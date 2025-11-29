Những ngày gần đây, câu chuyện "rau đắt như thịt" không chỉ là lời than vui trên mạng xã hội mà đã trở thành nỗi lo thật sự với nhiều người dân và ngừoi bán hàng ăn. Khi chi phí đầu vào tăng vọt, mỗi bó rau, mớ hành đều ảnh hưởng trực tiếp đến giá thành và hoạt động kinh doanh.

Tại Hà Nội, theo VOV, khảo sát ngày 18/11 tại nhiều chợ truyền thống như chợ Hôm, chợ Nguyễn Công Trứ, chợ Long Biên cho thấy giá rau đột ngột leo thang từ 2 - 4 lần so với trước. Những loại vốn quen thuộc và rẻ như cải xanh nay có giá 20.000 - 30.000 đồng/bó 1kg; cải bắp 25.000 - 35.000 đồng/cây; rau cúc 25.000 đồng/mớ... Thậm chí dưa chuột 40.000 đồng/kg, mướp hương 30.000 đồng/kg và su hào cũng đã lên 10.000 – 15.000 đồng/củ.

Mức giá này không chỉ khiến các gia đình phải cân nhắc bữa ăn mà còn tạo áp lực nặng nề lên những quán ăn vốn tiêu thụ rau với số lượng lớn mỗi ngày. Khi rau - vốn từng chỉ chiếm một phần nhỏ trong chi phí - nay trở thành khoản tốn kém đáng kể, nhiều chủ quán đứng trước bài toán khó: tăng giá hay chấp nhận giảm lợi nhuận?

(Ảnh minh hoạ)

Trao đổi với chủ quán chả cá 1871 tại phố Phùng Hưng (Hà Nội), anh cho biết giá rau những ngày qua đúng là tăng "chóng mặt". Món chả cá đặc trưng của quán sử dụng rất nhiều hành và thì là - 2 loại rau đều đang tăng mạnh.

Anh chia sẻ: "Khoảng một tuần trước, thì là tăng lên đến 120.000 đồng/kg, ngang với giá thịt. Nhà anh lại để khách ăn thoải mái, gọi thêm rau cũng không tính tiền. Thành ra chi phí tăng đáng kể."

Trước bài toán này, chủ quán không lựa chọn cách tăng giá món mà tự điều chỉnh. Anh chọn phương án cân đối lượng rau trong mỗi phần ăn: Khi giá thì là tăng cao, anh sẽ giảm loại rau này đi một chút và thay bằng hành lá. Anh cũng tiết lộ rằng do có khách ăn nhiều rau nhưng cũng có khách ăn ít rau, thế nên anh sẽ dựa vào đó để cân đối sao cho phù hợp.

Chả cá 1871 phục vụ rau cho khách ăn thoải mái, gọi thêm cũng không tính tiền (Ảnh: Châu Anh)

(Ảnh: Châu Anh)

Với anh Thế - chủ quán phở trên phố Trần Tế Xương, việc rau tăng giá cũng tác động không nhỏ, bởi phở là món cần nhiều hành, chanh hay ớt... Tuy nhiên, anh Thế khẳng định sẽ không tăng giá phở vào thời điểm này.

"Trong kinh doanh có lúc dễ lúc khó. Lúc rút giá mình không giảm cho khách, thì lúc tăng mình cũng phải nghĩ cho khách trước. Trừ khi giá leo thang mức không thể chịu được, còn hiện tại tôi vẫn giữ giá. Rau tăng thế này chắc chỉ là giai đoạn thôi, rồi cũng sẽ bình ổn lại", anh chia sẻ.

Tinh thần "vì khách hàng" của anh khiến nhiều người cảm thấy rất thích thú. Đối với những chủ quán như anh, giữ giá không chỉ là chuyện cạnh tranh, mà còn là sự trân trọng dành cho khách - những người ủng hộ quán mỗi ngày.

Quán phở của anh Thế cũng quyết giữ giá, vì khách hàng (Ảnh: Châu Anh)

Anh Thế - chủ quán phở trên phố Trần Tế Xương (Ảnh: Châu Anh)

Trong bối cảnh giá thực phẩm biến động liên tục, các hàng quán ăn uống là những đối tượng chịu tác động trực tiếp nhất. Mỗi người chủ có một cách xoay xở: người giảm nhẹ một vài nguyên liệu, người thay đổi khẩu phần hợp lý, người chọn giữ giá và chấp nhận lợi nhuận thấp đi một chút. Dẫu vậy, điểm chung là đều muốn khách hàng vẫn có được một bữa ăn trọn vẹn, không phải băn khoăn bởi những thay đổi bất đắc dĩ.