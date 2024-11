Tối 26/11, MOPIUS - nhóm nhạc mới của các anh trai chính thức chốt đội hình 4 thành viên. Theo đó, Quang Hùng MasterD, JSOL, HURRYKNG và Dương Domic sẽ cùng nhau debut nhóm nhạc. Sản phẩm đầu tiên sẽ lên sóng ngày 3/12. MOPIUS được quản lý bởi NOMAD - công ty quản lý nghệ sĩ trực thuộc tập đoàn giải trí "cầm trịch" Anh Trai Say Hi.

Đội hình 4 thành viên của MOPIUS lộ diện

"Tụi mình - MOPIUS chính thức ra mắt rồi đây! Tụi mình gồm 4 thành viên: JSOL, Quang Hùng MasterD, Dương Domic và HURRYKNG. Tụi mình hội tụ lại vì chung chí hướng, chung đam mê âm nhạc và quan trọng là chung một tinh thần: Làm nên những điều mới lạ!

Sản phẩm đầu tiên của MOPIUS sẽ lên sóng vào ngày 3/12, cả nhà nhớ chờ đón và ủng hộ tụi mình nha. Bên cạnh đó, hãy yêu thương 4 anh em và ủng hộ cả sự nghiệp solo của tụi mình nữa nhé", fanpage MOPIUS cập nhật.

HIEUTHUHAI cũng phải mê mẩn visual của MOPIUS

Sau 1 tiếng đăng tải, bài đăng công bố đội hình MOPIUS đã thu về 22 nghìn lượt phản ứng trên fanpage, cho thấy sức hút của nhóm nhạc tân binh này lớn đến thế nào. Dưới phần bình luận, các anh trai tấp nập vào tương tác. HIEUTHUHAI cũng vào bình luận góp vui "Nhóm này dư visual rồi". Chỉ với 1 câu cảm thán về visual của nhóm nhạc tân binh từ HIEUTHUHAI cũng đủ khiến dân tình hú hét.

Quang Hùng MasterD

JSOL

HURRYKNG

và Dương Domic cùng tạo nên đội hình "nghìn máu" của MOPIUS

Quả thực, tổ hợp JSOL, Quang Hùng MasterD, Dương Domic và HURRYKNG không có gì ngoài nhan sắc. Đây cũng chính là những anh trai nổi trội nhất sau chương trình, fan tăng lên chóng mặt và vô cùng đắt show. Đội hình được đánh giá là quá mạnh, quy tụ đến 3 thành viên có thể sáng tác nhạc. HURRYKNG rap, vocal có JSOL, Quang Hùng MasterD, Dương Domic thì tương tác hút fan và toàn năng ở cả viết nhạc - biểu diễn.

MOPIUS chưa debut đã được kỳ vọng là "tân binh nghìn máu" vì đội hình quá đồng đều, có visual, có thực lực. Với fanbase đã có của 4 thành viên, dự kiến hoạt động sắp tới của MOPIUS còn bùng nổ hơn khi kết hợp các nhân tố hút fan lại với nhau. Ở diễn biến khác, đây cũng là thử thách với công ty quản lý khi phải cân bằng tài nguyên, thời lượng cho các anh trai. Bởi khi có bất đồng xảy ra, chắc chắn sẽ là trận chiến cam go của fan 4 thành viên.

Nhóm nhạc toàn năng BEST 5 được chọn từ 5 Anh Trai được xếp hạng cao nhất chương trình lần lượt là Isaac, Đức Phúc, Quang Hùng MasterD, RHYDER và HIEUTHUHAI

Trước khi công bố đội hình cho MOPIUS, fan Anh Trai Say Hi đã sớm đồn đoán nhóm sẽ gồm 4 người. Song, điều này đã dấy lên làn sóng tranh cãi từ cộng đồng fan top BEST 5 - top 5 chung cuộc của Anh Trai Say Hi.

Nhóm nhạc toàn năng BEST 5 được chọn từ 5 Anh Trai được xếp hạng cao nhất chương trình lần lượt là Isaac, Đức Phúc, Quang Hùng MasterD, RHYDER và HIEUTHUHAI. Fan chi "tất tay" để thần tượng lọt top. Nhưng đến cuối cùng, chương trình chỉ mới trao giải, chưa có động thái liên quan đến việc cho nhóm BEST 5 ra mắt. Do đó, khi MOPIUS "rục rịch" debut, dân tình lại càng nóng ruột về tương lai nhóm nhạc toàn năng.

NOMAD xác nhận MOPIUS không nằm trong dự định của Anh Trai Say Hi

Biết được thắc mắc của người hâm mộ, NOMAD đã chính thức lên tiếng làm rõ. Theo đó, MOPIUS sẽ là dự án nhóm nam đầu tiên được phát triển từ NOMAD, không liên quan đến Anh Trai Say Hi. Nhóm nhạc từ chương trình vẫn là BEST 5. Tuy chưa có kế hoạch cụ thể, nhưng có thông báo này đến từ công ty quản lý MOPIUS, fan Anh Trai Say Hi phần nào yên tâm hơn.