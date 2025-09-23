Quán quân Olympia đầu tiên trong lịch sử đến từ trường chuyên miền Tây đình đám, cuộc sống hiện tại ở "trời Tây" đầy ấn tượng

Đường Lên Đỉnh Olympia là chương trình truyền hình kiến thức nổi tiếng của Đài Truyền hình Việt Nam, lần đầu phát sóng năm 1999. Với format độc đáo gồm nhiều vòng thi trí tuệ hấp dẫn, chương trình không chỉ là sân chơi dành cho học sinh THPT cả nước mà còn trở thành bệ phóng cho nhiều gương mặt tài năng. Trải qua 25 mùa, Olympia đã tìm ra hàng chục quán quân xuất sắc, nhiều người trong số đó tiếp tục hành trình học tập, nghiên cứu và gặt hái thành công tại các trường đại học hàng đầu trong và ngoài nước.

Trở lại năm 1999 vào thời điểm chương trình phát sóng mùa đầu tiên, nữ sinh Trần Ngọc Minh đến từ THPT chuyên Nguyễn Bỉnh Khiêm (Vĩnh Long) đã xuất sắc chinh phục vòng nguyệt quế Chung kết năm, trở thành nữ Quán quân đầu tiên của Đường Lên Đỉnh Olympia. Trong trận chung kết, Ngọc Minh vượt qua các đối thủ Nguyễn Thành Vinh, Nguyễn Đắc Dương và Phan Minh Châu với 325 điểm, bỏ xa người về nhì tới 75 điểm.

Trần Ngọc Minh là Quán quân đầu tiên trong lịch sử chương trình Đường Lên Đỉnh Olympia.

Cho những ai chưa biết, trường THPT chuyên Nguyễn Bỉnh Khiêm (Vĩnh Long) là ngôi trường trọng điểm của tỉnh Vĩnh Long nói riêng và khu vực miền Tây Nam Bộ nói chung. Thành lập năm 1991, trường được đặt theo tên vị hiền triết Nguyễn Bỉnh Khiêm với kỳ vọng đào tạo nên những thế hệ học trò tài năng, có tầm nhìn và trí tuệ. Không chỉ nổi tiếng với bề dày thành tích trong các kỳ thi học sinh giỏi quốc gia và quốc tế, trường còn là cái nôi nuôi dưỡng nhiều gương mặt xuất sắc.

Về phần Quán quân Olympia đầu tiên, sau chiến thắng, Ngọc Minh giành học bổng du học tại Đại học Swinburne, Australia. Tại đây, cô hoàn thành chương trình kỹ sư chuyên ngành Viễn thông và Công nghệ thông tin với kết quả thuộc top 5% sinh viên xuất sắc nhất trường. Thành tích này giúp cô tiếp tục nhận học bổng toàn phần để theo học chương trình Tiến sĩ ngành Mạng thông tin tại Swinburne.

Sau chiến thắng, Ngọc Minh giành học bổng du học tại Đại học Swinburne, Australia.

Sau khi bảo vệ thành công luận án, Trần Ngọc Minh làm việc tại một công ty viễn thông ở Úc. Năm 2019, một số nguồn tin cho biết cô từng đảm nhận vị trí Giám đốc tiếp thị cho tổ chức từ thiện Open Your Hearts. So với những Quán quân sau này, sự nghiệp và học vấn của Ngọc Minh không hề kém cạnh.

Dù thành công, Ngọc Minh lại chọn cách sống kín đáo. Nhiều năm qua, cô hầu như không chia sẻ thông tin cá nhân với truyền thông, tài khoản Facebook cá nhân cũng khóa chế độ công khai. Được biết, nữ quán quân Olympia mùa đầu hiện cùng chồng định cư tại Melbourne (Australia). Hai vợ chồng kết hôn từ năm 2013 và hiện đã một tổ ấm hạnh phúc.

Ngọc Minh có gia đình hạnh phúc.

Từ những hình ảnh hiếm hoi được chia sẻ, có thể thấy Trần Ngọc Minh đang tận hưởng cuộc sống hạnh phúc, trọn vẹn. Dù xa quê, gia đình cô vẫn chú trọng gìn giữ văn hóa truyền thống Việt Nam, thể hiện qua việc cho các con mặc áo dài đỏ vào dịp Tết, thưởng thức món ăn truyền thống như bánh chưng, hay giữ thói quen lì xì đầu năm.