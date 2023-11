"Quắn quéo" với khoảnh khắc Minh Tú cầu hôn bạn trai: Phụ nữ thông minh sẽ biết cách chủ động thay vì sợ "mất giá"

Mới đây, siêu mẫu Minh Tú đã khiến công chúng ngỡ ngàng khi chia sẻ đoạn video ngắn ghi lại khoảnh khắc cô ngỏ lời cầu hôn bạn trai ngoại quốc.

Trong clip Minh Tú tay cầm hộp nhẫn, nghẹn ngào ngỏ lời cầu hôn bạn trai với nội dung: "Ngài Chirstopher, em hoàn toàn cảm nhận được sự quan tâm của anh và tình yêu của anh dành cho em và chưa bao giờ từ bỏ tình yêu này dù có chuyện gì đi chăng nữa. Hôm nay em muốn nói với anh một điều: Anh có đồng ý lấy em không?". Đáng chú ý, câu ngỏ lời cầu hôn, Minh Tú đã sử dụng tiếng Đức để nói với bạn trai.

Ngay sau khi nhận được cái gật đầu từ bạn trai, Minh Tú đã lập tức trao cho anh chiếc nhẫn. Cặp đôi cũng dành cho nhau cái ôm ngọt ngào.

Siêu mẫu nhận được rất nhiều lời chúc mừng từ fan hâm mộ, không ngờ màn bắt được hoa cưới của Puka lại “hiệu nghiệm” nhanh thế.

Tuy nhiên bên cạnh đó có 1 vài ý kiến thắc mắc về sự chủ động cầu hôn của Minh Tú – việc mà từ trước giờ người ta mặc định là của đàn ông.

Đoạn đầu clip, nàng siêu mẫu nhắn nhủ: "Một thông điệp quan trọng từ Minh Tú - Cảm ơn vì đã kiên nhẫn chờ tui". Trong 1 bức ảnh khác, anh chàng này còn khá xúc động khi được bạn gái thể hiện tình cảm.

Nhìn màn cầu hôn giản dị nhẹ nhàng nhưng không kém phần lãng mạn của Minh Tú có ai thấy thích sự chủ động của phụ nữ khi “cầu hôn ngược”?

Phụ nữ chủ động cầu hôn là “mất giá”?

Trong một mối quan hệ, dường như người đàn ông luôn là người cầu hôn. Một cuộc khảo sát năm 2014 của Associated Press cho thấy chỉ có khoảng 5% các cặp mà phụ nữ là người chủ động cầu hôn. Cũng một cuộc khảo sát khác vào năm 2017 của trang web Mỹ "The Knot" cho thấy chưa đến 1% lời cầu hôn là do phụ nữ nói ra.

Như câu chuyện của Minh Tú, trước đó có vẻ cô ấy đã để người đàn ông của mình phải chờ đợi 1 thời gian do bản thân cô chưa sẵn sàng nên lần này cô chủ động nói lời cầu hôn.

Ở xã hội hiện đại, khi ai cũng muốn phụ nữ đàn ông bình đẳng thì cũng không nên đánh giá chủ quan nếu ai đó hành động khác truyền thống, định kiến. Không phải ai là người cầu hôn mà quan trọng, họ có thực sự hạnh phúc với quyết định và lựa chọn của mình không mà thôi.

Phụ nữ cầu hôn là chủ động nắm giữ hạnh phúc của riêng mình, tại sao lại gọi là “mất giá”? Vấn đề sẽ nằm ở việc bạn đã chuẩn bị những gì (tâm lý, điều kiện, tình cảm của đối phương) cho 1 lời cầu hôn.

1. Kiểm tra thái độ

Nếu một cô gái quyết định cầu hôn, tốt nhất bạn nên kiểm tra thái độ của chàng trai xem liệu anh ấy có nghiêm túc trong mối quan hệ với bạn hay không. Nếu anh ấy là người thực sự muốn ở bên bạn thì việc ai cầu hôn không quan trọng. Điều đó cho thấy bạn coi trọng mối quan hệ này, nhưng nếu chàng trai ấy không muốn xây dựng gia đình với bạn thì lời cầu hôn sẽ không có tác dụng tích cực mà còn khiến bạn “mất mặt”.

2. Cách tiếp cận thận trọng

Nếu bạn không chắc chắn về thái độ của đối phương đối với mối quan hệ này nhưng vẫn muốn dũng cảm thử, tốt nhất bạn nên cẩn thận lựa chọn phương pháp nhẹ nhàng, kín đáo thậm chí là thăm dò để cho dù có bị từ chối cũng không đến nỗi bị tổn thương. Với những màn cầu hôn rầm rộ, dù tạm thời đối phương đồng ý do áp lực, sau này sẽ hối hận, dẫn đến nhiều vấn đề khó nói, khó giải quyết.

Các cách cầu hôn tinh tế, thể hiện EQ cao của phụ nữ

1. Khéo léo tế nhị

Con gái có thể vẫn còn ngại ngùng khi cầu hôn con trai. Họ đang đối mặt với người mình thích và đó là sự kiện trọng đại trong cuộc đời họ. Họ có thể không chắc chắn về tương lai hoặc không thể chấp nhận hậu quả của một lời từ chối, nhưng nếu họ không hành động, họ sẽ không bao giờ thành công. Lúc này, bạn có thể chọn bài hát để bày tỏ tình cảm của mình với chàng và đưa ra lời đề nghị ngọt ngào.

2. Mạnh mẽ, quyết đoán

Nếu bạn là một cô gái đủ dũng cảm và táo bạo, bạn có thể sắp xếp 1 buổi cầu hôn lãng mạn với hoa và nến. Sau đó nhẹ nhàng nói với chàng trai những điều bạn muốn nói. Có thể anh ấy sẽ hơi ngại ngùng khi phải đối mặt với lời cầu hôn bất ngờ này, nhưng nếu mối quan hệ đạt đến mức có thể kết hôn, anh ấy sẽ nhanh chóng đồng ý một cách hạnh phúc.

3. Tạo bất ngờ

Nếu ở bên nhau đã lâu, công khai phụ huynh nhưng chỉ thiếu cơ hội ngỏ lời cầu hôn thì lúc này, bạn không cần phải xấu hổ hay giấu giếm điều gì. Vào thời điểm thích hợp, bạn có thể bày tỏ tình cảm của mình với anh ấy, dù là đi ăn, đi du lịch hoặc đi dạo… Những điều đàn ông làm được thì bạn cũng có thể làm được, ví dụ 1 chiếc nhẫn dưới tách café, 1 dòng chú thích dán trên món ăn… phá vỡ những điều bình thường và tạo bất ngờ sẽ khiến cả 2 cùng hạnh phúc.

4. Trịnh trọng

Tùy vào từng trường hợp và tình trạng mối quan hệ mà bạn có thể “chơi lớn” hơn, cầu hôn trước mặt phụ huynh. Có gia đình chứng kiến sẽ làm cho sự kiện này trở nên long trọng hơn rất nhiều.