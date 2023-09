Quang Hà "cháy" trong mưa với loại hit đình đám cùng 500 khán giả tại Nha Trang

Trong một buổi tối khá mát mẻ, đúng với tên minishow “Ngỡ”, Quang Hà xuất hiện cực thần thái và gửi lời chào khán giả. Trong đêm nhạc, Quang Hà đã thể hiện hơn 20 ca khúc gắn liền với tên tuổi của anh như: "Ngỡ", "Vì anh thương em", "Sợ yêu", "Đường xa ướt mưa",…

Ngoài ra, các ca khúc tình xưa cũng được Quang Hà dành tặng cho gần 500 khán giả có mặt tại “Love by the Bay” by Ambassador Club, nam ca sĩ còn xuống sân khấu bắt tay khán giả trong tiếng hò reo của nhiều người.

Đây là minishow thứ 2 của sân khấu “Love by the Bay” và đã nhận được nhiều phản hồi tốt từ phía khán giả. Quang Hà chia sẻ rằng, đã từng được đứng ở nhiều sân khấu, thế nhưng đứng trên một sân khấu đặc biệt như thế này tại Nha Trang, được phục vụ khán giả tại đây và cũng khá lâu rồi mới quay lại Nha Trang khiến anh rất xúc động.

“Quang Hà rất vui khi đứng giữa một không gian có thể nghe được cả tiếng sóng biển rì rào, vừa hát cho mọi người nghe những ca khúc đã gắn liền với Quang Hà rất nhiều năm. Mong rằng, sân khấu sẽ phát triển, đón được nhiều ca sĩ và phục vụ Nha Trang và cũng là một điểm đến hứa hẹn nhiều điều mới lạ. Đêm 29/09 cũng là đêm Trung thu, Quang Hà gửi lời chúc tới tất cả mọi người, mong rằng đây sẽ là một món quà mà Quang Hà muốn dành tặng cho mọi người trong một dịp đặc biệt này”.



Một trong những điều “lo lắng” trước khi gặp khán giả Nha Trang cũng đã được Quang Hà tiết lộ. Đó chính là lần đầu tiên nhìn thấy sân khấu, giọng ca "Ngỡ" khá hồi hộp vì khoảng cách sân khấu với khán giả khá xa. Thế nhưng Quang Hà không ngờ rằng, khán giả Nha Trang lại cuồng nhiệt và “cháy” tới như vậy. Chính vì lẽ đó, Quang Hà đã có một màn trình diễn bùng nổ hơn bao giờ hết.

Khi đang gửi tặng khán giả các ca khúc, thời tiết Nha Trang bất chợt đổ cơn mưa. Khán giả đã phải “di tản" vào bên trong. Những tưởng minishow sẽ phải dừng lại giữa chừng, thế nhưng Quang Hà vẫn quyết định “đốt cháy" sân khấu “Love by the Bay" by Ambassador Club mặc dù mưa khá nặng hạt. Có những khoảnh khắc, Quang Hà đã quyết định “vứt ô" và đứng hát dưới mưa.

Để đến gần hơn với khán giả, giọng ca "Ngỡ" đã quyết định xuống dưới, giao lưu với mọi người. Nam ca sĩ đã có một “sân khấu" tạm chính là đứng trên thành ghế lớn để hát. Khán giả đã hò reo nhiệt tình cổ vũ.

Không thể phủ nhận sức hút trong âm nhạc cũng như tên tuổi của Quang Hà. Cũng trong minishow này, Quang Hà đã làm mới những ca khúc quen thuộc cùng những bản phối tinh tế, kết hợp vũ đạo để dễ dàng khuấy động bầu không khí. Quang Hà đã chứng minh sức hút hơn 20 năm hoạt động nghệ thuật của mình. Nam ca sĩ chia sẻ thêm rằng, đam mê và chính tình yêu thương của khán giả đã tiếp thêm động lực mỗi ngày cho anh để được hát ở khắp mọi nơi.

“Điều đặc biệt đã khiến Quang Hà còn “tồn tại” sau hơn 20 năm ca hát và vẫn giữ được lửa nghề chính là đam mê âm nhạc. Chưa bao giờ Quang Hà suy nghĩ sẽ dừng lại hành trình “làm nghề” của mình. Điều này chính là khiến Quang Hà có thêm động lực để đem âm nhạc tới gần hơn khán giả. Có những thời điểm sức khoẻ kém, đi diễn xa xôi… cũng như gặp nhiều khó khăn, thế nhưng được đứng trên sân khấu, được mang giọng hát của mình phục vụ khán giả cũng như trở về với vòng tay yêu thương của mọi người đã tiếp thêm động lực giúp Quang Hà ngày càng thăng hoa hơn trong nghệ thuật”, Quang Hà tâm sự.



Quang Hà cũng đã bật mí thêm về ca khúc tới đây sẽ phát hành dành tặng cho khán giả. “Sau nhiều năm đi hát, Quang Hà vẫn trung thành với pop-ballad. Thế nhưng Quang Hà tự thấy rằng, ngoài dòng nhạc sở trường, bản thân mình còn có một khả năng hát nhiều dòng nhạc khác nhau nữa, những bản remix được làm mới đi từ những bản pop-ballad quen thuộc.

Chính vì thế, tới đây, Quang Hà sẽ dành tặng cho khán giả một ca khúc pop-ballad của nhạc sĩ Đỗ Minh Đức mang tên … Và Quang Hà cũng sẽ có thêm nhiều liveshow khác nhau trên rất nhiều sân khấu khắp mọi nơi không chỉ ở Việt Nam và còn ở nhiều đất nước khác. Mong rằng sẽ nhận được sự đón nhận của khán giả”.