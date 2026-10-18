Tập 1 Quán Nhà Haha mở ra hành trình mới của Jun Phạm, Bùi Công Nam, Rhymastic, Ngọc Thanh Tâm và Duy Khánh tại Huế. Không còn chỉ gặp nhau trong những thử thách quen thuộc, các nghệ sĩ lần này cùng hóa thân thành đầu bếp, nhân viên phục vụ tại quán ăn gia đình của cô Bé và chú Phước. Từ học cách chuẩn bị món ăn, dọn bàn đến đón khách, mỗi người đảm nhận một công việc riêng, tạo nên bức tranh đời thường vừa bận rộn vừa ngập tiếng cười.

Dàn cast chào sân đậm chất Cố đô, bắt đầu hành trình làm nhân viên quán ăn

Ngay từ những phút đầu, chương trình đưa khán giả đến với không gian thơ mộng của Huế qua màn chào sân mang đậm dấu ấn địa phương. Jun Phạm thong dong trên thuyền rồng ở sông Hương, ngân nga câu hát quen thuộc về xứ Huế. Bùi Công Nam đi taxi và hào hứng trò chuyện với tài xế về dự định mở quán ăn, trong khi Ngọc Thanh Tâm và Duy Khánh cùng xuất hiện trên chiếc xích lô truyền thống, di chuyển qua cầu Nguyễn Hoàng. Rhymastic là người đến điểm hẹn sớm nhất, tranh thủ tận hưởng không khí thiên nhiên trước khi hội ngộ các thành viên còn lại.

Sau màn gặp gỡ rộn ràng, cả nhóm nhận mật thư và tìm đến quán ăn gia đình của cô Bé, chú Phước. Tại đây, 5 nghệ sĩ được gia đình đón tiếp nồng hậu và thưởng thức bánh canh Nam Phổ trong bữa sáng đầu tiên.

Không chỉ đến để trải nghiệm, các thành viên còn chuẩn bị những món quà nhỏ dành tặng gia đình chủ quán. Duy Khánh chu đáo mang tạp dề in tên cả 5 người, còn Jun Phạm tặng cô chú một chiếc chuông gió với mong muốn mang lại may mắn, tài lộc. Ngọc Thanh Tâm cũng mang theo bộ dụng cụ bếp màu hồng xinh xắn, góp thêm sắc màu cho gian bếp.

Sau những phút làm quen, cả nhóm nhanh chóng bước vào công việc để kịp mở cửa đón khách. Và cũng từ đây, những tình huống dở khóc dở cười bắt đầu xuất hiện.

Jun Phạm vào bếp trổ tài, Duy Khánh khiến đồng đội "bất lực"

Đảm nhận vai trò bếp chính cùng cô Bé, Jun Phạm được hướng dẫn chế biến những món ăn đặc sản như canh mít lá lốt, vả xúc bánh tráng và cá bống thệ kho tộ. Với khả năng nấu nướng của mình, nam ca sĩ nhanh chóng bắt nhịp công việc, góp phần đưa những món ăn mang hương vị Huế đến với thực khách.

Trong khi đó, Bùi Công Nam theo chân chú Phước học cách trải khăn, sắp xếp bát đũa và chuẩn bị bàn ăn. Từng có thời gian làm phục vụ tại nhà hàng, anh vẫn thừa nhận mình đã quên một số thao tác sau thời gian dài không làm công việc này. Có dịp trò chuyện riêng với chú Phước, nam nghệ sĩ còn tranh thủ "nịnh" chú bằng cách gọi "chú yêu yêu", hài hước đến mức còn đùa chuyện xin chia sổ đỏ.

Trái ngược với sự tập trung của Jun Phạm trong gian bếp, Duy Khánh lại trở thành tâm điểm của những tình huống gây cười ở khu vực phục vụ. Được giao nhiệm vụ tiếp đón khách và truyền món vào bếp, anh liên tục khiến đồng đội phải lo lắng vì không thể nhớ hết thực đơn. Dù quán phục vụ combo gia đình theo thực đơn trong ngày, Duy Khánh vẫn phải bê nguyên bảng menu lớn ra tận bàn để giới thiệu với khách.

Đáng nói hơn, dù đã cẩn thận hỏi đi hỏi lại món khách gọi đến ba lần, khi chạy vào bếp báo đơn, anh vẫn khiến mọi người dở khóc dở cười với câu trả lời "chắc là…". Jun Phạm, người đã quá hiểu tính cách của Duy Khánh từ thời Gia Đình Haha, không khỏi nghi ngờ mỗi lần đàn em chạy vào báo món.

