang Lâm Meme mới “xả suộc”, chia sẻ nhiều khoảnh khắc trên MXH.

Trong ngày đặc biệt của mình, nhiều người dành lời khen bởi visual Quang Lâm ngày càng thăng hạng. Chú rể được nhận xét điển trai, bảnh bao hơn thường ngày khi đi lấy vợ. Bên cạnh đó, danh tính của cô dâu cũng là điều khiến netizen chú ý.

Nhan sắc Thúy Hằng - vợ Quang Lâm Meme nhận nhiều lời khen ngợi

Theo đó, vợ của Quang Lâm tên Thúy Hằng. Cô dâu sở hữu vẻ ngoài trẻ trung, gương mặt xinh đẹp, ngọt ngào và nhẹ nhàng. Tuy nhiên, các thông tin khác về cô dâu hiện vẫn chưa được chính chủ tiết lộ. Cộng đồng mạng cũng dành nhiều lời hỏi thăm, tò mò về “in-tư” của cô nàng này cũng như câu chuyện tình yêu của cặp hai.

Lễ cưới chính thức của cặp đôi cũng đã diễn ra cách đây vài ngày

Song, cũng chính bởi sự “đánh úp” bất ngờ mà nhiều người còn tưởng rằng Quang Lâm Meme chỉ đang “quay còn-ten”. Dẫu vẫy, anh chàng cũng ngầm khẳng định mình đã chính thức lên xe hoa, lập gia đình riêng bằng loạt ảnh trong lễ cưới, có sự góp mặt của 2 bên gia đình, quan khách.

Một số bình luận của cộng đồng mạng:

- “Ui, em họ Sơn Tùng M-TP đi lấy vợ rồi sao, bất ngờ quá vậy”.

- “Cứ tưởng là content hóa ra là đám cưới thật. Chúc mừng cô dâu chú rể”.

- “Cô dâu xinh quá, bao giờ thì tiết lộ chuyện tình yêu đây”.

- “Và thế giới đã mất đi 2 người cô đơn, chúc mừng đôi bạn trẻ, trăm năm hạnh phúc nha”.

- “Visual Quang Lâm ngày càng xịn, giống MONO thật sự. Còn cô dâu nhan sắc cũng đỉnh chóp luôn, chúc mừng cả nhà”.