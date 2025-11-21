Rau củ đắt hơn thịt, người Hà Nội choáng như bị 'móc túi'

"Bão giá" rau củ quả

Chị Ngọc Loan (ở Thanh Xuân, Hà Nội) cho biết, chưa bao giờ, tiền đi chợ cho gia đình 5 người tốn kém như lúc này, dù lượng thực phẩm mua về không thay đổi đáng kể so với trước đó.

“100.000 đồng chỉ mua được rau cho khoảng 2 ngày. Rau muống 25.000 đồng/mớ nhỏ, nếu xào rau phải mua 2 mớ/bữa; 2 quả cà chua nhỏ để nấu canh 18.000 đồng. Đến hành lá cũng đắt, không thể mua vài nghìn như trước”, chị Loan nói.

Ghi nhận tại một số chợ dân sinh ở Hà Nội như Nhân Chính, Ngã Tư Sở, Yên Hòa… rau muống tăng từ mức 8.000 -10.000 đồng/mớ lên 20.000-30.000 đồng; các loại cải dao động 40.000-50.000 đồng/kg; su su, dưa chuột khan hiếm, giá có nơi tăng gấp đôi; cà chua hiện có giá 55.000-60.000 đồng/kg. Nhiều bà nội trợ nhẩm tính, không ít mặt hàng giá đã tăng gấp đôi, thậm chí gấp 3 lần so với trước đợt mưa lũ. Rau gia vị vốn là “phụ” cũng trở thành “gánh nặng” trong chi tiêu của người đi chợ.

Tại chợ Ô Chợ Dừa, tiểu thương Bùi Thị Thu cho biết, lượng hàng về đầu mối giảm thấy rõ, trong khi giá nhập tăng mạnh. Rau xấu mã hơn, phần dập, thối phải bỏ đi nhiều.

“Giá bán tăng nhưng tôi không lãi hơn. Giờ khách mua hành phải cân, chứ không còn chuyện bốc áng vài nghìn. Dưới 5.000 đồng tôi không bán được”, bà nói.

Giá rau liên tục tăng mạnh trong thời gian gần đây.

Trong khi đó, giá thịt, thủy sản, gia cầm những ngày gần đây tương đối ổn định. Hệ quả là, tiền dành cho mua rau củ trong mỗi bữa ăn đã tiệm cận, thậm chí xấp xỉ tiền thịt cá - một nghịch lý hiếm gặp trên mâm cơm người Việt.

Theo các tiểu thương và hợp tác xã, sở dĩ giá rau liên tục tăng chóng mặt trong những ngày gần đây là do những đợt mưa bão, ngập úng kéo dài vừa qua. Tại vùng rau Hợp tác xã Văn Đức - một trong những “vựa rau” lớn cung ứng cho Hà Nội với khoảng 200ha canh tác, sản lượng xuất bán cho siêu thị, bếp ăn tập thể vốn khoảng 70-80 tấn/ngày, nay nhiều thời điểm chỉ còn 40-50 tấn/ngày do thiệt hại sau mưa lũ. Rau ăn lá, rau gia vị hỏng nhiều, cây còi cọc, năng suất giảm mạnh. Các hệ thống siêu thị, trung tâm phân phối cũng chịu cùng áp lực.

Nguyên nhân

Đại diện MM Mega Market cho biết, mưa lớn gây sạt lở, chia cắt nhiều tuyến đường tại Đà Lạt, Lâm Đồng, khiến việc vận chuyển rau củ từ “thủ phủ rau” này ra miền Trung, miền Bắc bị gián đoạn.

Một số tuyến huyết mạch như Nha Trang - Quy Nhơn - Phú Yên bị ngập lụt tại nhiều vị trí, hàng chục chuyến xe chở rau, hàng khô, đông lạnh phải chờ hướng dẫn điều tiết lưu thông khi nước rút. Nguồn cung cho các kho trung tâm, trong đó có kho Bắc Ninh vì thế luôn trong tình trạng căng thẳng.

Người tiêu dùng phải 'thắt lưng buộc bụng", cân nhắc kỹ khi mua rau.

Theo Sở Nông nghiệp và Môi trường (NN&MT) TP. Hà Nội, từ đầu tháng 9, giá rau xanh các loại bắt đầu tăng do sản lượng sụt giảm bởi thời tiết bất lợi. Đặc biệt, mưa lớn cuối tháng 10 đã gây ngập úng hàng trăm héc-ta rau màu, sản lượng giảm mạnh, nguồn hàng không đủ cung ứng, khiến giá rau xanh tại chỗ tăng vọt. Cà chua tại vườn giá lên đến 35.000-40.000 đồng/kg; cải thảo 25.000 đồng/kg; rau tần ô 35.000 đồng/kg; hành lá 50.000 đồng/kg - cao gấp nhiều lần so với khi thời tiết bình thường

Sở NN&MT Hà Nội cho biết, đang phối hợp với địa phương, hợp tác xã đẩy nhanh tái sản xuất cây vụ đông, mở rộng diện tích rau ngắn ngày để bù đắp thiếu hụt; đồng thời tăng cường kết nối với các vùng trồng lớn, nhằm bảo đảm nguồn cung ổn định cho thị trường Thủ đô.

"G iá rau xanh chỉ có thể hạ nhiệt khi hội đủ ba điều kiện: Thời tiết ổn định trở lại; các vùng trồng khôi phục sau ngập úng; và nguồn cung vụ đông, đặc biệt là các loại rau ngắn ngày bước vào giai đoạn thu hoạch rộ. Thông thường, chu kỳ từ lúc khôi phục sản xuất tới lúc nguồn cung ra thị trường dồi dào cần ít nhất 3-4 tuần.

Nhiều hợp tác xã trên địa bàn đang gấp rút gieo trồng bổ sung, tái canh tác, chuyển một phần diện tích sang trồng các loại rau nhanh cho thu hoạch, để kịp đáp ứng nhu cầu cuối năm và Tết. Các đơn vị phân phối cũng tìm cách đa dạng hóa nguồn cung - tăng nhập từ những vùng ít bị ảnh hưởng mưa bão và nhập khẩu một số loại rau củ bảo quản được dài ngày", đại diện Sở NN&MT cho hay.