Tuy nhiên, sự vụng về trong công việc không làm Duy Khánh mất đi thế mạnh khuấy động không khí. Anh liên tục tung ra những màn đối đáp hài hước, giúp khách hàng thoải mái hơn và mang tiếng cười đến cho cả gia đình chủ quán lẫn các thành viên.

Ở một góc khác, Ngọc Thanh Tâm tiếp tục đảm nhận công việc rửa bát. Dù vẫn chưa thoát khỏi nhiệm vụ quen thuộc từ mùa trước, cô lại tỏ ra khá vui vẻ, chăm chỉ và tỉ mỉ, giữ cho khu vực bếp luôn sạch sẽ, gọn gàng. Rhymastic vẫn trung thành với phong cách "nói ít làm nhiều", quan sát để hỗ trợ những nơi cần người. Nhưng mỗi lần lên tiếng, nam rapper lại khiến mọi người chú ý bởi cách chơi chữ và vốn "Tiếng Việt Premium" đầy hài hước.

Bữa cơm gia đình và lớp học tiếng Huế đầy tiếng cười

Sau một ngày làm việc tất bật, các thành viên quây quần bên mâm cơm tối cùng cô Bé, chú Phước và Xuân An, con trai chú Phước. Bữa ăn có món bánh ướt thịt nướng do gia đình chủ quán và các nghệ sĩ cùng chuẩn bị, mang đến không khí gần gũi sau những giờ làm việc bận rộn.

Trong bữa cơm, Xuân An chia sẻ dự định làm một chiếc bảng kỷ niệm để du khách ghé homestay và quán ăn có thể ghi lại những tình cảm, dấu ấn của mình. Rhymastic hào hứng ủng hộ và ngỏ lời hỗ trợ khi có thời gian rảnh.

Không khí càng trở nên rộn ràng khi chú Phước kể những câu chuyện dở khóc dở cười về sự khác biệt ngôn ngữ giữa các vùng miền. Cả nhà nhiệt tình hướng dẫn dàn cast những từ địa phương như "đôi" có nghĩa là ném hay "xuốc kì cươi" là quét sân. Bữa cơm vì thế biến thành một lớp học tiếng Huế tự nhiên, nơi các thành viên vừa làm quen với cách nói của người địa phương, vừa hiểu thêm về đời sống và văn hóa nơi mình đang trải nghiệm.

Jun Phạm chia sẻ rằng mỗi chuyến đi biểu diễn giúp các nghệ sĩ hiểu thêm về văn hóa, con người ở từng vùng miền. Tuy nhiên, với chương trình lần này, việc được ở lại lâu hơn giúp cả nhóm có cơ hội thấu hiểu sâu sắc hơn tình cảm của người dân địa phương. Nam ca sĩ cũng hài hước thừa nhận trước khi đến Huế, anh từng dặn các em phải cẩn thận vì lo người Huế khó tính, nhưng sau khi được cô chú đón tiếp, anh nhận ra "người cần cẩn thận lại chính là cô chú vì tụi con quá ồn".

Sau bữa ăn, trò chơi nối từ quen thuộc của 5 anh em tiếp tục được mở rộng với sự tham gia của cô Bé và chú Phước. Từ những người thân thiện quây quần bên mâm cơm, tất cả nhanh chóng trở thành đối thủ quyết liệt trong cuộc chơi, không ai chịu nhường ai, khép lại một ngày bằng những tràng cười thoải mái.

Sang ngày thứ hai, công việc ở quán dần đi vào nề nếp khi các thành viên đã quen hơn với nhiệm vụ của mình. Sau bữa sáng, cả nhóm tiếp tục chuẩn bị nguyên liệu để sẵn sàng đón khách. Tưởng chừng hành trình sẽ tiếp tục trong nhịp sinh hoạt bình yên ấy, chương trình bất ngờ hé lộ sự xuất hiện của hai khách mời Minh Hằng và Quốc Thiên. Màn chào đón không báo trước khiến dàn cast ngạc nhiên, đồng thời mở ra chặng đồng hành mới tại Huế với sự góp mặt của hai nghệ sĩ.

Khép lại tập đầu tiên, Quán Nhà Haha không chỉ mang đến những tình huống hài hước từ công việc vận hành quán ăn mà còn tạo nên những khoảnh khắc gần gũi giữa các nghệ sĩ và gia đình chủ nhà. Từ gian bếp với những món đặc sản Huế, những buổi sáng tất bật đến mâm cơm tối ấm cúng, hành trình tại Cố đô được kể bằng nhịp sống đời thường và sự kết nối giữa những con người đến từ các vùng miền khác nhau.

Sự xuất hiện của Minh Hằng và Quốc Thiên cũng mở ra nhiều điều đáng chờ đợi trong các tập tiếp theo, khi dàn cast tiếp tục trải nghiệm ẩm thực và cuộc sống tại Huế.