Trong một chia sẻ mới đây, hot TikToker Louis Phạm thu hút sự chú ý lớn từ cộng đồng mạng khi tuyên bố trực diện tin đang mang thai với bạn trai Việt kiều: "Có bầu, có bầu với Phong, không phải tại cái áo tôi mặc đâu, tôi có bầu thiệt".

Tuy nhiên, ngay sau đó, Louis Phạm đã nhanh chóng đính chính và khẳng định đây chỉ là một lời nói đùa. Cô thẳng thắn chia sẻ rằng ở thời điểm hiện tại, mục tiêu lớn nhất của cô là tập trung làm việc và kiếm tiền, chứ hoàn toàn chưa có kế hoạch sinh con như lời đồn đoán. Thậm chí, cô còn dùng những từ ngữ khá gay gắt để phủ nhận việc "có bầu", cho rằng đây là lúc cần sự tỉnh táo để phát triển sự nghiệp thay vì vướng bận chuyện con cái: "Em mà bây giờ có bầu là đâm đầu xuống đất luôn, suy nghĩ lo lắng kiếm tiền đi chứ ai mà có bầu giờ này. Bầu cái gì mà bầu".

Ngoài ra, Louis Phạm còn chủ động làm rõ mối quan hệ tài chính giữa mình và bạn trai Việt kiều sau những chuyến đi Mỹ sang chảnh. Trước những ý kiến cho rằng cô đang dựa dẫm vào bạn trai Việt kiều, được tài trợ cho những lần mua sắm đồ hiệu xa xỉ, cựu hotgirl TDDC khẳng định bản thân là người rất sòng phẳng và độc lập về kinh tế.

Cô nàng tiết lộ toàn bộ chi phí từ vé máy bay, ăn uống cho đến shopping trong chuyến đi vừa qua đều do cô tự chi trả 100%. Dù bạn trai luôn là người tâm lý, chủ động đề nghị hỗ trợ tài chính cho người yêu, nhưng Louis vẫn giữ nguyên tắc "tiền ai nấy tiêu" vì bản thân cô vẫn có nguồn thu nhập ổn định để tự lo cho các nhu cầu cá nhân.

Đáng chú ý, Louis Phạm cũng thẳng thừng đập tan mác "đại gia" mà cư dân mạng thường gán cho bạn trai Việt kiều của mình. Cô khẳng định "Phong không phải là đại gia đâu", như mọi người vẫn lầm tưởng và hy vọng khán giả đừng nhìn vào vẻ bề ngoài hay những món đồ cô mua để đánh giá sai lệch.

Qua những lời chia sẻ này, Louis Phạm không chỉ muốn minh oan cho bản thân trước những tin đồn "dựa hơi" mà còn khẳng định phong cách sống độc lập, tự chủ của mình dù đang trong một mối quan hệ tình cảm nhận được nhiều sự quan tâm.

