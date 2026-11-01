Quán Nhà Haha tập 3: Cả dàn cast quây quần làm chè heo quay, cùng nhau ăn bữa cơm đầy lưu luyến giữa ngôi nhà 135 tuổi

Không chỉ tiếp tục hành trình khám phá ẩm thực xứ Huế, Quán Nhà Haha tập 3 còn đưa dàn cast đến với vẻ đẹp của phá Tam Giang và những câu chuyện đời thường tại làng Nham Biều. Giữa nhịp làm việc tất bật của quán ăn, những tình huống hài hước liên tục xuất hiện, xen lẫn khoảnh khắc xúc động khi các thành viên ngày càng gắn bó với gia đình cô Bé, chú Phước.

Ngọc Thanh Tâm xúc động trước câu chuyện đời của cô Bé

Sau ngày bán hàng thứ ba, các thành viên Quán Nhà Haha có dịp dùng bữa cùng cô Bé và chú Phước trong ngôi nhà gia đình tại làng Nham Biều, Huế. Không khí bữa cơm trở nên đặc biệt ấm cúng khi hai chủ nhà ngỏ lời mời dàn cast ở lại thêm một ngày sau khi chương trình kết thúc. Cô Bé còn mong có thêm thời gian nấu những món ăn Huế để mọi người thưởng thức.

Lời mời giản dị ấy cho thấy tình cảm giữa gia đình chủ nhà và những vị khách đã dần trở nên thân thiết sau nhiều ngày cùng sinh hoạt, nấu nướng và đón tiếp thực khách.

Trong tập này, dàn cast còn có chuyến trải nghiệm phá Tam Giang vào thời điểm hoàng hôn. Khung cảnh mặt nước trải dài dưới ánh chiều mang đến một khoảng lặng thú vị sau những ngày bận rộn trong gian bếp. Các thành viên hào hứng thử sức với công việc bắt trìa, một loại nhuyễn thể quen thuộc ở vùng đầm phá. Tuy nhiên, Quốc Thiên lại gặp sự cố nhỏ khi bị gai dăm đâm vào chân trong lúc trải nghiệm. Tình huống bất ngờ khiến chuyến đi có thêm một kỷ niệm khó quên.

Trở về nhà, mọi người tiếp tục được cô Bé chiêu đãi những món ăn đặc trưng của địa phương như cơm hến và chè hạt sen. Món cơm hến được kết hợp cùng mắm ruốc Huế, nước mắm chua ngọt và phần nước hến nóng, mang đến hương vị dân dã đặc trưng của vùng đất cố đô.

Cũng trong bữa ăn, cô Bé có dịp chia sẻ về những năm tháng nhiều vất vả của mình. Là con gái lớn trong gia đình, cô sớm gánh vác trách nhiệm chăm lo cho người thân. Sau khi lập gia đình, cô tiếp tục đảm nhận vai trò dâu trưởng, chăm sóc cha mẹ chồng và gìn giữ nếp nhà, nơi thờ tự của gia đình.

Những tâm sự chân thành của cô Bé khiến Ngọc Thanh Tâm xúc động và nhớ đến mẹ mình. Đó cũng là một trong những khoảnh khắc cho thấy Quán Nhà Haha không chỉ có những thử thách nấu ăn mà còn là nơi các thành viên được lắng nghe, thấu hiểu những câu chuyện phía sau cuộc sống của người dân địa phương.

Bùi Công Nam hối hả chạy theo tô canh, Quốc Thiên vừa nấu ăn vừa phục vụ văn nghệ

Bước sang ngày bán hàng thứ tư, không khí tại Quán Nhà Haha lại trở nên tất bật. Các thành viên nhanh chóng phân chia công việc để chuẩn bị thực đơn với nhiều món ăn đậm hương vị Huế, gồm mực nhồi thịt, canh chua trìa, nấm tràm xào tôm thịt, gà bóp rau răm và trà vả.

Trong khi Út Khánh cùng Xuân An phụ trách chuẩn bị bữa sáng, những người còn lại bắt tay vào sơ chế nguyên liệu. Anh Cả Thuận đảm nhận phần chuẩn bị mực, còn Hai Thiện và Xuân An phụ trách nhồi nhân gồm thịt, mộc nhĩ và miến cắt nhỏ. Sau khi hấp chín, mực được chiên vàng rồi áo qua nước mắm tiêu để hoàn thiện món ăn.

Ở một góc bếp khác, Quốc Thiên được cô Bé hướng dẫn thực hiện món gà bóp rau răm. Nam ca sĩ phải chú ý từ khâu xé thịt gà, chuẩn bị hành đến cách nêm nếm sao cho các nguyên liệu hòa quyện.

