Lời dặn con gái, con rể của doanh nhân Thủy Tiên viral không kém siêu đám cưới: Đúng là vợ tỷ phú, quá tinh tế!

Ngày 7/12, hôn lễ của Tiên Nguyễn và doanh nhân Justin Cohen diễn ra tại tư gia ở TP.HCM trong không khí ấm cúng và riêng tư. Khác với những sự kiện xa hoa thường gắn với hình ảnh nàng fashionista sinh năm 1997, lễ cưới truyền thống buổi sáng chỉ có sự hiện diện của gia đình hai họ và một số ít bạn bè thân thiết. Đội ngũ an ninh túc trực phía ngoài biệt thự để đảm bảo sự riêng tư tuyệt đối.

Trong buổi lễ, cô dâu và chú rể cùng diện áo dài thêu hoa sen – biểu tượng văn hóa Việt Nam. Tiên Nguyễn đội mấn, cầm bó hoa cưới, còn Justin Cohen chọn áo dài cùng tông, tạo nên hình ảnh hài hòa trong các nghi thức truyền thống.

Tại lễ rước dâu, doanh nhân Thủy Tiên – mẹ của cô dâu không giấu được xúc động khi chứng kiến con gái trưởng thành và bước vào cuộc sống mới. Bà nhắn nhủ: "Má thấy con lớn, sống tự tin và hạnh phúc hôm nay. Má chỉ dặn con đừng ăn hiếp chồng. Khi về nhà chồng, hãy xem đó như nhà của mình và sống với trái tim rộng mở". Với con rể, bà mong anh sẽ luôn yêu thương và bảo vệ vợ trong mọi hoàn cảnh.

Điều khiến nhiều người có mặt tại buổi rước dâu phải bật cười rồi gật gù chính là câu dặn dò của mẹ cô dâu, vừa hài hước vừa sâu sắc mà thực tế.

Hôn nhân muốn bền thì đừng hơn thua, đừng biến gia đình thành nơi để khẳng định cái tôi. Cái tinh tế của bà Thủy Tiên là không nói những bài học lớn lao, chỉ chắt lọc vài chữ từ mấy chục năm làm vợ, làm mẹ. Cái "hài" làm không khí nhẹ đi, nhưng cái "thấm" thì ở lại rất lâu bởi hôn nhân sau cùng vẫn là chuyện của sự bao dung.

Buổi tối cùng ngày, đôi uyên ương tổ chức tiệc cưới tại một trung tâm sự kiện sang trọng ở TP.HCM với sự tham dự của bạn bè, đồng nghiệp và người thân hai bên.

Tiên Nguyễn, tên thật Nguyễn Thảo Tiên (sinh năm 1997), là con gái của doanh nhân Johnathan Hạnh Nguyễn và bà Lê Hồng Thủy Tiên. Nhiều năm qua, cô được biết đến như một fashionista, influencer nổi tiếng, theo học Đại học RMIT TP.HCM và có bằng thạc sĩ ngành Quản trị Hàng không tại Đại học London (Anh). Tiên Nguyễn sở hữu cuộc sống sang trọng, thường xuyên xuất hiện tại các sự kiện thời trang quốc tế, du lịch và trải nghiệm tại nhiều địa điểm xa hoa.

Chú rể Justin Cohen là chuyên gia trong lĩnh vực quảng cáo và truyền thông, đang làm việc tại Việt Nam. Theo thông tin trên LinkedIn, anh là người gốc Dubai, lớn lên ở Canada và tốt nghiệp hai ngôi trường danh tiếng: British Columbia Institute of Technology (BCIT) và Vancouver Film School (VFS). Justin Cohen có quan hệ thân thiết với nhiều nghệ sĩ và doanh nhân nổi tiếng; anh đặc biệt thân với doanh nhân Vũ Ly Việt – chồng diễn viên Kathy Uyên.

Hôn lễ trọn vẹn trong sự chúc phúc của người thân, đánh dấu một cột mốc mới trong cuộc sống của ái nữ nhà tỷ phú và người bạn đời có cùng bước tiến sự nghiệp tại Việt Nam.