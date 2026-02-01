Tối 7/2, WeChoice Awards 2025 đã chính thức khép lại, khắc ghi nhiều cảm xúc và dư âm trong lòng khán giả. Không chỉ dừng lại ở các hạng mục vinh danh, chuỗi màn trình diễn collab - dấu ấn quen thuộc của WeChoice qua nhiều mùa tiếp tục thu hút sự quan tâm lớn từ công chúng. Nổi bật trong số đó là lần đầu RHYDER và Quang Hùng MasterD đứng chung sân khấu, nhanh chóng trở thành một trong những điểm nhấn đáng nhớ của đêm Gala.

Trên sân khấu WeChoice Awards, cả hai mang đến màn mashup Sao Băng và Bae Don’t Cry, được làm mới theo tinh thần hiện đại, trẻ trung nhưng vẫn giữ được chiều sâu cảm xúc. Màu sắc âm nhạc R&B - pop kết hợp cùng bản phối mang hơi hướng đương đại tạo nên một tổng thể hài hòa, cuốn hút. Sự kết hợp giữa giọng ca giàu cảm xúc, nội lực của RHYDER và màu giọng đặc trưng, ấm áp của Quang Hùng MasterD mang đến cảm giác mới mẻ, đồng thời cho thấy sự ăn ý bất ngờ trong lần đầu đứng chung sân khấu.

Màn trình diễn ghi dấu ấn nhờ việc tập trung khai thác cảm xúc và sự tương tác trên sân khấu của hai nghệ sĩ. Cách chia đoạn hát hợp lý, những khoảnh khắc hòa giọng ở cao trào được xử lý mượt mà, giúp màn mashup diễn ra liền mạch và dễ chạm đến người nghe. Kết hợp cùng hệ thống ánh sáng chuyển động linh hoạt theo nhịp nhạc, tiết mục mang đến cảm giác trẻ trung, mới mẻ nhưng vẫn giữ được sự lắng đọng cần thiết, giúp khán giả dễ dàng hòa vào cảm xúc của màn trình diễn.

Bên cạnh sự hưởng ứng từ khán giả tại sự kiện, màn trình diễn còn nhận được sự quan tâm từ nhiều nghệ sĩ theo dõi chương trình như (S)TRONG Trọng Hiếu, Anh Tú Atus, CONGB, Juky San, các tân binh Toàn Năng cùng diễn viên Đình Khang,... khi không ngần ngại hòa mình và hưởng ứng theo giai điệu ca khúc.

Ngay khi chương trình lên sóng, đoạn mashup nhanh chóng được lan truyền trên các nền tảng mạng xã hội, tạo ra lượng tương tác đáng kể. Khán giả dành nhiều lời khen cho phần thể hiện live ổn định, cũng như cách hai nghệ sĩ phối hợp ăn ý trong từng khoảnh khắc trên sân khấu. Màn trình diễn được nhận xét là một trong những sự kết hợp tạo dấu ấn rõ rệt tại WeChoice Awards 2025, thậm chí nhiều ý kiến còn bày tỏ sự mong chờ những màn collab tiếp theo của RHYDER và Quang Hùng MasterD trong tương lai.