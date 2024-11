Mới đây, Fanpage Anh Trai Say Hi khiến cư dân mạng náo loạn khi bất ngờ đăng tải dòng trạng thái vọn vẹn hai từ: "Đêm 4". Status "đánh úp" vào lúc giữa đêm này thu về lượt tương tác khủng khi chỉ hơn nửa tiếng đã có gần 8 nghìn lượt thả cảm xúc.

Bên dưới phần bình luận, netizen rôm rả không ngừng và hầu hết mọi người cho rằng đây chính là hint về đêm concert thứ 4 của Anh Trai Say Hi sắp tới. Dù Fanpage chỉ mới úp mở nhưng cư dân mạng đã sôi nổi bình luận về địa điểm tổ chức concert.

Điều khiến người hâm mộ "khó chịu" nhất lúc này có lẽ chính là thông tin cụ thể về ngày giờ cũng như địa điểm diễn ra đêm concert thứ 4 vẫn đang là ẩn số. Cách đây vài hôm, MXH lan truyền loạt thông tin đêm thứ 4 sẽ được tổ chức tại Hà Nội, tận dụng sức nóng cũng như ekip, cơ sở vật chất đêm diễn thứ 3. Đây cũng là phương án mà đông đảo netizen đang để lại bình luận ở bài đăng "nhá hàng" này. Cũng không ít người hi vọng concert 4 sẽ là đêm diễn tiếp theo ở TP.HCM. Nếu như vậy, có lẽ lịch trình dành cho các anh trai phải rất cân nhắc vì cuối năm là mùa chạy show, không chỉ ca sĩ kín lịch mà các địa điểm tổ chức cũng không dễ book.

Fanpage Anh Trai Say Hi khiến cư dân mạng rần rần vì dòng status úp mở

Anh Trai Say Hi đã tổ chức 2 đêm concert ở TP.HCM. Đêm đầu tiên diễn ra tại công viên bờ sông Sài Gòn vào ngày 28/9 và đêm thứ hai được tổ chức ở Khu đô thị Vạn Phúc City Thủ Đức vào ngày 19/10. 2 đêm concert của Anh Trai Say Hi thu hút hàng chục nghìn khán giả tham dự. Trên sân khấu, dàn sao nam gen Z đã mang đến những bản hit đình đám trong khuôn khổ của chương trình với phiên bản nâng cấp hơn.

Concert Anh Trai Say Hi không chỉ lần đầu quy tụ 30 gương mặt hot cùng trình diễn mà còn gây choáng bởi quy mô tổ chức không thua gì các sân khấu quốc tế. Và lượng fan đến theo dõi từng đêm diễn phần nào chứng minh sức hút của "concert nội địa" ở thời điểm hiện tại.

Anh Trai Say Hi đã tổ chức 2 đêm concert thành công và hoành tráng không thua gì sân khấu quốc tế

Cũng trong đêm concert thứ 2, BTC đã thông báo 30 Anh Trai sẽ có thêm đêm diễn tại Hà Nội, địa điểm chính là ở SVĐ Mỹ Đình vào ngày 7/12.

Tối 6/11, BTC Anh Trai Say Hi đã chính thức công bố toàn bộ sơ đồ cũng như giá vé concert sắp tới. Theo đó, giá vé concert Anh Trai Say Hi tại Hà Nội có các hạng vé dao động từ 500.000 đến 10 triệu đồng. Trong đó, hạng vé CAT 3 A&B, CAT 2 A&B, Cat 1 A&B&C lần lượt là 500.000 - 700.000 - 900.000.

Các hạng vé GA cũng có nhiều mức giá khác nhau. Trong đó hạng vé GA thấp nhất là 800.000 đồng và cao nhất là GA 1 A&B 1.800.000 đồng. Ngoài ra một trong số những hạng vé được quan tâm nhất chính là hạng vé SVIP có mức giá 4 triệu đồng và cao nhất trong các hạng vé là Premier Lounge là 10 triệu đồng. Giá vé tại Hà Nội cũng được xem là vô cùng hợp lý khi trước đó, concert Anh Trai Say Hi diễn ra tại TP.HCM cũng dao động từ mức giá rẻ nhất 500.000 đến mức giá cao nhất là 10 triệu đồng.

Đêm concert thứ 3 của Anh Trai Say Hi tại Hà Nội tạo nên cơn sốt vé