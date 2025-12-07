Tỷ phú Johnathan Hạnh Nguyễn có 2 “nàng tiên”, Tiên nào cũng đẹp!

Tối 7/12, đám cưới của Tiên Nguyễn - con gái tỷ phú Johnathan Hạnh Nguyễn diễn ra tại một trung tâm tiệc cưới sang trọng bậc nhất TP.HCM. Không gian tiệc cưới được trang hoàng bởi hàng nghìn bông hoa tươi nhập khẩu, biến địa điểm tổ chức thành một khu vườn địa đàng lung linh.

Trong khung cảnh lễ cưới xa hoa này, khung hình của vợ chồng tỷ phú Johnathan Hạnh Nguyễn và con gái một lần nữa khiến dân tình phải trầm trồ.

Vợ chồng tỷ phú và con gái (Ảnh: Viết Thanh)

Hai "nàng tiên" nhà tỷ phú quá đỉnh!

Đứng chính giữa là nhân vật chính hôm nay - cô dâu Tiên Nguyễn. Trong ngày trọng đại, cô nàng chiếc váy cưới phom lớn kiểu công chúa, phủ đầy chi tiết đính kết ánh kim. Trên tay cầm bó hoa trắng dáng dài mềm mại. Tóc được tạo kiểu uốn buông, điểm thêm chiếc băng đô đá lấp lánh.

Nụ cười rạng rỡ, phong thái tự tin và đứng trong vòng tay ba mẹ khiến Tiên Nguyễn y hệt công chúa hoặc một nàng tiên lộng lẫy.

Cũng trong khung hình này, tỷ phú Johnathan Hạnh Nguyễn còn có một nàng tiên khác là vợ - doanh nhân Lê Hồng Thủy Tiên. Bà mặc bộ trang phục tông xám bạc đính kết tinh xảo, có phần cape xuyên thấu tạo vẻ sang trọng. Bà Thủy Tiên chọn cách trang điểm nhẹ nhàng nhưng sắc sảo, nở nụ cười dịu dàng và quý phái, chuẩn “phu nhân nhà tỷ phú”.

Đám cưới hào môn là thế này đây! (Ảnh: Viết Thanh)

Cận cảnh vợ chồng tỷ phú tại tiệc cưới con gái (Clip: Quân)

Hai thế hệ, hai sắc thái của hai mẹ con nhưng đều chung một điểm là sự tinh tế và khí chất riêng biệt. Một bên là vẻ đẹp của tuổi trẻ ở thời điểm rực rỡ nhất - Tiên Nguyễn trong ngày cưới, chỉn chu, hiện đại và đầy tự tin. Bên còn lại là vẻ đẹp của đẳng cấp và sự từng trải - bà Thủy Tiên với phong thái sang trọng, trẻ trung nhưng không kém phần uy quyền của người phụ nữ thành đạt.

Về phần mình, tỷ phú Johnathan Hạnh Nguyễn diện bộ suit xanh đậm có hoa văn tinh tế, kết hợp sơ mi trắng và cà vạt đỏ. “Ông vua hàng hiệu” cười hiền hậu, ánh mắt đầy tự hào và hạnh phúc khi con gái chuẩn bị thành vợ người ta.

Trước đó, từ những khoảnh khắc đời thường, dự sự kiện hay ngay cả lễ rước dâu tại tư gia sáng nay, cả hai mẹ con bà Thủy Tiên đều nhận về vô số lời khen.

Nếu như doanh nhân Thủy Tiên nhiều lần được khen đẹp trẻ so với tuổi, thần thái sang trọng mà vẫn gần gũi thì Tiên Nguyễn lại ghi điểm bởi làn da nâu khỏe khoắn, phong thái tự tin và gout thời trang thời thượng. Nói tỷ phú Johnathan Hạnh Nguyễn có 2 “nàng tiên”, Tiên nào cũng đẹp quả không sai.

Hình ảnh sáng nay của vợ chồng tỷ phú và Tiên Nguyễn - Justin (Ảnh: Viết Thanh)

Phía dưới các bài đăng chia sẻ các khoảnh khắc của Tiên Nguyễn và mẹ, cư dân mạng để lại nhiều bình luận xuýt xoa vì khung hình nhà tỷ phú, dành lời khen cho cả cô dâu và mẹ: “Cô dâu y hệt công chúa luôn”, “Mẹ đẹp quá”, “Bà mẹ sang đẹp quá trời, “Đám cưới nhà tỷ phú là thế này sao?”, “Định nghĩa khung hình hào môn”, “Để ý nhiều lần rồi, khi nào doanh nhân Thủy Tiên xuất hiện cũng đỉnh vậy trời”,...

Một số hình ảnh khác của mẹ con bà Thủy Tiên:

Một "nàng tiên" nhà tỷ phú hôm nay đi lấy chồng

Doanh nhân Lê Hồng Thủy Tiên không hổ danh là thành viên "tứ đại mỹ nhân" của điện ảnh Việt một thời

Nhan sắc đời thường của 2 mẹ con cũng rất ấn tượng (Ảnh: Quân)