Món canh chua trìa cũng đòi hỏi không ít công sức. Sau khi trìa được luộc chín, Út Khánh, Hai Thiện và chú Phước kiên nhẫn tách lấy phần thịt. Canh được nấu cùng cà chua, dứa, khế và me, tạo nên vị chua thanh đặc trưng.

Trong khi đó, Ngọc Thanh Tâm và Bùi Công Nam đảm nhận món nấm tràm xào tôm thịt. Quá trình chế biến còn có những hướng dẫn về việc sử dụng ngò gai hoặc lá lốt để tăng hương vị. Dù đã có nhiều kinh nghiệm hơn sau những ngày mở quán, dàn cast vẫn không tránh khỏi những tình huống dở khóc dở cười.

Đáng chú ý là sự cố một tô canh chua chưa hoàn thiện đã được mang ra phục vụ thực khách. Khi phát hiện nhầm lẫn, Bùi Công Nam phải vội vàng chạy đến xin lại tô canh để xử lý. Khoảnh khắc hối hả của nam nhạc sĩ trở thành một điểm nhấn hài hước giữa giờ bán hàng bận rộn.

Bù lại, món trà vả do Ngọc Thanh Tâm thực hiện bất ngờ được yêu thích. Không chỉ thực khách mà ngay cả các thành viên trong chương trình cũng liên tục muốn uống thêm, khiến món nước trở thành một trong những điểm nhấn của thực đơn.

Không dừng lại ở việc nấu nướng và phục vụ, dàn cast còn mang âm nhạc đến với quán ăn. Quốc Thiên thể hiện ca khúc Tuyết rơi mùa hè, trong khi Bùi Công Nam góp vui bằng bài hát Tết này con sẽ về. Những tiết mục ngẫu hứng khiến bữa ăn của thực khách thêm phần đặc biệt.

Cả nhà quây quần làm chè heo quay, cô Bé và chú Phước tiếp tục khiến dàn cast lưu luyến

Sau những giờ làm việc dưới thời tiết oi nóng, cơn mưa xuất hiện mang đến bầu không khí dễ chịu. Đây cũng là lúc các thành viên cùng nhau học làm chè bột lọc heo quay, món ăn độc đáo của ẩm thực Huế.

Khác với nhiều loại chè ngọt quen thuộc, chè bột lọc heo quay có phần nhân là thịt heo quay được cắt nhỏ, rim cùng đường rồi bọc trong lớp bột lọc dẻo dai. Sự kết hợp giữa vị ngọt của nước chè, lớp vỏ dai và phần nhân mằn mặn tạo nên nét riêng của món ăn.

Minh Hằng hướng dẫn cả nhóm nhào bột, trong khi những thành viên khác cùng tham gia chuẩn bị và tạo hình từng viên chè. Không phải sản phẩm nào cũng có hình dáng đẹp mắt, nhưng chính những thành phẩm có phần ngộ nghĩnh lại khiến buổi làm bếp thêm vui vẻ.

Duy Khánh, Quốc Thiên và Bùi Công Nam còn tranh thủ ca hát, khuấy động không khí. Riêng Quốc Thiên có lúc hài hước than thở chuyện mình bị "cô lập" khi phải ngồi một mình trong bếp để gọt vả.

Khi công việc hoàn tất, mọi người lại quây quần bên mâm cơm tối với những món ăn như vịt lộn um bầu, mép bò chấm ruốc và chè heo quay. Trong bữa cơm, chú Phước chia sẻ thêm về ngôi nhà gia đình đã có lịch sử hơn 135 năm. Câu chuyện khiến không gian sinh hoạt của các thành viên càng trở nên gần gũi, bởi đây không đơn thuần là nơi nghỉ chân của dàn cast mà còn lưu giữ ký ức của nhiều thế hệ.

Một thông tin khác được Quốc Thiên chia sẻ là anh sẽ vắng mặt trong ngày tiếp theo vì lịch trình cá nhân. Trước thông báo này, các thành viên không bỏ lỡ cơ hội trêu chọc nam ca sĩ bằng những phản ứng hài hước. Trong khi đó, Xuân An hứa sẽ đưa mọi người đi chơi vào ngày nghỉ, mở ra sự háo hức về những trải nghiệm tiếp theo tại Huế.

Qua ba tập phát sóng, Quán Nhà Haha đang dần tạo nên nhịp kể riêng bằng sự kết hợp giữa ẩm thực, cảnh sắc địa phương và những câu chuyện gia đình. Bên cạnh những màn phối hợp còn vụng về trong gian bếp, điều đọng lại là cách các thành viên từng bước hòa vào nhịp sống của cô Bé, chú Phước, từ một nhóm khách phương xa trở thành những người thân quen cùng ăn cơm, cùng làm việc và chia sẻ chuyện đời.