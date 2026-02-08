Jun Vũ và Hải Nam bắt đầu vướng nghi vấn hẹn hò, bị soi thân thiết từ năm 2021. Loạt hint như hay xuất hiện chung ở sự kiện, sống chung nhà, đi du lịch chung.. khiến netizen cho rằng cả hai bí mật yêu đương. Tuy nhiên cuối năm 2025, Jun Vũ và Hải Nam được cho là đã đường ai nấy đi trong âm thầm.

Tại Gala Vinh danh và Trao giải WeChoice Awards 2025 chính thức diễn ra với chủ đề “Viết tiếp câu chuyện Việt Nam” diễn ra vào tối 7/2, Jun Vũ và Hải Nam thu hút sự chú ý khi xuất hiện trên thảm đỏ. Tuy nhiên, cặp đôi này không cùng nhau xuất hiện như trước mà tới sự kiện riêng lẻ. Qua chi tiết này, cư dân mạng cho rằng Jun Vũ và Hải Nam đã chia tay sau 4 năm bên nhau.

Jun Vũ và Hải Nam vướng nghi vấn đã trục trặc từ cuối năm 2025. Ảnh: FBNV

Tại Gala Vinh danh và Trao giải WeChoice Awards 2025, cả hai không còn xuất hiện chung mà đi riêng lẻ.

Khi Jun Vũ biểu diễn trên sân khấu WeChoice Awards, Hải Nam chăm chú theo dõi ở dưới hàng ghế khán giả. Khi cô được xướng tên, anh còn nhiệt tình vỗ tay. Việc cả hai không còn xuất hiện bên nhau như trước khiến không ít người tiếc nuối.

Hải Nam vỗ tay khi nghe Jun Vũ được xướng tên tại WeChoice Awards 2025. Nguồn: WeChoice Awards

Trước đó, Jun Vũ và Hải Nam dính nhau như sam ở các sự kiện cho tới cuộc sống đời thường. Ảnh: FBNV

Thời điểm tin đồn rạn nứt còn đang gây xôn xao, mạng xã hội tiếp tục xuất hiện thông tin thất thiệt cho rằng Jun Vũ có hành vi lăng nhăng, thậm chí bị “bắt gian tại trận”. Trước làn sóng bàn tán, Hải Nam nhanh chóng lên tiếng ngay dưới bài đăng liên quan, thẳng thắn phủ nhận toàn bộ câu chuyện.

Đến ngày 10/12, Jun Vũ trực tiếp làm rõ với người lan truyền tin đồn và nhận được lời xin lỗi. Nữ diễn viên khẳng định mọi việc chỉ xuất phát từ hiểu lầm, đồng thời cảnh báo việc chia sẻ thông tin chưa được kiểm chứng có thể gây tổn hại nghiêm trọng đến danh dự và cuộc sống của người trong cuộc.

Không lâu sau, Hải Nam cũng chính thức lên tiếng về loạt đồn đoán liên quan đến mối quan hệ của cả hai. Anh cho biết bản thân muốn làm rõ sự việc để bảo vệ Jun Vũ, bởi những tin đồn vô căn cứ này đang khiến tinh thần và danh dự của cô bị ảnh hưởng nghiêm trọng. “Nam biết Jun lâu rồi và hiểu tính cô ấy rất đàng hoàng, nhạy cảm. Mong mọi người đừng nhìn sự việc theo hướng tiêu cực và hãy bảo vệ Jun khi thấy bình luận không đúng. Nam cũng xin lỗi vì làm ảnh hưởng đến Jun”, anh chia sẻ.

Hải Nam và Jun Vũ vừa qua lên tiếng đính chính thông tin liên quan tới chuyện đời tư. Ảnh: FBNV

Năm 2022, Jun Vũ từng lên tiếng bác bỏ tin đồn hẹn hò cũng như nghi vấn sống chung với Hải Nam, khẳng định cả hai chỉ là bạn bè thân thiết và thường rủ nhau quay clip TikTok. Tuy nhiên, cư dân mạng vẫn liên tục “soi” ra nhiều khoảnh khắc thân mật, từ những màn tương tác thả thính trên mạng xã hội đến việc xuất hiện cùng nhau tại các sự kiện.

Đỉnh điểm là tại đám cưới Midu vào tháng 6/2024, khi Hải Nam bất ngờ bế Jun Vũ để cô bắt hoa cưới. Khoảnh khắc ngọt ngào này nhanh chóng gây bão mạng, khiến nhiều người tin rằng mối quan hệ của cặp đôi vượt xa giới hạn bạn bè.

Jun Vũ từng chia sẻ cả hai biết nhau từ năm 2019 khi hợp tác chung trong một dự án quảng cáo. Ảnh: FBNV

Trong cuộc phỏng vấn với chúng tôi vào tháng 2/2025, Jun Vũ từng chia sẻ về tin đồn tình cảm với Hải Nam. Cô cho hay: "Như tôi chia sẻ, tôi không muốn nói nhiều về chuyện cá nhân. Tôi không muốn mọi người chỉ tập trung tìm kiếm thông tin chuyện tình cảm của tôi, thay vào đó tôi muốn được biết nhiều hơn qua các dự án, nghệ thuật. Chuyện tình cảm mọi người nên biết 1 lần thôi, đó là khi tôi cưới".