Giá rau ở TP.HCM bớt nóng, chợ online rủ nhau bán rau củ đồng giá 35.000 đồng/kg

Ghi nhận tại một số chợ dân sinh cho thấy các loại rau xanh đã về chợ đa dạng hơn và giá cũng hạ nhiệt dần. Chị Thu Lệ, chủ quầy rau tại chợ Phước Bình, cho biết giá rau chị nhập về giảm khoảng 10.000 đồng/kg từ ngày 20/11, nên giá lẻ mấy ngày qua chị bán cho khách cũng giảm tương ứng.

Như rau muống chị đang bán 2 loại 30.000 đồng và 40.000 đồng/kg, giảm 10.000 - 11.000 đồng/kg so với trước đó. Cải thìa cũng còn 45.000 đồng/kg, giảm khoảng 12.000 đồng/kg. Các loại cải thảo, bắp cải, cải dún... cũng có giá 35.000 - 45.000 đồng/kg.

Giá rau xanh tại TP.HCm đã có những ngày tăng nóng khi vùng trồng thiệt hại nặng nề vì mưa lũ.

Chỉ có hành lá và ngò rí vẫn đang giữ giá cao vì nhà vườn hư hại nhiều do mưa liên tục. Hiện hành lá có giá 100.000 đồng/kg, ngò rí khoảng 11.000 đồng/kg, tăng gấp đôi so với trước đây. Cà chua cũng còn giữ giá 50.000-60.000 đồng/kg tùy loại.

Rau xanh hạ nhiệt, các loại củ quả như bầu, bí, cà rốt, su su, thơm... giá cũng giảm dần, về quanh mức 30.000-40.000 đồng/kg.

Trên các hội nhóm chợ online, sau nhiều ngày đứt hàng, từ cuối tuần này, rau xanh, củ quả đã được bán trở lại rôm rả hơn, dù chưa đa dạng nhưng giá khá mềm, quanh 35.000-40.000 đồng/kg. Phần lớn các hội nhóm, chợ online chọn bán đồng giá cho khách quen dễ chọn mua, với mức 35.000 đồng/kg cho cả rau và củ.

Chị Đình Minh, một đầu mối chuyên rau củ, trái cây ở phường Phú Hữu, cho biết sau mấy tuần mưa đứt hàng, rau củ hướng Tiền Giang, Long An và Gia Lai, Đắk Lắk đã về đều hơn; một số vườn mối quen của chị ở khu Bình Dương, Bình Phước (cũ) cũng cung ứng khá nhiều loại nên từ giữa tuần qua, sạp chị lượng rau về gần như bình thường trở lại.

Các loại rau xanh đã có giá mềm hơn rất nhiều so với tuần trước....

Củ quả từ các vùng ảnh hưởng ngập lụt cũng dần về TP.HCM.

Trên các chợ online, chị Minh đang bán rau củ đồng giá 35.000 đồng, từ cải dún, mồng tơi, rau ngót, cải thìa, rau muống, cải ngọt, mầm bắp cải, cà rốt, khoai tây, cà tím, dưa leo, củ dền, khoai môn, khoai lang... Riêng các loại rau thơm giá cao hơn, khoảng 60.000 đồng/kg. Chị cho biết so với 2 tuần trước, mức giá rau củ đã giảm nhiều, một số loại như như củ dền, cà tím, cải thảo gần như về ngang giá trước đây.

Chị Thúy Ngân, một đầu mối chuyên cung cấp thực phẩm miền Trung, cũng cho biết sạp chị đã có trở lại các loại rau ngót, rau lang, mướp hương, khổ qua. Chị cũng bán đồng giá 35.000 đồng/kg cho tất cả loại sạp rau mình có.

Tại họp báo kinh tế - xã hội chiều 20/11, ông Ngô Hồng Y, Trưởng phòng Quản lý thương mại, Sở Công Thương TP.HCM, cho biết mưa lớn liên tiếp ở các tỉnh trồng rau, củ, quả chủ lực cung ứng cho TP.HCM đã khiến rau củ hư hại, nguồn cung về thành phố trở nên khan hiếm, dẫn đến giá tăng.

Mấy ngày qua, lượng nông sản thông qua 3 chợ đầu mối ở thành phố hiện đạt bình quân 6.500 - 7.500 tấn/ngày. Trong đó, rau, củ, quả duy trì ở mức 3.500 - 3.900 tấn/ngày.

Sở Công Thương dự báo từ nay đến cuối năm có thể thiếu hụt cục bộ nguồn cung rau, củ, đặc biệt trong bối cảnh nhu cầu trên địa bàn thành phố tăng dần theo chu kỳ mùa vụ và phục vụ Tết.

Cũng theo ông Y, hiện nguồn cung ứng chủ lực rau, củ, quả cho thành phố vẫn đến từ ba khu vực: Lâm Đồng, các tỉnh miền Tây và Đông Nam Bộ. Trong đó, tỉnh Lâm Đồng với Đà Lạt, Đơn Dương, Đức Trọng là vùng cung ứng lớn nhất cho thành phố ở nhóm rau, củ, quả ôn đới và rau an toàn, chiếm tỷ trọng khoảng 60-70% sản lượng.

Các chuỗi cung ứng lớn đảm bảo đủ rau củ, giữ mức giá ổn định để điều tiết thị trường.

Các tỉnh Đồng bằng sông Cửu Long cung ứng chủ yếu rau ngắn ngày, củ, quả nhiệt đới, chiếm tỷ trọng khoảng 20 - 30%. Nguồn bổ sung đến từ các tỉnh Đông Nam Bộ, Tây Nguyên và một phần nhỏ từ nhập khẩu, chiếm tỷ trọng khoảng 10 - 20%.

Bên cạnh mưa, lũ dài ngày, tại những vùng trồng rau còn xảy ra ngập úng, sạt lở khiến giao thông chia cắt đã ảnh hưởng đến cung ứng và giá. Giá bán lẻ đối với rau ăn lá, xà lách, cải, cà chua, dưa leo... biến động cục bộ, tăng từ 10 - 30% tại các chợ truyền thống.

Để bảo đảm nguồn cung và ổn định giá cả mặt hàng rau, củ, quả, Sở Công Thương đang phối hợp các nhà cung ứng lớn trên địa bàn chủ động tìm kiếm, đa dạng hóa nguồn cung, tăng cường nhập hàng từ các vùng, tỉnh ít bị ảnh hưởng bởi mưa, lũ để bù đắp vào số lượng rau xanh thiếu hụt.

Sở khuyến khích nhập khẩu bổ sung các loại rau, củ, quả có thể bảo quản lâu ngày từ các nguồn uy tín, nhằm bảo đảm khả năng cung ứng cho người dân thành phố trong giai đoạn này.

Theo ông Nguyễn Nguyên Phương, Phó Giám đốc Sở Công Thương TP.HCM, nguồn cung thực phẩm, rau củ của thành phố tuy có gặp khó khăn nhưng vẫn ổn định, sản lượng vẫn duy trì được. Các nhà phân phối lớn cam kết cố gắng tối đa để đảm bảo cung ứng hàng hóa, bình ổn giá.

"Rau xanh ngắn ngày, sẽ có vụ thu hoạch mới sớm bổ sung cho thị trường, để tăng nguồn cung trở lại, giúp giá cả nhanh chóng ổn định. Ngành Công Thương cũng thường xuyên kiểm tra thị trường, hạn chế tối đa tình trạng đầu cơ, lợi dụng giá cả hàng hóa tăng, khan hiếm để té nước theo mưa, đẩy giá bất hợp lý", ông Phương nói thêm.