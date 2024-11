Anh Trai Say Hi chính thức xác nhận sẽ tổ chức concert thứ 4 tại Hà Nội. Theo đó, chương trình thực tế hot nhất hè năm nay sẽ có tour diễn kéo dài tận 4 concert, ở 2 đầu cầu TP.HCM - Hà Nội. Thông tin lập tức khiến cõi mạng "chấn động". Sau nhiều lần "thả hint" đồn đoán, sáng 27/11, NSXchính thức xác nhận sẽ tổ chức concert thứ 4 tại Hà Nội. Theo đó, chương trình thực tế hot nhất hè năm nay sẽ có tour diễn kéo dài tận 4 concert, ở 2 đầu cầu TP.HCM - Hà Nội. Thông tin lập tức khiến cõi mạng "chấn động".

NSX Anh Trai Say Hi chính thức xác nhận sẽ tổ chức concert thứ 4 tại Hà Nội vào ngày 9/12

Concert 4 của Anh Trai Say Hi sẽ tiếp tục diễn ra tại SVĐ Quốc Gia Mỹ Đình vào ngày 9/12/2024 - sau concert 3 chỉ 2 ngày. Đáng chú ý hơn cả là cổng bán vé sẽ được mở bán vào 9 giờ sáng mai - 28/11, chỉ sau thông báo chính thức đúng 1 ngày. Chạy concert như chạy nước rút, NSX Anh Trai Say Hi khiến cả người hâm mộ lẫn hội "phe vé" trở tay không kịp.

Vé concert 4 sẽ được mở bán vào ngày mai - 28/11

Trên fanpage của mình, NSX Anh Trai Say Hi gửi thông tin chính thức đến khán giả, đồng thời xin lỗi vì sức chứa của đêm diễn 7/12 không đáp ứng được nhu cầu. Tiết lộ này khiến dân tình choáng ngợp bởi sức chứa của SVĐ Mỹ Đình lên đến 40 nghìn khán giả, có rất ít concert có thể lấp đầy khán đài. Sốc hơn cả là con số 200 nghìn người chờ mua vé concert 3 trên trang của nhà phân phối - được chính NSX công bố. Trước đó, vào ngày mở bán vé concert Anh Trai Say Hi Mỹ Đình, lượt chờ của nhiều fan ghi nhận con số hơn 50 nghìn.

NSX xác nhận đã có hơn 200 nghìn lượt chờ mua vé concert 3, do đó quyết định tổ chức thêm để đáp ứng nhu cầu khán giả

"Quý khán giả thân mến, Ở những thời khắc khó quên của mùa hè rực rỡ 2024, Ban tổ chức Anh Trai "Say Hi" Concert Hà Nội chân thành gửi lời xin lỗi đến các bạn vì sức chứa của Đêm 07.12 đã không đáp ứng đủ sự yêu mến của Quý khán giả dành cho Anh Trai "Say Hi" và các anh trai. Thực tế ghi nhận đã có hơn 200,000 lượt chờ mua vé tại Ticketbox, hàng triệu thảo luận về chủ đề tìm kiếm vé và liên tục những thông điệp gửi đến chương trình trong thời gian qua. Để đáp lại tấm chân tình và mong muốn của đông đảo khán giả đều có cơ hội được thưởng thức âm nhạc đỉnh cao của chương trình, Anh Trai "Say Hi" Hà Nội - Concert 4 sẽ chính thức được diễn ra vào ngày 09.12.2024 tại Sân Vân Động Quốc Gia Mỹ Đình, vé sẽ được mở bán từ 9:00 ngày 28.11.2024", trích thông báo của NSX Anh Trai Say Hi.

Giá vé và sơ đồ concert Anh Trai Say Hi ở Mỹ Đình

Giá vé concert Anh Trai Say Hi tại Mỹ Đình dao động trong khoảng 500 nghìn đồng đến 10 triệu đồng, đa dạng mức giá và quyền lợi được fan săn đón cực nhiệt tình. Sau thông báo đêm 4 ở Hà Nội, fan Anh Trai Say Hi tiếp tục yêu cầu concert thứ 5 cho con dân đầu cầu TP.HCM. Song, thông báo sát giờ G cùng thời gian mở bán gấp rút của NSX cũng gây nên không ít tranh luận. Nhiều fan phàn nàn công tác bán vé này khiến họ không trở tay kịp. Mọi thứ diễn ra quá đột ngột, dân tình chưa phản ứng xong đã mở bán vé.

Anh Trai Say Hi làm thay đổi văn hoá thần tượng quốc nội một cách sâu sắc

Không chỉ tạo ra sân chơi cho các nghệ sĩ nam trẻ tuổi thể hiện tài năng, mà Anh Trai Say Hi còn làm thay đổi văn hoá thần tượng nội địa một cách sâu sắc. Bằng chứng là những đêm concert lấp đầy hàng chục nghìn người - điều chưa từng xảy ra trong lịch sử concert Việt.