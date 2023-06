Quán quân Quang Anh lột xác

Lùm xùm về việc Alen bị loại vì phiếu bầu khán giả và lỗi sơ đẳng trong khâu biên tập của Rap Việt làm lu mờ phần trình diễn của dàn thí sinh xuất hiện ở tập 2. Quang Anh, một trong những rapper được chờ đợi nhất ở Rap Việt mùa 3, nhận 4 chọn. Sau đó, 24k.Right khiến các HLV đồng loạt sử dụng nón vàng.

Quang Anh "lột xác" ngoạn mục ở Rap Việt.

Bất ngờ từ Quang Anh

10 năm trước, Quang Anh nổi tiếng khi góp mặt trong đội Hồ Hoài Anh - Lưu Hương Giang tại The Voice Kid mùa đầu. Quang Anh vào đến chung kết, đánh bại Phương Mỹ Chi và Ngọc Duy để giành ngôi quán quân.

Trước khi đến với Rap Việt mùa 3, Quang Anh có thời gian dài chật vật vì vỡ giọng. Anh được đào tạo bài bản trong môi trường âm nhạc chuyên nghiệp từ bé, nhưng loay hoay để tìm lối đi riêng. Sự hiện diện của Quang Anh tại Rap Việt là bất ngờ, bởi trước đó, không có động thái nào cho thấy quán quân The Voice Kid rẽ hướng để lấn sang con đường của một rapper.

Quang Anh bước lên sân khấu Rap Việt với nghệ danh mới là Rhyder.

Rhyder thể hiện tiết mục Để anh một mình, lấy cảm hứng từ ca khúc gốc cùng tên của nhóm FB Boiz. Nam rapper chọn màu sắc Melodic pha Rn’B. Bằng thế mạnh giọng hát, Rhyder “cân” cả phần hát hook, thay vì nhờ Anh Tú hỗ trợ như phần lớn thí sinh khác.

Producer Machiot, người phối khí cho tiết mục Để anh một mình của Rhyder ở Rap Việt, phân tích: “Bản rap của Rhyder vừa vặn về lyrics, thông điệp truyền tải và kỹ năng trình diễn. Lợi thế của Rhyder là hát tốt, do đó chọn dòng Melodic rap, sẽ dễ dàng thu hút tai nghe khán giả. Năm nay, dường như micro ở Rap Việt không có auto-tune, do đó rapper chơi melodic sẽ gặp khó nếu không hát tốt. Rhyder thì lại có ưu thế đó”.

“Rhyder có thêm điểm mạnh về khả năng xử lý trên sân khấu. Cậu ấy đã đứng trên sân khấu chuyên nghiệp từ bé, trải qua quá trình dài rèn luyện, nên có kinh nghiệm nhất định ở sân chơi này. Từ bản demo đầu tiên Rhyder gửi tôi, cho đến bài thi trên Rap Việt, có nhiều thay đổi. Rhyder biết cách điều chỉnh làm sao để sản phẩm của mình hoàn thiện”, Machiot phân tích thêm.

Trên mạng, khán giả tranh cãi chuyện bài thi của Rhyder chủ yếu là hát thay vì rap. Đúng là phần hát Rn’B của rapper sinh năm 2001 nghiêng về phần hát nhiều hơn, bởi anh thể hiện cả đoạn hook. So với những thí sinh hệ Melodic từng tỏa sáng ở Rap Việt như MCK, Vsoul, Tlinh, chất rap của Rhyder chưa được thể hiện rõ ràng.

Rhyder cần thêm sự sắc sảo khi viết lyrics, có flow biến hóa hơn và linh hoạt sử dụng nhiều trường phái rap vào các tiết mục, nếu muốn tiến xa ở sân chơi này.

Rhyder được phân về đội Andree Right Hand. Nước đi của ban giám khảo khá khó hiểu, khi Andree chưa bao giờ là rapper chơi hệ melodic như Rhyder. Thay vào đó, sở trường của Andree là trap. Nhưng ngược lại, về đội Andree là cơ hội để Rhyder khai phá bản thân, phát triển thêm màu sắc mới trong rap.

24k.Right nhận cơn mưa nón vàng.

Ứng viên vô địch lộ diện

Cho đến hiện tại, 24k.Right là thí sinh nặng ký nhất của Rap Việt mùa 3.

Khi có tin 24k.Right đi casting Rap Việt, giới rap đã dự đoán đây là ứng viên số 1 cho ngôi quán quân mùa này. Bài thi Casting, cho đến tiết mục ở vòng đầu của 24k.Right chứng minh tại sao anh được đánh giá cao như vậy. Màn thể hiện của 24k.Right như một rapper bước lên sân khấu trình diễn, chứ không phải một thí sinh đi thi.

24k.Right vốn là rapper có tiếng về kỹ năng trong giới rap. Sở trường của anh là những bản trap, lyrics kiểu ăn chơi. Chất giọng của 24k.Right có sức nặng và đi flow biến hóa. Nam rapper tạo nên dấu ấn riêng cho mình từ cách đi vần thú vị, kiểu như: “Không cần biết mày ra ngoài đường mày làm gì giỏi giỏi giỏi giỏi / Nghệ với cả sĩ mày chìm hay nổi nổi nổi nổi / Mày vẫn phải quay về nhà khi chân mày mỏi mỏi mỏi mỏi / Đây là lúc mày phải trả lời câu hỏi hỏi hỏi hỏi”.

So với Right khi đi thi King of Rap và hiện tại, nam rapper đã tiết chế nhiều hơn. Bài thi của anh ở Rap Việt có chuyên môn rap vừa đủ, đổi lại là chủ đề, lyrics dễ hiểu, mang tính đại chúng. Đây là bước tiến quan trọng để 24k.Right bứt phá, tiến sâu trong game show và lan tỏa tên tuổi đến nhiều khán giả.

Về với đội B Ray, 24k.Right hứa hẹn có nhiều bứt phá. B Ray vốn là rapper hàng đầu của dòng trap ở Việt Nam. Bên cạnh đó, chủ nhân hit Ex’s Hate Me làm nhạc đa dạng ở mọi thể loại rap và từng sản phẩm đều có thành công nhất định.

Sau 2 tập, Rap Việt mùa này có 2 ứng viên nặng ký thật sự là Gung0cay và 24k.Right. Pháp Kiều, Quang Anh là những tân binh còn nhiều tiềm năng khai phá. Trong khi đó, Yuno Bigboi và DT - 2 cựu thí sinh Rap Việt - được kỳ vọng rất cao, nhưng gây thất vọng lớn ở vòng một.