Quang Hải chi gần 500 triệu mua trang sức tặng bạn gái

Bạn gái Quang Hải nhờ dân mạng bóc giá bộ trang sức được bạn trai tặng

Trong video mà nàng WAGs Chu Thanh Huyền - bạn gái Quang Hải đăng tải, cô hạnh phúc khi nhận được món quà bất ngờ đến từ "ông già" (biệt danh mà cô dùng để gọi Quang Hải). Bộ trang sức gồm 3 sản phẩm của những thương hiệu trang sức nổi tiếng thế giới đến từ Pháp.



Đầu tiên là chiếc vòng tay Sweet Alhambra 6 hoạ tiết làm từ vàng 18k của hãng trang sức Van Cleef & Arpels. Chiếc vòng nhỏ xinh có giá gần 80 triệu đồng. Thứ hai là chiếc vòng cổ Love Necklace màu vàng hồng có nạm 2 viên kim cương của Cartier với giá khoảng 70 triệu đồng.

Món trang sức thứ 3 có giá đắt nhất là chiếc lắc tay cây đinh Juste Un Clou nạm kim cương lấp lánh của Cartier với giá trị trên 300 triệu đồng. Được biết chiếc vòng mà Quang Hải tặng bạn gái không có sẵn trong bộ sưu tập của Cartier mà là sản phẩm thiết kế riêng với sự kết hợp của hai mẫu lắc tay cây đinh nổi tiếng của hãng.

Bạn gái Quang Hải khoe bộ trang sức cao cấp được bạn trai tặng (Ảnh: TTNV)

Nhận được những món quà xa xỉ từ bạn trai, Chu Thanh Huyền không giấu được niềm vui. Cô gửi lời yêu thương đến bạn trai có biệt danh "ông già": "Ba món cũng tiêu kha khá tiền của ông ấy các bác ạ. Nhưng không sao, mình thích là được, mình vui là được. I love you so much (Em yêu anh nhiều - PV), ông già".

Nàng WAGs quê Sơn Tây tiết lộ thêm về thói quen tặng quà của bạn trai: "Em đã nói với "ông già" em thích cái này từ rất là lâu rồi mà đùng cái ông ấy tặng. Ông ấy sẽ không tặng Valentine, 8/3 hay ngày lễ gì đâu. Những ngày đấy là hiển nhiên em không có quà đâu. Mà ông này ông ấy tặng quà không vào một ngày gì".

Quang Hải không tiếc tiền mua quà tặng bạn gái (Ảnh: TTNV)